Monet arabivaltiot ovat Trumpin ehdotuksesta järkyttyneitä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiistaina julkistama Lähi-idän rauhansuunnitelma on nostattanut maailmalla nopeasti paljon reaktioita. Trump julkaisi suunnitelman Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun rinnalla.

Trump luonnehtii suunnitelmaa ”realistiseksi kahden valtion ratkaisuksi”. Siinä perustettaisiin itsenäinen Palestiinan valtio, joka koostuisi tein, tunnelein ja silloin yhdistetyistä Gazan kaistaleesta ja Länsirannasta. Yhdysvallat taas tunnustaisi kiistellyt siirtokunnat osaksi Israelia.

Trumpin mukaan suunnitelma on kädenojennus Palestiinalle, josta tulisi itsenäinen valtio. Palestiinan johto on kuitenkin toista mieltä, ja esimerkiksi presidentti Mahmud Abbas pitää suunnitelmaa salaliittona. Hänen viestinsä Trumpille ja Netanjahulle on selvä.

– Jerusalem ei ole myynnissä, meidän oikeutemme eivät ole myytävänä eivätkä ole tingittävissä. Teidän diilinne, salaliitto, ei tule menemään läpi, Abbas sanoi televisiopuheessa.

Gazan kaistaletta hallinnoiva Hamas-järjestökin kommentoi aikeita.

– Trumpin lausunto on aggressiivinen ja tulee synnyttämään paljon vihaa. Trumpin lausunto Jerusalemista on hölynpölyä. Jerusalem tulee aina olemaan palestiinalaisten maata. Palestiinalaiset haastavat tämän sopimuksen ja Jerusalem säilyy palestiinalaisten maana, Hamasin edustaja Sami Abu Zuhri sanoi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kätteli Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia Valkoisessa talossa 27. tammikuuta 2020.

Jerusalem on kaikille pyhä ja siksi merkittävä kiistakapula; sekä palestiinalaiset että israelilaiset tahtovat ja kokevat sen pääkaupungikseen. Trumpin suunnitelma on kaupungin osalta sangen epäselvä. Toisaalta Jerusalem olisi jakamaton, ja toisaalta taas Palestiinan pääkaupunki olisi Jerusalemin lähellä sijaitseva Abu Dis.

Turkin ulkoministeriön mukaan suunnitelma ”tappaa kahden valtion ratkaisun ja varastaa palestiinalaiset maat”, kertoo uutistoimisto Reuters.

Libanonin Hizbollah on samoilla linjoilla: sen mukaan Trumpin suunnitelma on aie tuhota palestiinalaisten oikeudet.

Iran puolestaan tuomitsee Trumpin suunnitelmat ”vuosisadan maanpetturuutena”.

Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi on todennut, että vuotta 1967 edeltävät rajat ovat ”ainoa tie laajaan ja kestävään rauhaan Lähi-idässä”. Israel miehitti Länsirannan ja Gazan sekä Siinain niemimaan ja Golanin kukkulat kuuden päivän sodassa 1967.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab kannustaa Israelia ja palestiinalaisia harkitsemaan Trumpin suunnitelmaa ja miettimään, josko he ottaisivat ensimmäisen askeleen tiellä neuvotteluihin.

Myös Kreml kehottaa osapuolia neuvotteluihin, jotta he löytäisivät ”molemmin puolin hyväksyttävän kompromissin”.

Tiedotustilaisuudessa ei menty yksityiskohtiin, mutta karttaehdotuksessa Palestiinan valtion pinta-ala olisi kaksi kertaa suurempi kuin palestiinalaisten nykyisin hallitsemat alueet.

Kansainvälisen yhteisön mielestä Israelin palestiinalaisalueille rakentamat siirtokunnat rikkovat kansainvälistä oikeutta. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kertoi syksyllä, että valtio on muuttanut mieltään ja pitää nyt siirtokuntia laillisina.