Trump julkisti Lähi-idän rauhansuunnitelmansa – Hamas: ”Tulee synnyttämään paljon vihaa”

Yhdysvaltain presidentin ”realistisen kahden valtion ratkaisun” mukaisesti alueelle perustettaisiin itsenäinen Palestiinan valtio. Samalla israelilaisten siirtokunnat Länsirannalla tunnustettaisiin osaksi Israelin valtiota.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkistanut kauan odotetun Lähi-idän rauhansuunnitelmansa. Trump julkisti suunnitelmansa tiistaina Valkoisessa talossa yhdessä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Suunnitelman mukaan alueelle perustettaisiin Palestiinan valtio. Samaan aikaan Yhdysvallat tunnustaisi Trumpin johdolla miehitetylle Länsirannalle rakennetut israelilaiset siirtokunnat osaksi Israelin valtiota.

Vastineeksi tästä Israel suostuisi jäädyttämään uusien siirtokuntien rakentamisen niiksi neljäksi vuodeksi, joiden aikana Palestiinan valtion perustamisesta neuvoteltaisiin. Samalla palestiinalaiset saisivat mahdollisuuden tutkia suunnitelmaa rauhassa.

Trump sanoi, että kyseessä on ”realistinen kahden valtion ratkaisu”.

Suunnitelman mukaan Jerusalem pysyisi Israelin valtion ”jakamattomana pääkaupunkina”. Trump teki jo vuonna 2017 poikkeuksen Yhdysvaltain ulkopolitiikan vuosikymmenien perinteeseen tunnustamalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Jerusalemin kysymystä on pidetty yhtenä herkimmistä ja vaikeimmista seikoista Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa. Koska myös palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan, Yhdysvallat on välttänyt sen julistamista Israelin pääkaupungiksi.

Trumpin mukaan Israelilaiset ovat ottamassa ”ison askeleen kohti rauhaa” ja palestiinalaiset ”ansaitsevat mahdollisuuden parempaan elämään”. Hän sanoi suunnitelmansa olevan ”vahva polku eteenpäin”.

Trumpin mukaan Netanjahu on kuvaillut suunnitelmaa pohjaksi suorille neuvotteluille. Trump kuvaili suunnitelmaansa ”historialliseksi mahdollisuudeksi” palestiinalaisille saada itsenäinen valtio.

– Tämä voi olla viimeinen mahdollisuus, jonka he koskaan saavat, Trump sanoi.

Presidentin mukaan suunnitelman toteutuminen päättäisi palestiinalaisten riippuvuuden avustuksista ja sen edellytyksenä olisi rauhanomainen rinnakkaiselo palestiinalaisten ja israelilaisten välillä. Hän kertoi lähettäneensä palestiinalaishallinnon presidentille Mahmud Abbasille kirjeen, jossa hän kertoi Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden olevan apuna, mikäli palestiinalaiset valitsisivat rauhan.

Netanjahu puolestaan sanoi myöntyneensä neuvottelemaan palestiinalaisten kanssa, koska hänen mielestään Trumpin suunnitelma on tasapuolinen. Hän toivoi palestiinalaisten ja alueen arabimaiden hyväksyvän Trumpin suunnitelman.

– Tämä on mahtava suunnitelma Israelille, se on mahtava suunnitelma rauhalle. Vilpittömästi sanoen, herra presidentti, kun ottaa huomioon sen, mitä olette jo tehnyt Israelin eteen, en yllättynyt. Olette ollut hienoin ystävä, joka Israelilla on koskaan ollut Valkoisessa talossa, Netanjahu sanoi.

Gazan kaistaletta hallinnoiva Hamas-järjestö ehti jo kommentoimaan Trumpin puheita Reutersille.

– Trumpin lausunto on aggressiivinen ja se tulee synnyttämään paljon vihaa. Trumpin lausunto Jerusalemista on hölynpölyä. Jerusalem tulee aina olemaan palestiinalaisten maata. Palestiinalaiset haastavat tämän sopimuksen ja Jerusalem säilyy palestiinalaisten maana, Hamasin edustaja Sami Abu Zuhri sanoi.

Palestiinalaiset olivat kritisoineet Trumpin suunnitelmaa jo etukäteen siitä julkisuuteen tihkuneiden tietojen perusteella.

Tiedotustilaisuudessa ei menty Trumpin suunnitelman tarkempiin yksityiskohtiin. Trump on hyväksynyt kahta valtiota koskevan karttaehdotuksen, jossa Palestiinan valtion pinta-ala olisi kaksi kertaa niin iso kuin palestiinalaisten tällä hetkellä hallitsemien alueiden.

Suunnitelman mukaan Israelin alueen tällä hetkellä erottamat Gazan kaistale ja Länsiranta yhdistettäisiin teiden, siltojen ja tunneleiden avulla.

Palestiinan valtion syntymisen edellytyksenä olisi palestiinalaisten itsehallintoon päin eteneminen muun muassa ihmisoikeuksia ja lehdistönvapautta kunnioittamalla sekä läpinäkyviä ja luotettavia instituutioita perustamalla.