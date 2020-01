”Koko maailman on oltava nyt hälytystilassa” – WHO:n edustajat kehuivat Kiinan ponnisteluja koronaviruksen pysäyttämiseksi

Maailman terveysjärjestön johtaja kertoi vaikuttuneensa siitä, kuinka yksityiskohtaiset tiedot Kiinan presidentillä on koronaviruksen leviämisestä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n hätätilakomitea kokoontuu torstaina kolmannen kerran viikon sisällä. Tarkoituksena on jälleen kerran arvioida sitä, onko Kiinasta leviävän koronaviruksen vuoksi syytä julistaa kansainvälinen hätätila.

– Koko maailman on oltava nyt hälytystilassa. Koko maailman on ryhdyttävä toimeen, juuri Kiinasta palannut WHO:n terveyshätätilaohjelman johtaja Michael Ryan sanoi Genevessä keskiviikkona järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Ryanin mukaan tämä koskee myös niitä maita, joissa tartuntoja ei ole vielä havaittu. Hän kertoi olevansa ”hyvin vaikuttunut” siitä, kuinka Kiina on sitoutunut taistelemaan virusta vastaan ”kaikilla tasoilla”.

– Kiina tekee asioita oikein ja vastaa tilanteeseen massiivisin keinoin. He tekevät poikkeuksellisia toimia poikkeuksellisen haasteen edessä.

Ryanin mukaan Kiinalla on ”lasertähtäin” viruksen pysäyttämisessä, ja maa on valmis merkittäviin taloudellisiin ja muihin vastaiskuihin asettaakseen ihmisten terveyden etusijalle. Hän kertoi uskovansa, että viruksen tartuntaketjut on vielä katkaistavissa.

– Uskon, että maailma vetää yhtä köyttä torjuakseen leviämistä. Olemme tämän asian suhteen tärkeässä käännekohdassa, Ryan sanoi.

Hänen mukaansa tartuntojen määrän nopea kasvu on huolenaihe, josta keskustellaan myös torstaina hätätilakomitean kokouksessa. Kiinan keskushallinnon mukaan maassa oli vahvistettu keskiviikkoon mennessä lähes 6 000 tartuntaa ja 132 kuolemantapausta.

Vielä sunnuntaina vahvistettujen tartuntojen määrä oli noin 2 000. WHO on lähettämässä Kiinaan asiantuntijaryhmää, jota järjestön edustajien mukaan ollaan edelleen kokoamassa.

– Olin hyvin rohkaistunut ja vaikuttunut presidentti Xi Jinpingin yksityiskohtaisesta tietoisuudesta viruksen puhkeamisesta sekä hänen henkilökohtaisesta osallisuudestaan. Minun näkökulmastani tämä on todellista johtajuutta, sanoi puolestaan WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedrosin mukaan WHO tarkkailee tiiviisti merkkejä viruksen leviämisestä ihmisestä toiseen. Niitä on tähän mennessä havaittu kolmessa maassa.

– Todisteet ihmisten välisistä tartunnoista Kiinan ulkopuolella ovat tietenkin syvästi huolestuttavia, joskaan niiden määrillä ei ole potentiaalia paljon laajempaan leviämiseen, Tedros sanoi.