Laiton villieläinten kauppa on yksi syy virusepidemioihin, joista tuorein on Kiinan Wuhanista julkisuuteen noussut koronavirus, uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat sanovat.

– Uusi normaali on, että pandemioita (maailmanlaajuisia epidemioita) tapahtuu aiempaa useammin, EcoHealth Alliance -kansalaisjärjestön johtaja Peter Daszak sanoo. Järjestö on kartoittanut villieläimissä esiintyviä viruksia Global Virome Project -hankkeessa.

Villieläimistä ihmisiin tarttuvat virukset leviävät nopeasti nykymaailmassa, jossa ihmiset liikkuvat runsaasti. Daszakin mukaan kartoitushankkeen alustavien tulosten mukaan noin viisi virusta siirtyy eläimistä ihmisiin joka vuosi. Suurin osa ei kehity pandemioiksi.

Kiinan viranomaiset ilmoittivat sunnuntaiaamuna Suomen aikaa, että kaikki villieläinten kasvattaminen, kuljettaminen tai myyminen on kiellettyä niin kauan, kunnes ”kansallinen epidemia on ohi”. Villieläinten myynti on kielletty kaikissa muodoissaan niin toreilla, ruokakaupoissa kuin verkkokaupoissa.

Viranomaiset korostavat, että kuluttajien tulisi ymmärtää villieläinten syömiseen liittyvät terveysriskit, välttää riistaa ja syödä terveellisesti.

– Villieläinten tulevaisuuden ja ihmisten terveyden vuoksi meidän pitää vähentää riistan syömistä, sanoo East Anglian yliopiston villieläinten tauteihin ja eläinten suojeluun erikoistunut biologi Diana Bell.

Bell huomauttaa, että sars-viruksen uskotaan saaneen alkunsa villieläinten kaupasta ruuaksi. 17 vuotta sitten puhjennut sars-epidemia tappoi satoja. Kiinassa lähes 2 000 ihmistä sairastui.

Koronavirukseen on tähän mennessä kuollut 56 ja tartuntojen määrä on ylittänyt 2000:n.

Kiinassa on ylpeyden aihe, jos isäntä pystyy tarjoamaan vierailleen kallista ja vaikeasti saatavaa riistaa. Villieläimet ovat kysyttyjä myös siksi, että Kiinassa epäluottamus ruokateollisuutta kohtaan on laajaa.

– Ihmiset ajattelevat, että villi on luonnollista ja luonnollinen turvallista, Wuhanin yliopiston biologi Yang Zhanqiu sanoi AFP:lle.

– On vaikea pysäyttää jotakin, jolla on 5 000 vuoden perinteet, Daszak sanoi.

Kiinalaiset ovat myös vaurastuneet, joten yhä useammalla on varaa harvinaiseen riistaan. Uhanalaisten eläinten osia myydään myös perinnehoitoihin.

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoi lauantaina STT:lle, että nyt leviävän koronaviruksen alkuperäinen isäntä on lepakko.

– Wuhanin virus on sekin mitä ilmeisimmin levinnyt ihmiseen jonkin väli-isännän kautta, mutta emme tiedä, mikä se on ollut.

Villieläinten hämäräkaupassa on myyty eksoottisia eläimiä jättisalamantereista eläviin sudenpentuihin. Wuhanin keskustassa sijaitsevaa toria on epäilty koronaviruksen lähtöpaikaksi, mutta kiinalaisviranomaiset kertoivat sunnuntaina, ettei tarkkaa tietoa asiasta vielä ole.

Torilla myytiin muun muassa lepakkoja ja sivettikissoja, joista sarsin epäillään aikanaan tarttuneen ihmisiin.