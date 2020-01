Kommentti: Boris Johnson on viekas peluri valepuvussa

Huomenna toteutuva brexit jakaa Euroopan jälleen uudestaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Huomenna toteutuva brexit järjestää Euroopan jälleen kerran uudestaan. Viimeksi niin kävi 30 vuotta sitten, kun Berliinin muuri oli kaatunut. Ja sitä ennen 75 vuotta sitten, kun rautaesirippu nousi.

Britannian lähtö siirtää EU:n ja koko Euroopan painopisteen idemmäs. Saksa on hyvin riippuvainen Venäjän energiasta ja haluaisi normaalimman tilanteen Itä-Eurooppaan. Nyt kun EU menettää läntisimmän osansa, asetelmat muuttuvat. Saksa voi olla halukkaampi painostaman Ukrainaa kompromissiin Venäjän kanssa, jotta kaasureitteihin liittyvistä asioista tulisi helpompia.

Jäljelle jäävän EU:n toinen suuri valta Ranska on myös suopea Venäjälle. Presidentti Emmanuel Macron on puhunut Venäjän paikasta Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa. Perustana on estää Venäjän kasvavaa liittoutumista Kiinan kanssa. Ranskalla ja Venäjällä voi löytyä yhteisiä intressejä myös Lähi-idästä ja Afrikasta, jotka kiinnostavat kumpaakin.

Venäjän aseman vahvistuminen hermostuttaa Baltian maita. Itämeren alueellakin palikat voivat päätyä uuteen järjestykseen.

Britannian suunta

Britannia tarvitsisi kumppaneita maailmalta. Pääministeri Boris Johnson isännöi tammikuussa joukkoa Afrikan johtajia talouskokouksessa Lontoossa. Vladimir Putin ehti tehdä saman jo viime vuoden puolella. Kilpailu Afrikassa avautuvista markkinoista ja halvasta työvoimasta kiinnostaa suurvaltoja Yhdysvaltoja ja Kiinaa myöten. Vanha siirtomaavalta Britannia voi olla jo pahasti myöhässä. Sama koskee avauksia Aasiaan.

Yhdysvallat olisi ilmeisin suunta yhteistyölle, kun ovia Eurooppaan suljetaan. Jenkkiläinen karhunhali vain voi olla liian rusentava. Donald Trumpin ”Amerikka ensin” -politiikassa Britanniallakin voi olla vain suupalan osa.

Esimakua siitä, että tulevaisuus ei ole ongelmaton, antoi Yhdysvaltain vaatimus, että Britannian pitää luopua kiinalaisen Huawein verkkolaitteiden käytöstä. Britannia ei voi luottaa, että isoveli Atlantin takaa ei pelaisi omia valepelejään.

Britanniassa on puhuttu myös terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n kohtalosta. Monet pelkäävät, että jenkkisijoittajat haluavat päästä käsiksi Britannian sote-rahoihin ja samalla romahduttaa järjestelmän oman maansa alkeelliselle tasolle. NHS on ollut briteille suuri ylpeydenaihe vuosikymmeniä.

Mutta englanninkieliseen maailmaan Euroopan ulkopuolella kuuluvat myös Australia, Kanada ja Uusi-Seelanti. Niiden tiedusteluyhteistyö Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa tunnetaan ”viitenä silmänä”. Tulevaisuudessa yhteistyö voi tiivistyä eri aloilla. Silloin Britannian intressit siirtyisivät Euroopasta aivan maailman muihin osiin.

Britannian valmis englanninkielinen maailma selittää osan euroskeptisyydestä.

Eurooppa on aina uhka

Ennen koulukirjoissakin opetettiin, että Britannian intressi on estää yhtään Manner-Euroopan maista nousemasta muiden yli. Vuoron perään se heikensi Espanjaa, Ranskaa, Venäjää ja Saksaa. Viholliset puhuivat ”kierosta Albionista”.

Nyt Britannia ottaa riskin jättäessään Euroopan omiin oloihinsa. Mutta enää maiden ja mantujen valtaaminen kiinnostaa harvoja. Taloudellinen valta on joustavampaa ja vähemmän sotaisaa luonteeltaan.

Britannian sisälläkin historia on piilottanut miinansa. Brexit on nimenomaan englantilaisten hanke. Skotit haluaisivat pysyä EU:ssa ja Pohjois-Irlannissa pelätään talousromahdusta ja terrorismia. Historiassa Britannian palapeli on muuttunut monesti ja pääsaarellaankin se on ollut nykymuodossaan vasta 300 vuotta. Ilman Skotlannin irtaantumistakin vaikeita hetkiä voi olla luvassa.

Sittenkin viekas Boris?

Eurooppalaiset eivät uskoneet, että vuoden 2016 kansanäänestys todella johtaisi Britannian EU-eroon. Järjen uskottiin voittavan tunteet. Mutta viime joulukuun parlamenttivaaleista tuli lopullinen kansanäänestys asiasta ja se päättyi brexit-pääministeri Johnsonin voittoon.

Johnsonin hahmossa on tahallista koomisuutta, joka peittää viekkauden. Hänen edeltäjänsä, epävarma konservatiivi Theresa May oli antaa kortit työväenpuolueen vasemman laidan Jeremy Corbynin käsiin. Mutta Johnson voitti pelin luottamalla siihen, että brittien EU-vastaisuus pitäisi. Kyse ei ollut järjestä vaan tunteesta, ja Johnsonin kaltainen poliitikko on nimenomaan tunteiden herra. Häntä eivät kiinnosta sopimusten yksityiskohdat vaan kansanjoukkojen humu.

Eri juttu on, että sopimusten viilaamisen taitoa tarvitaan, kun EU:n kanssa joka tapauksessa on neuvoteltava edelleen. Britanniaan kyllästyneet eurooppalaiset pistävät tunteet hyllylle.

Johnson tarvitsee näyttäviä tuloksia, jotka osoittavat, että ero kannatti kaikista epäilyistä huolimatta. Muuten tilanne Skotlanissa ja Pohjois-Irlannissa käy rauhattomaksi. Jos pelottelu kurjistumisesta käy toteen, kannattaa muistaa, että itse Englannin suurissa kaupungeissa tyytymättömyys on purkautunut väkivaltaisesti usein lähihistoriassa.

Johnsonin pitää olla nopea, päättäväinen ja onnekas. Jonkun aikaa hän voi onnistuakin.