Salainen nauhoitus Trumpista päätyi julkisuuteen – vaatii Ukrainan-suurlähettiläälle potkuja: ”Hankkiutukaa hänestä eroon”

Nauhoitus on peräisin huhtikuussa 2018 pidetyiltä illalliskutsuilta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikuttaa julkisuuteen annetulla tallenteella vaativan, että Yhdysvaltojen silloinen Ukrainan-suurlähettiläs Marie Yovanovitch saisi potkut, muun muassa BBC uutisoi.

Video ja ääninauha ovat peräisin huhtikuussa 2018 Trump International Hotelissa Washingtonissa pidetyiltä illalliskutsuilta. Sen antoi julkisuuteen Trumpin asianajajan Rudy Giulianin kätyrinä toimineen Lev Parnasin asianajaja. Parnas osallistui illalliskutsuille yhdessä videon kuvanneen Igor Frumanin kanssa.

– Siellä suurin ongelma ja se, mistä meidän pitää mielestäni aloittaa, on suurlähettiläästä eroon hankkiutuminen. Hän on yhä jäljillä Clintonin hallinnon ajalta, Parnas sanoo presidentille ABC Newsin mukaan.

– Hän periaatteessa kävelee ympäriinsä sanoen kaikille: ”Odottakaa vain, häntä vastaan nostetaan virkasyyte.”

Rudy Giuliani ja Lev Parnas Trump International Hotelissa Washingtonissa syyskuussa 2019.

Pian tämän jälkeen kuullaan Trumpin reaktio.

– Hankkiutukaa hänestä eroon. Hankkiutukaa hänestä eroon huomenna. En välitä. Hänestä on päästävä eroon huomenna. Hankkiutukaa hänestä eroon. Okei? Tehkää niin.

Trump ei vaikuta tietävän vielä tuolloin Yovanovitchia, sillä hän kysyy suurlähettilään nimeä.

Jo Ronald Reaganin aikana ulkoministeriössä aloittanut Yovanovitch kutsuttiin lopulta takaisin Yhdysvaltoihin huhtikuussa 2019. Diplomaatti todisti presidentin virkasyytetutkinnassa, että hänen korruptionvastaiset pyrkimyksensä olivat herättäneet närää vaikutusvaltaisten ukrainalaisten keskuudessa. Yovanovitch sanoi järkyttyneensä siitä, että ukrainalaisten halut päästä eroon suurlähettiläästä saivat vastakaikua Trumpin hallinnolta.

Marie Yovanovitch siirrettiin pois Ukrainasta keväällä 2019.

Lev Parnasia epäillään kampanjarahoituslain rikkomisesta. Hänet pidätettiin viime lokakuussa Dullesin lentokentällä lähellä Washingtonia.

Parnas on keskeinen peluri Ukraina-skandaalissa. Ukrainalaissyntyinen liikemies on sanonut matkustaneensa Ukrainaan painostaakseen Trumpin ja Giulianin puolesta maan viranomaisia käynnistämään tutkinnan, jonka tarkoituksena olisi ollut hankkia mahdollisesti vahingollisia tietoja demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenistä ja tämän Hunter-pojasta. Trump on kiistänyt painostuksen.

– En olisi tehnyt mitään ilman Rudy Giulianin tai presidentin suostumusta. Miksi presidentti Zelenskyin sisäpiiri tai ministeri Avakov tai kaikki nämä presidentti Poroshenkon ihmiset olisivat tavanneet minut? Kuka minä olen? Heitä käskettiin tapaamaan minut. Ja se on se salaisuus, jonka he yrittävät pitää. Olin kentällä tekemässä heidän töitään, Parnas sanoi MSNBC:n haastattelussa.

Lev Parnas on itse oikeusjutun kohteena.

Parnas on sanonut kääntyneensä aiemmin ihailemaansa Trumpia vastaan, kun presidentti kiisti yhteytensä häneen. Parnas on pyytänyt päästä todistamaan valtakunnanoikeudessa ja sanonut, että hänellä on lisää todisteita kuten ääninauhoja liittyen Ukraina-kohuun.