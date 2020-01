Paljastus ratkaisevalla hetkellä – Boltonin kirjavuoto saattaa kääntää Trumpin oikeudenkäynnin suunnan

Juuri nyt

John Boltonin tulevasta kirjasta vuotanut tieto uhkaa vielä pohjan Trumpin vastapalveluksia koskevilta selityksiltä.

Presidentti Donald Trump sanoi haluavansa jäädyttää Ukrainalle tarkoitetun sotilasavun kunnes maan viranomaiset suostuvat auttamaan hänen poliittisten vastustajiensa tutkimisessa. Näin väittää Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton tulevassa kirjassaan amerikkalaislehti New York Timesin mukaan.

Trumpia vastaan meneillään olevassa virkarikosoikeudenkäynnissä puolustuksen keskeinen väite on, että presidentti ei vaatinut vastapalveluksia pyytäessään heinäkuussa käydyssä puhelinkeskustelussa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä tutkimaan entistä varapresidenttiä Joe Bidenia ja tämän poikaa Hunter Bidenia.

Joe Biden on yksi demokraattien todennäköisimmistä ehdokkaista haastamaan Trump marraskuun presidentinvaalissa. Bidenin toimiessa varapresidenttinä hänen poikansa työskenteli ukrainalaiselle energiayhtiölle. Trump on toistaiseksi ilman todisteita väittänyt Bidenien sekaantuneen vääryyksiin Ukrainassa.

Boltonin paljastus uhkaa vielä pohjan Trumpin vastapalveluksia koskevilta selityksiltä. Demokraattien mukaan vuoto osoittaa, miksi presidentti on halunnut estää Boltonia todistamasta oikeudenkäynnissä.

– Tämä räjäyttää jälleen uuden reiän presidentin puolustukseen, sanoi oikeudenkäynnissä syyttäjinä toimivien demokraattien ryhmää johtava kongressiedustaja Adam Schiff.

Boltonin asianajaja Charles Cooper ei tuoreeltaan kiistänyt NYT:n tietoja kirjan sisällöstä ja sanoi käsikirjoituksen olevan parhaillaan presidentin turvallisuusneuvoston tarkistuksessa mahdollisten salaiseksi luokiteltujen tietojen paljastumisen estämiseksi.

Trump itse kiisti väitteet ja kävi rajuun vastahyökkäykseen.

– En KOSKAAN sanonut John Boltonille Ukrainalle annettavan avun olevan sidottu demokraatteihin kohdistuviin tutkintoihin, Bidenit mukaan lukien. Itse asiassa hän ei koskaan valittanut tästä erittäin erittäin julkisen irtisanomisensa aikaan, Trump kirjoitti varhain maanantaiaamuna Twitter-tilillään.

– Jos John Bolton on sanonut tällaista, on sen syynä vain myydä kirjaa, Trump jatkoi.

Turvallisuuspolitiikassa sotaisaksi ”haukaksi” kutsuttu Bolton nousi presidentin turvallisuusneuvonantajaksi huhtikuussa 2018 kenraali H.R. McMasterin saatua potkut tehtävästä. Bolton itse sai lähteä syyskuussa ison kohun saattelemana. Boltonin Valkoisen talon ajasta kertovan kirjan The Room Where It Happened: A White House Memoir on määrä ilmestyä maaliskuussa.

John Bolton (vas.) ja Donald Trump Valkoisessa talossa helmikuussa 2019.

Senaatin virkarikosoikeudenkäynnissä on kiistelty siitä, sallitaanko osapuolten kutsua kuultavaksi todistajia. Syyttäjinä toimivat demokraatit ovat toivoneet muun muassa Boltonin saavan todistaa oikeudenkäynnissä, jossa presidentti Trumpia syytetään virka-asemansa väärin käyttämisestä ja kongressin työn haittaamisesta.

Kirjapaljastus saattaa merkitä käännekohtaa todistajien kutsumiseen liittyvässä kiistassa ja siten mahdollisesti koko oikeudenkäynnissä. Edustajainhuoneen demokraattipuhemiehen Nancy Pelosin mukaan Boltonin ja muiden todistajien kuulemisen estäminen on uusien tietojen jälkeen entistäkin huonommin perusteltavissa.

Bolton on kertonut olevansa valmis todistamaan oikeudenkäynnissä haasteen saadessaan. Mutta senaatin republikaanit ovat enemmistönsä turvin onnistuneet estämään todistajien kutsumisen.

Demokraatit tarvitsevat puolelleen vähintään neljä republikaanisenaattoria jotta todistajia voidaan kuulla. Tähän saakka Mitt Romney on ollut ainoa todistajien kutsumista puolustava republikaani. Maanantaina Romney kertoi vaihtoehdon olevan ”yhä todennäköisempi” keskusteltuaan asiasta kollegoidensa kanssa.

Myös Trump-kriittinen republikaanisenaattori Susan Collins sanoi Boltonin paljastuksen lisäävän perusteita todistajien kuulemiselle. Senaatin on tarkoitus äänestää asiasta myöhemmin tällä viikolla.

Trumpin tukijoihin kuuluva Lindsey Graham taas varoitteli, että jos demokraattien annetaan kutsua omia todistajiaan, myös republikaanien tulee saada kuulla haluamiaan henkilöitä. Tämä voisi tarkoittaa, että esimerkiksi Joe Biden ja hänen poikansa voitaisiin määrätä todistaja-aitioon.

New York Timesin tiedot Boltonin kirjasta perustuvat sen luonnoksen nähneiden henkilöiden kertomuksiin, eivät varsinaiseen kirjan luonnokseen. Graham sanoi eilen CNN:n toimittajalle haluavansa määrätä luonnoksen oikeuden nähtäväksi.

– Haluan tietää mitä käsikirjoituksessa lukee, minusta se on tärkeää, hän totesi.

Lähteet: Reuters, New York Times.