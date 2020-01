Tuoreet tutkimukset koronaviruksesta heittävät epäilyksen varjon Kiinan lausuntojen ylle – ”Nostattaa valtavaa huolta”

Koronaviruksen lähde ei ehkä sittenkään ole Wuhanin ruokamarkkinoilla. Lisäksi virus saattoi levitä ihmisestä toiseen jo uskottua aiemmin.

Kiinasta leviämään lähtenyt koronavirus on vaatinut tähän mennessä ainakin 106 ihmisen hengen. Vahvistettuja tartuntoja on yli 2 800, joista 45 on havaittu muualla kuin Kiinassa.

Kiinan viranomaiset ovat kertoneet tunnistaneensa ensimmäisen tartunnan Wuhanin kaupungissa 12. joulukuuta. Julkiseksi tieto tuli vasta uudenvuodenaattona, jolloin Wuhanin terveysviranomaiset kertoivat tutkivansa 27:ää tartuntatapausta.

Viranomaisten tuolloisen kertoman mukaan viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen ei ollut todisteita. He kertoivat suurimman osan tartunnan saaneista olleen iäkkäitä ihmisiä, joista valtaosa oli asioinut viruksen lähteeksi epäillyillä Huananin ruokamarkkinoilla.

Perjantaina tiedelehti Lancetissa julkaistiin koronavirusta koskeva tutkimus, joka kuitenkin näyttää asettavan Kiinan virallisen version viruksen leviämisestä epäilyksen alaiseksi. Tutkimuksen tekijät ovat Wuhanissa työskenteleviä kiinalaisia tutkijoita ja lääkäreitä, jotka kävivät läpi 41:n ensimmäisen tartunnan saaneen tietoja, koetuloksia sekä röntgenkuvia.

Ensimmäisistä sairastuneista kolmanneksella ei yhteyttä ruokamarkkinoille

Tutkimuksen perusteella Huananin ruokamarkkinat eivät välttämättä olekaan viruksen lähde, sillä tutkituista 41:stä ensimmäisestä potilaasta vain 27:lla oli kytkös sinne. Kiinan ilmoittaessa viruksen leviämisestä joulukuun lopulla tiedossa siis oli jo, että kolmanneksella sairastuneista ei ollut yhteyttä ruokamarkkinoille.

Huomion arvoista on myös se, että ensimmäisen vahvistetun tartunnan saaneella henkilöllä ei myöskään ollut kytköstä ruokamarkkinoihin. Hän oli saanut ensimmäiset oireensa jo 1. joulukuuta, eli lähes kaksi viikkoa ennen kuin kiinalaiset ovat kertoneet tehneensä ensimmäisen havainnon viruksesta.

Ryhmä lääkintäviranomaisia matkusti tiistaina Yinchuanista Wuhaniin auttaakseen paikallisia viranomaisia koronaviruksen torjumisessa.

Kukaan ei tiedä toistaiseksi, mistä ensimmäinen sairastunut oli tartunnan saanut. Georgetownin yliopiston tartuntatautien tutkimuksen apulaisprofessori Daniel Lucey kertoi Vox-verkkolehdelle, että tämä kaikki saattaa viitata siihen, että virus alkoi levitä Wuhanissa mahdollisesti jo kuukausia aiemmin kuin on uskottu.

Luceyn mukaan viruksen leviäminen on voinut käynnistyä jo lokakuussa. Hän arvioi, että ruoan toimitusketjuissa on voinut olla useita kohtia, joissa ihmiset ovat voineet altistua virukselle sitä kantavien eläinten kautta.

– Jos he eivät saaneet tartuntaa ruokamarkkinoilta, jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa: He saivat tartunnan eläimestä, joka oli ollut toisilla markkinoilla tai missä tahansa muualla. Toinen vaihtoehto on se, että he saivat tartunnan toiselta henkilöltä – jolloin virus olisi levinnyt jo silloin ihmisestä toiseen, Lucey sanoi.

Levisikö virus ihmisestä toiseen jo varhaisessa vaiheessa?

Tutkimus viittaa myös siihen, että jo tammikuun alussa oli todisteita viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen, vaikka kiinalaisviranomaiset olivat kertoneet vain pari päivää aiemmin, ettei viitteitä asiasta ole. Ensimmäinen viruksen aiheuttama kuolema tapahtui 9. tammikuuta, ja kyseisellä potilaalla oli yhteys ruokamarkkinoihin.

Viruksen sai myös kyseisen miehen vaimo, joka ei ollut kuitenkaan käynyt ruokamarkkinoilla. On mahdollista, että hän oli käsitellyt viruksen saastuttamaa, markkinoilta tuotua lihaa, mutta tartuntaa voidaan pitää myös mahdollisena merkkinä viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen.

Lancetissa julkaistiin niin ikään viime perjantaina myös toinen tutkimus, jossa käsiteltiin yhtä, Shenzenin kaupungissa asuvaa perhettä. Sen jäsenissä virus havaittiin 10. tammikuuta.

Perheen viisi jäsentä olivat vierailleet hieman aiemmin noin tuhannen kilometrin päässä Wuhanissa ja saaneet virustartunnan huolimatta siitä, että he eivät olleet vierailleet Huananin markkinoilla. Myös perheen sukulainen sai tartunnan, vaikka ei ollut käynyt edes Wuhanissa.

Myös tätä tapausta pidetään mahdollisena esimerkkinä viruksen varhaisesta tarttumisesta henkilöiden välillä. Kiina vahvisti viruksen tarttumisen ihmisestä toiseen vasta 20. tammikuuta.

Tutkijoiden havainnot asettavat kyseenalaiseen valoon myös kiinalaisviranomaisten varhaiset lausunnot, joiden mukaan vakavissa ja kuolemaan johtaneissa tapauksissa potilaat olivat olleet iäkkäitä tai kärsineet aiemmista perussairauksista. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että suurin osa sairaalaan ja jopa tehohoitoon päätyneistä sairastuneista oli alkuvaiheessa alle 65-vuotiaita.

Tehohoitoon joutuneista karkeasti puolet olivat 25–49-vuotiaita, ja vain kolmasosalla heistä oli ennestään perussairauksia.

Kolme mahdollista selitystä ristiriitaisuuksille

Voxin mukaan tutkimusten ja Kiinan viranomaisten puheiden välillä oleville ristiriidoille on muutamia mahdollisia selityksiä. Yksi niistä on se, että Wuhanin viranomaisilla ei ehkä ollut riittävästi tietoa, jotta he olisivat voineet hahmottaa laajemman kuvan viruksen leviämisestä ennen kuin tieto siitä levisi maailmalle.

Toinen mahdollisuus on se, että ruohonjuuritason tieto ei levinnyt riittävän nopeasti Kiinan jäykästä byrokratiasta johtuen. Monimutkainen raportointijärjestelmä eri hallintotasojen välillä saattaa estää paikallisia, alemman tason viranomaisia jakamasta etenkin poliittisesti arkaluontoisempaa tietoa.

Lisäksi järjestelmä ei rohkaise paikallisviranomaisia kertomaan huonoina pidettyjä uutisia korkeammalle tasolle.

Kasvonsa maskilla suojannut Kiinan pääministeri Li Keqiang (keskellä) vieraili maanantaina sairaalassa Jinyintanissa.

Kolmas mahdollinen selitys on se, että Kiina yksinkertaisesti vähätteli ja salasi tilannetta samaan tapaan kuin se teki SARS-virusepidemian kohdalla vuonna 2003. Tuolloin Kiinaa kritisoitiin voimakkaasti hitaasta reagoimisesta viruksen leviämiseen.

– Emme ole julkaisseet tietoa ajoissa emmekä ole käyttäneet sitä tehokkaasti parantaaksemme työtämme, kritiikin kohteeksi joutunut Wuhanin pormestari Zhou Xianwang myönsi hiljattain Kiinan valtion CCTV-kanavalle.

Samalla Zhou kertoi, että hänen hallituksensa oli ollut pakotettu odottamaan valtiolta lupaa ennen kuin se sai julkistaa kaikki tietonsa viruksesta.

Hongkongilaisten hurja arvio sairastuneiden todellisesta määrästä

Voxille ja kanadalaiselle Global Newsille asiaa kommentoinut Yorkin yliopiston globaalin strategian tutkimusohjelman johtaja Steven Hoffman sanoi Lancetin julkaisemien tutkimusten herättävän kysymyksiä.

– Se fakta, että Lancetin raportti eroaa Kiinan varhaisista lausunnoista, nostattaa valtavaa huolta maasta tulevan informaation totuudenmukaisuudesta, Hoffman sanoi.

Hän painotti kuitenkin sitä, että Kiina näyttää kuitenkin tällä hetkellä raportoivan viruksen leviämisestä aktiivisesti. Lisäksi maan hallinto on puuttunut leviämiseen ärhäkästi eristämällä miljoonakaupunkeja sekä rajoittamalla kansalaistensa matkustamista myös ulkomaille.

– On elintärkeää ymmärtää epidemian varhaisimpia päiviä. Se ei ainoastaan auta meitä ymmärtämään sitä, kuinka kuolettava ja tarttuva virus on. Se valaisee viruksen nopeaa leviämistä – ei vain Wuhanissa, vaan myös kaikissa Kiinan provinsseissa Tiibetiä lukuun ottamatta, apulaisprofessori Lucey sanoi.

Hongkongilainen mies luki uutisia koronaviruksesta odottaessaan metroa tiistaina.

Jyrkkä ristiriita on myös Manner-Kiinan viranomaisten sekä hongkongilaisten asiantuntijoiden arvioissa sairastuneiden todellisista määristä. Kun Manner-Kiinan mukaan vahvistettuja tartuntoja on yli 2 800, Hongkongin yliopiston tutkijoiden tekemien laskelmien perusteella niitä olisi pelkästään Wuhanissa jo lähes 44 000.

South China Morning Postin mukaan tutkijat kertoivat maanantaina päässeensä näihin lukuihin matemaattisia laskelmia käyttämällä.

– Meidän on oltava valmistautuneita siihen, että juuri tästä epidemiasta voi tulla maailmanlaajuinen epidemia, yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtava tutkija Gabriel Leung sanoi lehdelle.

Viruksen leviämisen estämistä vaikeuttaa se, että sen on vahvistettu tarttuvan jo itämisaikana. Maailman lentokentillä sairastuneiden seulontaa hankaloittaa se, että kuume ei ole noussut kaikille tartunnan saaneille.