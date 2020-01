Tältä näyttää uusi koronavirus, joka on tappanut jo yli 80 ihmistä – Saksassa ensimmäinen vahvistettu tapaus

Tartunta todettiin eteläisessa Saksassa Starnbergin alueella.

Saksassa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, kertoo uutistoimisto AFP.

– Mies Starnbergin alueella on saanut uuden koronavirustartunnan, Baijerin terveysministeriön tiedottaja sanoi maanantaina.

Tiedottajan mukaan mies on eristettynä ja hänen tilaansa tarkkaillaan. Sitä ei paljastettu, miten hän tartunnan sai.

Kiinassa puolestaan viranomaiset ovat Daily Mail -lehden mukaan julkaisseet ensimmäiset kuvat uudesta koronaviruksesta, joka on tappanut jo yli 80 ihmistä.

Kiinan kansallinen mikrobiologian datakeskus julkaisi elektronimikroskooppikuvia viruksesta, joka on peräisin kahdelta potilaalta Wuhanista.

Kiinan viranomaisten julkaisema elektronimikroskooppikuva uudesta koronaviruksesta.

Kyseessä on koronaviruksiin kuuluva virus 2019-nCoV, jonka uskotaan levinneen Wuhanissa sijaitsevalta kalatorilta. Sairastuneiden on ilmoitettu kärsivän yskästä, kuumeesta ja hengitysvaikeuksista.

Viruksesta ei tiedetä vielä lähellekään kaikkea, mutta lääketieteen asiantuntijat pitävät rohkaisevana merkkinä sitä, että sairaus ei vaikuta tappavan ainakaan enemmässä määrin nuoria ja perusterveitä ihmisiä.

Journal of Medical Virology -tiedelehdessä aiemmin tässä kuussa julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että geenianalyysien mukaan käärmeet ovat todennäköisin alkuperälähde virukselle.

Vahvistettuja tartuntoja on todettu Kiinassa noin 2 800, mutta joidenkin asiantuntijoiden mukaan todellinen lukumäärä on huomattavasti suurempi. Kiina on sulkenut jo useamman kaupungin joukkoliikenteen pyrkiessään estämään viruksen leviämistä.

Wuhanin pormestari Zhou Xianwang on myöntänyt, ettei kaupunki ole hoitanut kriisiä ”riittävän hyvin”. Hän on ilmoittanut olevansa valmis eroamaan tehtävästään.