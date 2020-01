Valkoinen talo lähetti ukaasin John Boltonille – turvallisuusneuvosto yrittää estää tulevan paljastuskirjan julkaisun

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvoston mukaan Trumpin entisen neuvonantajan kirjaa ei voida julkaista ennen kuin siitä on poistettu salaiseksi luokitellut tiedot.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo yrittää estää entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin tulevan kirjan julkaisun. Muun muassa CNN kertoo asiasta perillä oleviin lähteisiin nojaten, että Valkoinen talo on lähettänyt Boltonille asiasta virallisen kirjeen.

Valkoinen talo ei kommentoinut asiaa CNN:lle, eikä kirjan kustantajan Simon & Schusterin tiedottaja vastannut kanavan kommenttipyyntöön. Reutersin mukaan kirjeen lähetti Boltonin asianajajalle Charles Cooperille Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvosto.

Kirjeen haltuunsa saaneen Reutersin mukaan turvallisuusneuvosto ilmoitti Boltonille, että alustavan katsauksen perusteella kirja ”näyttäisi sisältävän huomattavan määrän salaiseksi luokiteltavaa tietoa”. Tämän vuoksi neuvosto katsoo, ettei kirjaa voida julkaista ilman kyseisten tietojen poistamista.

Kirjeessä kerrotaan myös, että kirjan sisällön arvioiminen on vielä käynnissä.

Boltonin kirjan The Room Where It Happened: A White House Memoir on määrä ilmestyä maaliskuussa.

Muun muassa New York Timesin julkaisemien ennakkotietojen mukaan Bolton kertoo kirjassaan yksityiskohtaisesti viime elokuun tapahtumista. Tuolloin presidentti Donald Trumpin epäillään asettaneen Ukrainalle myönnetyn sotilasavun ehdoksi sen, että maan hallitus käynnistää tutkinnan hänen demokraattivastustajansa Joe Bidenin sekä tämän pojan toimista.

Epäily vei Trumpin valtakunnanoikeuteen, ja Boltonin kirjasta julki tulleet tiedot ovat lisänneet vaatimuksia miehen haastamisesta todistajaksi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin. New York Timesin mukaan Bolton väittää kirjassaan, että Trump olisi kertonut hänelle haluavansa pitää sotilasavun jäädytettynä niin kauan, kunnes Ukraina ilmoittaa tutkinnan käynnistämisestä.

Hyökkäys Twitterissä

Keskiviikkona Trump hyökkäsi Boltonia vastaan Twitterissä haukkuen tätä muun muassa siitä, että tämä kirjoitti potkut saatuaan ”häijyn ja valheellisen” kirjan. Myös Trumpin mukaan koko kirja on täynnä kansallisen turvallisuuden nimissä salaiseksi luokiteltua tietoa, mikä viittaa siihen, että hän on tietoinen kirjan sisällöstä.

– Miksi John Bolton ei valittanut tästä ”hölynpölystä” kauan sitten, kun hänet erotettiin hyvin julkisesti. Ei sillä väliä, mutta hän ei sanonut MITÄÄN, Trump twiittasi.

Bolton itse on sanonut olevansa valmis todistamaan Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä, mikäli hänet siihen haastetaan. Kirjapaljastusten myötä myös jotkut republikaaneista ovat kääntyneet sille kannalle, että Bolton tulisi haastaa todistamaan.

Senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell sanoi tiistaina, että hän ei tästä syystä johtuen pysty ehkä estämään demokraatteja kutsumasta todistajia oikeudenkäyntiin. Republikaanienemmistöisen senaatin odotetaan vapauttavan Trumpin syytteistä, mutta todistajien ja erityisesti Boltonin kutsuminen lausuntoa antamaan saattaisi vahingoittaa Trumpin pyrkimyksiä päästä uudelle presidenttikaudelle.