Ihmisiä lennätetään kotimaihinsa Kiinan Wuhanista ja uusia tartuntatapauksia varmistui

Keskiviikkona useat maat ilmoittivat evakuoivansa kansalaisiaan Kiinasta koronaviruksen takia ja uusia tartuntoja varmistui.

EU kertoi keskiviikkona, että lähes 600 Euroopan unionin kansalaista halutaan kotiuttaa koronaepidemian takia. Britannia aikoo lisäksi panna koronavirusepidemian keskeisestä paikasta Wuhanista evakuoitavat kansalaisensa kahdeksi viikoksi karanteeniin. Terveysministeri Matt Hancock lupaa, että eristyksiin joutuville annetaan "kaikki tarvittava lääketieteellinen huomio".

Britannian ohella Australia kaavailee evakuoitavien eristämistä.

Japani ja Yhdysvallat ovat jo lennättäneet satoja kansalaisiaan pois Wuhanista.

Uuden koronaviruksen tartuntatapauksia on todettu myös Kiinan ulkopuolella, esimerkiksi muissa Aasian maissa, Australiassa ja Euroopassa. Keskiviikkona varmistui Suomen ensimmäinen koronavirustartunta.

Arabiemiirikunnat puolestaan vahvisti keskiviikkona ensimmäiset koronavirustartunnat Lähi-idässä. Tartunta todettiin nelihenkisellä kiinalaisperheellä, joka oli saapunut Kiinasta aiemmin tammikuussa.

Monet lentoyhtiö rajoittaneet lentojaan

Yli 50 miljoonaa ihmistä on jumissa Wuhanissa ja sen ympäristössä, sillä liikenneyhteydet kaupungista muualle Kiinaan ovat poikki viruksen leviämisen estämiseksi. Myös turistimatkoja Kiinasta ulkomaille on vähennetty sekä koulujen ja yliopistojen lomakautta on jatkettu.

Finnair ilmoitti tiistaina peruvansa osan Kiinan-lennoistaan helmikuun alusta maaliskuun loppuun. Lentoyhtiö British Airways puolestaan kertoi keskiviikkona, että keskeyttää kaikki Manner-Kiinasta lähtevät ja sinne menevät lentonsa. Yhtiö vetoaa Britannian ulkoministeriön kehotukseen välttää sellaista Kiinaan matkustamista, joka ei ole välttämätöntä.

Myös monet muut lentoyhtiöt ovat ryhtyneet rajoittamaan lentojaan.

Uuteen koronavirukseen on kuollut Kiinassa 132 ihmistä. Hubein maakunnan ja Kiinan valtion terveysviranomaiset ovat tänään vahvistaneet 26 uutta kuolonuhria.

Viranomaiset kertoivat myös yli tuhannesta uudesta vahvistetusta tartunnasta, mikä nostaa vahvistettujen tartuntojen määrän Kiinassa jo lähes 6 000:een. Viranomaiset kertoivat lisäksi tarkkailevansa yli 9 000:ta epäiltyä tapausta.

Tartuntatapausten määrä ylittää nyt Manner-Kiinassa vuosien 2002–03 sars-epidemian vastaavan lukeman.

Maailman terveysjärjestö WHO kutsuu torstaina koolle uuden hätäkokouksen. Kokouksessa asiantuntijat päättävät, julistetaanko koronavirus kansainväliseksi terveysuhkaksi.