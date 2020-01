Salainen päiväkirja Auschwitzista julki, ja se on tiettävästi ainoa – kirjalla on suuri viesti

Hollantilainen lääkäri kirjoitti keskitysleirillä Auschwitzissa salaista päiväkirjaa. Nyt suomeksi ilmestyneellä kirjalla on suuri viesti.

Katso, tuossa ovat matkalaukkujemme kantajat, hollanninjuutalainen lääkäri Eddy de Wind huudahti, kun juna saapui Auschwitziin ja SS-miehet olivat vastassa.

27-vuotias Eddy ja hänen 19-vuotias saksalainen vaimonsa Friedel eivät tienneet, minne olivat tulleet. He lauloivat iloisesti junassa.

Pariskunta oli tavannut työtehtävissä Westerborkissa Hollannissa. Eddy teki lääkärintarkastuksia kuljetukseen määrätyille vangeille, Friedel oli sairaanhoitaja.

Eddy otti työn äitinsä takia. Hän luuli, että juutalainen äiti pelastuisi. Näin hänelle luvattiin.

Aika pian äiti vietiin keskitysleirille miehensä kanssa.

– Kun Eddy tuli Auschwitziin, hän tajusi pian, että äiti on poltettu, Eddyn poika Melcher de Wind kertoo.

Äidin menetys oli traumaattinen asia. Eddy puhui siitä kolmelle lapselleen usein.

Kuin ihmeen kaupalla hän selvisi elossa keskitysleiriltä.

– Menneisyys oli kotonani aina olemassa, pienissä asioissa. Isä oli menettänyt keskitysleirillä nuoruutensa, Melcher de Wind kertoo.

– Kasvoin ilmapiirissä, jossa vallitsi suru ja pelko.

Melcher de Wind on tullut Helsinkiin päiväksi. Hänellä on tehtävä. Hän haluaa kertoa toivon ja rakkauden sanomaa.

– En halua ihmisten ajattelevan, että kauheaa, kuusi miljoonaa juutalaista tapettiin keskitysleirillä, Melcher de Wind sanoo.

– Haluan kaikkien tietävän, että he olivat ihmisiä, jotka toivo ja rakkaus piti elossa. Ilman niitä yksikään ei olisi selvinnyt.

Talvella 1944 Eddy de Wind kirjoittaa Auschwitzissa salaiseen muistikirjaansa: ”Koskaan ei voinut tietää, mitä SS:ltä sai odottaa. Leirissä nähtiin mitä räikeimpiä vastakohtia. Aamulla, kun tuhannet marssivat töihin tiukoissa viiden hengen riveissä kohti tappavan raskasta työtä, lyöntejä ja nälkää, portilla soitti viidenkymmenen vangin marssiorkesteri”.

Nyt muistiinpanot on julkaistu suomeksi. Pääteasema Auschwitz –Selviytyjän muistiinpanot on tiettävästi ainoa keskitysleirillä kirjoitettu kirja.

Sodan loppuvaiheessa Eddy kirjoitti keskitysleirin sängyssä iltaisin.

Tekstiä ei ole muokattu jälkeenpäin.

WSOY julkaisee teoksen täydennettynä Melcher de Windin jälkisanoilla.

253-sivuinen kirja ilmestyy Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotispäivänä 27.1.2020.

– Kun luin kirjan, ymmärsin, mitä isälleni tapahtui. Vaikka olisi kuinka kauheat olosuhteet, pitää pitää optimismia yllä.

– Se on suuri viesti kirjassa.

Eddy de Windin ja Friedelin hääkuva vuonna 1943. Lähde: Eddy de Wind: Pääteasema Auschwitz (WSOY).

Eddy de Wind ja hänen vaimonsa Friedel kuljetettiin syyskuussa 1943 Auschwitziin.

Perillä raitapukuiset miehet lähestyivät tyrkkien ja pyysivät heitä heittämään kaikki tavarat vaunun eteen.

”Joka puolelta heitä kohti tuli SS-miehiä, jotka alkoivat tuuppia heitä junaradan vieressä kulkevalle tielle. Jos joku ei liikkunut tarpeeksi ripeästi, he löivät kepeillään tai potkaisivat”, Eddy de Wind kirjoittaa kirjassa ja jatkaa:

”Vasta siinä vaiheessa Hans tajusi, että he joutuisivat eroon toisistaan: miehet ja naiset komennettiin eri jonoihin”.

Kirjassa Hans on Eddy de Windin alter ego. Aluksi hän kirjoitti omalla nimellään, mutta tarina tuli liian lähelle.

– Isä tarvitsi jonkun toisen, jonka kautta puhua, Melcher de Wind kertoo.

Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran jo sodan jälkeen 40-luvulla, mutta ei herättänyt kiinnostusta. Hollannissa oli jälleenrakentamisen aika. Ihmisillä oli muuta mietittävää.

– Kirja ei ollut menestys. Se oli isälleni pettymys.

Kirja hautautui vuosikymmeniksi, koska kustantaja teki konkurssin. Uusi painos ilmestyi 1981. Sekään ei ottanut tulta.

Tammikuussa 2019 Eddy de Windin tarina löydettiin, kun Melcher de Wind piti isänsä kokemuksista näyttelyn. Nyt kirja on myyty noin sataan maahan.

– Minulle ei ole tärkeintä, että kirja myy. Ei ole kyse rahasta.

– Auschwitz on maksanut meidän perheelle koko elämän, elämänlaadun.

Melcher de Wind ei pidä siitä, että ihmiset sanovat hänen markkinoivan isänsä kirjaa.

– Se sattuu. Isäni pysyi elossa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, ettei sama saa tapahtua enää koskaan.

Eddy de Wind opiskeluaikoinaan 1939 tietämillä, kun elämä oli vielä mallillaan. Kuva: Eddy de Wind: Pääteasema Auschwitz (WSOY).

Ensimmäisenä päivänä he seisovat kaikki ilkosillaan. Miesten päät vedetään kaljuiksi kovakouraisesti. Sen jälkeen heidät suihkutetaan syöpäläismyrkyllä.

Heitä tyrkitään, heille huudetaan, ja jos he eivät toimi tarpeeksi nopeasti, heitä lyödään.

”Hän ajatteli opintojaan, työtään, ihanteitaan. Sitten hän ajatteli taas Friedeliä ja heidän tulevaisuudensuunnitelmiaan. Niin ajattelee ihminen, joka uskoo pian kuolevansa”, Eddy de Wind kirjoittaa kirjassa.

”Tiedämme, että meidän varallemme on vain yksi loppu, on vain yksi vapautus tästä piikkilankahelvetistä: kuolema”.

Friedel päätyy Auschwitzissa parakkiin nimeltä 10. Se on koeparakki, jossa asuivat naiset, joita professoreiksi itseään kutsuvat sadistit pahoinpitelivät ja kastroivat.

”Hans ymmärsi vain puolittain, mitä parakissa 10 tapahtui ja mitä tarkoitusta varten. --- Mitä muutakaan nämä gynekologiset kokeet voisivat merkitä kuin sterilisaatiokokeiluja? Juutalaisnaiset olivat halpoja koe-eläimiä. Heidän kärsimyksestään vain iloittiin, eikä heidän kuolemansa liikuttanut ketään”, Eddy de Wind kirjoittaa kirjassa.

– Friedelistä tuli hyvin sairas, Melcher de Wind sanoo.

– He onnistuivat pitämään keskitysleirissä yhteyttä kirjeitse ja lappusin. Jopa helvetissä on rakkauden kaipuuta ja solidaarisuutta. Se antaa voimaa, ettei luovuta.

Eddy de Wind 70-vuotiaana vuonna 1986. Kuva Jeroen van Ammelrooij.

Auschwitzissa on kaksi riviä piikkilankoja, joissa on 3000 voltin jännite. Niiden päällä on punaiset lamput. Merkkinä siitä, että lamput on kytketty.

Kuolema vaanii kaikkia.

”Tiedämme, että oikeasti tämä kuolema on pukeutunut univormuun, sillä kaasuhanaa käyttää univormupukuinen mies: SS”, Eddy de Wind kirjoittaa.

”Jos miehiä on liikaa, jos 660 riittääkin, Obersturmführer laskee 33 pois, sattumanvaraisesti, ja heidät pannaan sivuun. Heitä ei nähdä enää koskaan. Sen sijaan nähdään liekki, ikuinen liekki krematorion piipusta. Yötä päivää tuli muistuttaa, että siellä palaa ihmisiä”.

Lukiessaan kirjaa Melcheristä on tuntunut kuin isä olisi ottanut kädestä ja vienyt Auschwitziin.

– Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät suvaitsemattomuuden vaarat.

– Muukalaisviha ei johtunut juutalaisista vaan pelosta. Voit aina syyttää jotakuta. Jokaisella kansakunnalla on omat ”juutalaisensa”, jota syyttää.

Melcher de Wind näyttää isänsä valokuvaa nuorena purjehtimassa, iloisena ja optimistisena.

– Katso tätä kuvaa Auschwitzin jälkeen, täysin eri mies. Traumatisoitunut, hän sanoo.

Isä oli usein surullinen ja sairas. Keskitysleirin kauhut eivät unohtuneet.

”Ruumiinkantajat tarttuivat ruumiita yhtä kerrallaan käsistä ja jaloista ja heilauttivat ne lavalle. --- Hans ja van Lier joutuivat loikkaamaan sivuun, jotta ruumis ei olisi paiskautunut heidän päälleen ja tahrinut heidän vaatteitaan. Komento, yhteislaukaus, ruumiiden raahaaminen pois. Ja sitä jatkui ja jatkui. Ja välillä uhrien huutoja. Tyttö anoi armoa, koska oli niin nuori ja halusi niin kiihkeästi vielä elää”.

Kun Eddy pääsi Auschwitzista, hän kuuli myös Friedelin selvinneen. Avioliitto päättyi 50-luvulla lapsettomana. Kaikki tuska oli läsnä. Se ei ollut onnellinen liitto.

– He olivat menettäneet molemmat itsensä.

Melcher de Windiltä on kestänyt vuosia ottaa etäisyyttä ja löytää oma minänsä.

– Kun kasvaa tällaisessa perheessä, on vaikea tulla omaksi itsekseen.

Eddy de Wind teki hienon uran lääkärinä ja psykoterapeuttina. Hän kehitti toisen maailmansodan jälkeen käsitteen ”keskitysleirisyndrooma” ja teki uraauurtavaa työtä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

Toisista keskitysleiriltä selvinneistä tuli Eddylle uusi perhe.

– Muistikirjan ensimmäiselle sivulle isä kirjoitti toisten keskitysleirillä olleiden nimiä ja osoitteita, jotta he löytäisivät toisensa.

Muut ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä he olivat Auschwitzissa kokeneet. Sitä ei voi selittää toiselle.

– Tämä kirja tulee niin lähelle kuin mahdollista.

Melcher de Windiltä on kysytty, oliko isäsi sankari.

– Sanon, totta kai, mutta miksi? Koska hän selviytyi. Se oli myös onnea.

– Isä uskalsi aloittaa uuden elämän äitini kanssa. Todellinen sankari on se, joka pitää yllä toivoa.

Toivo ei kuole. Siitä kertoo myös isän tärkein neuvo: Mitä tahansa tapahtuu, ymmärrä, että on toivoa ja rakkautta.