Kiina pyrkii estämään koronaviruksen leviämistä: hengityssuojat pakolliseksi, joukkoliikenteeseen rajoituksia, Disneyland sulki ovensa

Virus on tappanut yli 50 ja tarttunut noin 2 000 ihmiseen. Wuhanin pormestari ennustaa tuhatta uutta tartuntaa.

Kiina pyrkii estämään koronaviruksen leviämistä kovin ottein. Kaksi Kiinan maakuntaa ja kolme kaupunkia määräsivät sunnuntaina asukkaat käyttämään hengityssuojia julkisilla paikoilla koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Hengityssuojainten kysyntä oli jo valmiiksi korkealla, sillä ihmiset ovat käyttäneet suojia varmuuden vuoksi, vaikka viruksen leviämistapaa ei vielä täysin tunneta.

Pelot lisääntyivät entisestään, kun Kiinan terveysministeri Ma Xiaowein kertoi viruksen leviävän myös itämisaikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös oireeton tartunnan saanut ihminen voi tartuttaa muita.

Johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoi sunnuntaina STT:lle, että tavallisesti hengitystieinfektiot tarttuvat herkimmin silloin, kun oireita on jo. Oireettomalta taudin saaminen on yleensä epätodennäköisempää.

Joukkoliikenteeseen rajoituksia

Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä on noussut 56:een ja tartunnan saaneita on noin 2 000. Wuhanin kaupungin pormestari arvioi, että kaupungissa voidaan todeta vielä tuhat uutta koronavirustartuntaa, kertoi Kiinan valtiollinen tv-yhtiö CCTV. Pormestari perusti ennusteensa kaupungin sairaaloissa testattavina olevien ihmisten määrään.

Kiinan keskiosassa sijaitseva Hubein maakunta oli lähes kokonaan karanteenissa. Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista.

Shandongin maakunta ilmoitti varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa keskeyttävänsä kaukoliikenteen bussiyhteydet. Shandongissa asuu noin sata miljoonaa ihmistä.

Muun muassa Shanghaissa, Pekingissä, Xi'anissa ja Tianjinissa on tehty erilaisia rajoituksia joukkoliikenteeseen.

Hongkongin Disneyland-huvipuisto ilmoitti sunnuntaina sulkevansa ovensa, kunnes tilanteesta saadaan lisää tietoa.

Hongkongin Disneyland sulki ovensa.

Lisäksi Kiina kertoi jo lauantaina keskeyttävänsä kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille maanantaista alkaen.

Väli-isäntä yhä mysteeri

Sunnuntaina Kiinan terveysviranomaiset ilmoittivat myös kieltävänsä kaiken villieläinten kaupan toistaiseksi.

Luonnonsuojelijat ovat jo pitkään kritisoineet Kiinaa eksoottisten eläinten hämäräkaupasta. Uhanalaisia eläimiä tai niiden osia myydään esimerkiksi ruuaksi tai perinnehoitoihin.

Terveysasiantuntijoiden mukaan villieläinten kauppa aiheuttaa suuren kansanterveydellisen riskin, koska siten ihmiset voivat altistua vaarallisille eläinperäisille taudinaiheuttajille, jotka eivät normaalisti siirtyisi ihmisiin.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka koronavirus on tarttunut ihmiseen, mutta ilmeisesti viruksen alkuperäinen isäntä on ollut lepakko. Väli-isäntänä on mahdollisesti jokin toinen eläin.

Ruotsi kehotti välttämään matkustamista

Ruotsi kehotti sunnuntaina kansalaisiaan välttämään matkustamista Kiinan koronavirusalueille. Suomi arvioi tilannetta näillä näkymin uudestaan alkuviikosta.

Lisäksi useat maat ovat kertoneet evakuoivansa halukkaat kansalaisensa Wuhanin alueelta.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että joitakin ulkomaiden kansalaisia saatetaan ennen lähtöä asettaa karanteeniin johonkin toiseen kiinalaiskaupunkiin.