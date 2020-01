Alan Dershowitz antoi ymmärtää, että presidentin henkilökohtainen etu on yleinen etu, jos tämä hakee vaaleissa jatkokautta.

Demokraattien pyrkimykset pakottaa republikaanit haastamaan todistajia presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä senaatissa vaikuttivat hiipuvan keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters.

Republikaanisenaattori John Barrasso väläytteli, että Trump voitaisiin vapauttaa virkarikossyytteistä jo perjantaina ja oikeudenkäynti päättyisi ilman todistajien kutsumista.

– Momentum on selvästi menossa siihen suuntaan, että perjantaina siirrytään lopulliseen tuomioon. Se äänestys on perjantaina. Meillä on edelleen muutama jäsen, jotka ovat sanoneet haluavansa kuunnella vastaukset kysymyksiin, mutta siellä momentum on, hän kommentoi.

Barrasso arveli, että kiista todistajista ratkeaa perjantaina iltapäivällä tai illalla paikallista aikaa. Demokraatit tarvitsevat taakseen vähintään neljä republikaanisenaattoria.

Demokraattisenaattori Chris Coonsilta kysyttiin tauon aikana, onko taistelu todistajista nyt menetetty.

– En tiedä sitä varmuudella suuntaan tai toiseen, Coons kertoi myöntäen samalla, ettei tilanne vaikuta rohkaisevalta.

Donald Trumpin asianajajan Alan Dershowitzin vastaus äimistytti demokraatit.

Kun senaattorit pääsivät keskiviikkona esittämään kysymyksiä sekä presidentin puolustustiimille että syyttäjinä toimiville demokraateille, huomiota herätti etenkin Trumpin asianajajan Alan Dershowitzin lausunto. Dershowitz antoi ymmärtää, että presidentin henkilökohtainen etu on yleinen etu, jos tämä hakee vaaleissa jatkokautta ja uskoo uudelleenvalinnan olevan yleisen edun mukaista.

– Jos presidentti tekee jotakin, minkä hän uskoo auttavan häntä tulemaan valituksi yleisen edun mukaisesti, kyseessä ei voi olla virkasyytteeseen johtava vaihtokauppa, Dershowitz sanoi viitaten syytteeseen presidentin virka-aseman väärinkäytöstä.

Demokraatit olivat äimistyneitä erikoisesta puolustuspuheenvuorosta.

– Tuo oli yksi oudoimmista vastauksista, joita olen koskaan kuullut, demokraattisenaattori Mazie Hirono totesi toimittajille.

Republikaanisenaattori John Barrasso puhui toimittajille tauon aikana.

Syyttäjinä toimivien demokraattien ryhmää johtava Adam Schiff toisti näkemyksensä siitä, ettei oikeudenkäynti ole reilu ilman todistajia.

– Ja kun olisi niin ilmiselvän merkityksellinen todistaja kuin (entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja) John Bolton, joka menee presidentin vakavimman ja törkeimmän rikkomuksen keskiöön ja joka on ilmoittautunut tulemaan todistamaan vapaaehtoisesti – hänen käännyttämisensä pois ja toiseen suuntaan katsominen on mielestäni vastaava asia kuin puolueellinen valamies.

Trumpin asianajajien mukaan syytteitä tukeva näyttö pohjautuu kuulopuheisiin, ja vaikka väitteet olisivatkin totta, Trumpin teko ei ollut virkarikossyytteen arvoinen.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Valkoinen talo yrittää estää Boltonin tulevan kirjan The Room Where It Happened: A White House Memoir julkaisun, koska se ”näyttäisi sisältävän huomattavan määrän salaiseksi luokiteltavaa tietoa”.

Entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton olisi valmis todistamaan oikeudenkäynnissä.

Muun muassa New York Timesin julkaisemien ennakkotietojen mukaan Bolton kertoo kirjassaan yksityiskohtaisesti viime elokuun tapahtumista. Tuolloin presidentti Trumpin epäillään asettaneen Ukrainalle myönnetyn sotilasavun ehdoksi sen, että maan hallitus käynnistää tutkinnan hänen demokraattivastustajansa Joe Bidenin sekä tämän pojan toimista.

Epäily vei Trumpin valtakunnanoikeuteen, ja Boltonin kirjasta julki tulleet tiedot ovat lisänneet vaatimuksia miehen haastamisesta todistajaksi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin.

Vaikka senaatin odotetaan joka tapauksessa vapauttavan Trumpin syytteestä, todistajien pääseminen ääneen voisi aiheuttaa jatkokautta tavoittelevalle presidentille poliittista vahinkoa. Presidentinvaalit järjestetään tämän vuoden marraskuussa.

Trumpin viraltapano vaatisi kahden kolmasosan enemmistöä. Yksikään 53 republikaanisenaattorista ei ole julkisesti kannattanut sitä.

