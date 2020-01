Komissio: EU-maiden kansalaiset haetaan lentokoneilla pois Wuhanista

USA kertoi kehittävänsä rokotetta virusta vastaan.

EU-maiden kansalaiset tuodaan lentokoneilla pois uuden koronaviruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista Kiinasta, kertoo komissio.

Komission mukaan ensimmäisellä lennolla Wuhanista tuodaan 250 Ranskan kansalaista. Toisella lennolla tuodaan yli sata muiden EU-maiden kansalaista. Komission mukaan lähipäivinä voidaan tuoda pois vielä lisää ihmisiä.

Yhdysvallat puolestaan kertoi kehittävänsä rokotetta virusta vastaan. Maan terveysviranomaisten mukaan rokotteen kehittäminen kestää kuitenkin pitkään ja eikä onnistumisesta ole takeita.

– Toisin sanoen varaudumme pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, mikä tarkoittaa viruksen laajaa leviämistä, sanoi terveysviranomaisten edustaja Anthony Fauc.

Yhdysvallat haluaisi Kiinan myös tekevän enemmän yhteistyötä kansainvälisten terveysviranomaisten ja muiden maiden kanssa. Yhdysvallat kertoi tarjonneensa Kiinalle apua asiassa jo kolme kertaa, mutta turhaan.

Koronavirukseen on kuollut toista sataa ihmistä Kiinassa. Tartunnan saaneita on noin 4 500. Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.