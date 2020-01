Missä ovat syyskuussa Idahosta kadonneet sisarukset? Äiti ja isäpuoli löytyivät Havaijilta, poliisi tutkii ex-puolisoiden outoja kuolemia

Yhdysvalloissa on etsitty jo kuukausia oudosti kadonneita sisaruksia. Erikoiseen tapaukseen liittyy myös väitteitä uskonnollisesta kultista.

Yhdysvalloissa on etsitty kuukausien ajan kahta Idahossa oudosti kadonnutta lasta. Sisarukset Tylee Ryan, 17 ja Joshua Vallow, 7, katosivat syyskuussa, ja tammikuun alussa heidän etsintöihinsä liittyi mukaan myös liittovaltion keskusrikospoliisi FBI.

Sisarusten äiti Lori Vallow ja hänen uusi aviomiehensä Chad Daybell eivät kuitenkaan koskaan ilmoittaneet lapsia kadonneiksi. He eivät ole myöskään suostuneet kertomaan viranomaisille heidän olinpaikkaansa.

Maanantaina viranomaiset kertoivat löytäneensä Vallow’n ja Daybellin Havaijilta Kauain saarelta, jonne pariskunta oli heidän mukaansa lähtenyt kotoaan Idahon Rexburgista jo marraskuussa. Lasten olinpaikka on kuitenkin edelleen mysteeri.

– He ovat olleet Kauailla tietääksemme jo jonkin aikaa, ja äiti on viettänyt jonkin verran aikaa täällä vuosien varrella – täällä ja muilla saarilla, Kauain syyttäjä Justin Kollar kertoi Hawaii News Now -uutissivustolle maanantaina.

Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että sisarukset olisivat olleet missään vaiheessa Havaijilla katoamisensa jälkeen.

Kauain poliisi kertoi toimittaneensa Vallow’lle viime lauantaina Idahon viranomaisten lastensuojelumääräyksen. Sen mukaan naisen on viimeistään torstaina toimitettava lapsensa fyysisesti viranomaisten nähtäväksi Rexburgiin.

Mikäli Vallow ei noudata määräystä, häntä uhkaavat rikossyytteet.

Pariskunnan entisten puolisoiden kuolemia tutkitaan

Samaan aikaan poliisi tutkii myös pariskunnan entisten puolisoiden kuolemia. Daybellin ensimmäinen vaimo Tammy löytyi kuolleena kotoaan lokakuussa, ja mies nai Vallow’n vain kaksi viikkoa myöhemmin. Naisen uskottiin ensin kuolleen luonnollisesti, mutta myöhempien käänteiden myötä tapaus on määritelty epäilyttäväksi.

Vallow’n veli puolestaan ampui siskonsa edellisen aviomiehen Charlesin kuoliaaksi heinäkuussa Arizonassa. Alun perin tapausta tutkittiin kuolemaan johtaneena itsepuolustuksena.

Charles Vallow oli hakenut aiemmin avioeroa vaimostaan. Avioerohakemuksen yhteydessä mies oli ilmaissut huolensa vaimonsa ”kulttimaisista” uskomuksista.

East Idaho News -lehden mukaan mies kertoi vaimonsa näkevän itsensä jumalana, joka valmistautuu Kristuksen uuteen tulemiseen. Charles Vallow väitti myös, että hänen vaimonsa aikoi tappaa hänet, mikäli hän asettuisi tämän ”tehtävän” tielle.

Mies ehti vetää avioerohakemuksen pois ennen kuolemaansa perustellen tekoa sillä, että hän halusi saada avioliittonsa toimimaan. Avioeroprosessin aikana Lori Vallow katosi lähes kahdeksi kuukaudeksi jättäen lapsensa hoitoon, mutta sitä ei tiedetä, missä hän kyseisen ajan vietti.

Vanhempi poika vetosi videolla äitiinsä

Syyskuussa ennen lasten katoamista Vallow erotti Joshuan koulusta ja sanoi siirtävänsä tämän kotiopetukseen. Tylee ei käynyt kadotessaan koulua, sillä perheen mukaan hän oli valmistunut etuajassa.

Aiemmin tässä kuussa Vallow’n vanhempi poika Colby Ryan julkaisi Youtubessa videon. Sillä hän vetosi äitiinsä, jotta tämä paljastaisi, mitä hänen sisaruksilleen on tapahtunut.

– Sinulla on mahdollisuus tehdä tästä loppu, poika sanoi videolla äidilleen.

Toimittajat yrittivät haastatella Vallow’ta ja Daybellia Havaijilla sen jälkeen, kun heidät oli paikannettu sinne. Vallow ei halunnut kommentoida lainkaan siitä, missä hänen lapsensa ovat, eikä vastata kysymyksiin muutenkaan.

East Idaho Newsin toimittaja kertoi naiselle, että ihmiset kaikkialla Yhdysvalloissa rukoilevat hänen lastensa puolesta.

– Se on hienoa, Vallow totesi.