Maailmanloppu vai aavekaupunki? Katso pysäyttävät kuvat koronaviruksen autioittamasta Wuhanista

Kiinalainen miljoonakaupunki hiljeni koronavirusepidemian seurauksena.

Koronavirustartuntoja on todettu Kiinassa jo yli 4 000 kappaletta. Jotkin asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tartuntojen määrä on todellisuudessa paljon suurempi. Uudenlainen virus on tiedetysti tappanut jo 106 henkeä Kiinassa.

Tauti on lähtöisin Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista, joka on käytännössä eristetty muusta maailmasta. Liikenne ei kulje ja asukkaita on kielletty matkustamasta pois kaupungista. Epidemian riivaamaan kaupunkiin nousee parhaillaan uusi 1000-paikkainen sairaala, johon ensimmäiset potilaat on tarkoitus ottaa maanantaina 3. helmikuuta.

Wuhanissa otetuissa kuvissa vallitsee aavemainen tunnelma. Miljoonakaupungin kadut ovat tyhjentyneet lähes kokonaan.

Aution koulun luokkahuoneeseen saapui tiistaina vain yksi oppilas. Wuhanin koulut sulkeutuivat koronaviruksen takia, mutta yksinäisen oppilaan molemmat vanhemmat käyvät töissä, eikä heillä ollut pojalle muuta paikkaa päivän ajaksi.

Wuhanin asukkaita on kehotettu pysymään sisällä ja välttämään matkustamista.

Hengityssuojaimeen pukeutunut asukas ajoi pyöräänsä kaupungilla viikonloppuna.

Kiina on tunnettu täpötäysistä metroistaan, mutta nyt Wuhanin julkiset kulkuneuvot ovat lähes autioita.

Ambulanssi ajoi pitkin autioitunutta tietä sunnuntaina.

Viruksen epäillään siirtyneen ihmisiin Wuhanin eläintoreilla, mutta varmuutta asiasta ei ole. Myös edellinen Kiinassa alkunsa saanut koronavirusepidemia (SARS) sai alkunsa eläimistä.

Tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että uusi koronavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen.

Kiina on reagoinut epidemiaan vahvoilla otteilla. Julkinen liikenne on pysähtynyt useissa kaupungeissa, ja maan kansalaisten kaikki ryhmämatkat kotimaassa ja ulkomaille on kielletty. Kaksi Kiinan maakuntaa ja kolme kaupunkia määräsivät sunnuntaina asukkaat käyttämään hengityssuojia julkisilla paikoilla.

Liikenne rauhoittui Wuhanissa.

Miljoonakaupungin kaduilla oli sunnuntaina autiota.

Wuhanin kaduilla oli tyhjää sunnuntai-iltana.