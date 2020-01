Jo 54 kuollut koronavirukseen – todettuja tartuntoja yli 1 600

Bangkokissa Don Muangin kansainvälisellä lentokentällä matkustajat suojautuivat virukselta hengitysmaskeilla. Koronavirus on levinnyt myös Thaimaahan.

Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista.

Kiinan viranomaiset kertovat, että Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut jo 54:een. Uutistoimisto AFP:n mukaan koronavirustartuntoja on todettu maassa kaikkiaan yli 1600 nyt, kun sunnuntaina raportoitiin 323 uutta tapausta.

Sunnuntaina uusia kuolemantapauksia ilmoitettiin 13. Niistä seitsemän tapahtui Wuhanin kaupungissa, josta viruksen on kerrottu alun perin lähteneen leviämään.

Kiinan presidentti Xi Jingping varoitti lauantaina, että koronaviruksen leviäminen kiihtyy. Virus on aiheuttanut sen, että Hubein maakunnassa osa lauantain uudenvuoden juhlista peruttiin, ja terveyspalvelut ovat hukkumassa työmäärän alle.

Kiina on ryhtynyt historiallisen laajoihin toimiin koronaviruksen taltuttamiseksi. 11 miljoonan asukkaan Wuhan laitettiin torstaina karanteeniin, ja kaikki lennot, junat ja bussit Wuhanista on peruttu. Myös julkinen liikenne on pysähtynyt.

Perjantaina kovaotteisia toimia jatkettiin. Nyt maassa on eristetty jo 13 kaupunkia viruksen vuoksi. Matkustusrajoitukset ovat laajenneet koskemaan yli 41:tä miljoonaa ihmistä.

Kiinan valtionmedia kertoi lauantaina, että kiinalaisten ryhmämatkat sekä kotimaassa että ulkomailla jäädytetään maanantaista alkaen. Ryhmämatkojen keskeyttäminen näkynee myös Suomessa ja erityisesti Lapissa.

Satoja sotilaslääkäreitä on lähetetty Hubeihin. Viranomaiset ovat kiirehtineet rakentamaan 1000-paikkaisen sairaalan Wuhaniin. Ensimmäiset potilaat on tarkoitus ottaa maanantaina 3. helmikuuta.

Koronavirus on levinnyt Kiinassa laajalti, ja tapauksia on ilmoitettu myös useissa muissa maissa. Muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Taiwanissa, Thaimaassa ja Australiassa on todettu koronavirustartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Uusi virus muistuttaa takavuosien sars-virusta, joka aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa.