Italialaismies löysi työpöydältään 5 euron setelin – vieressä oli lappu, joka kertoo kaiken suomalaisten rehellisyydestä

Italialaismiehen löytämästä post it -lapusta tuli nettihitti.

Suomalaisten rehellisyys riemastuttaa italialaisia.

Italialainen Il Messaggero -lehti on uutisoinut tapauksesta, joka on riemastuttanut ja ihmetyttänyt ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

Lehti kertoo, että Giorgio-niminen italialaismies on työskennellyt Suomessa muutaman vuoden digitaalisen markkinoinnin parissa. Tällä viikolla hän oli löytänyt työpöydältään jotakin erikoista.

Pöydältä löytyi viiden euron seteli, jonka päälle oli kiinnitetty post it -lappu. Lapussa siivooja ilmoitti löytäneensä setelin Giorgion työpöydän alta ja nostaneensa sen pöydälle.

– Tämä löytyi pöydän alta, lapussa lukee englanniksi.

Giorgio riemastui löydöksestään, otti siitä kuvan ja lähetti sen ystävälleen, joka julkaisi kuvan Twitterissä.

– Suomi, lopeta! Tämä on liikaa jopa sinulta, Giorgion ystävä kirjoitti twiittiinsä.

Tarina ei kuitenkaan päättynyt siihen. Giorgio ei poiminut seteliä taskuunsa vaan kirjoitti sen vierelle uuden post it -lapun.

– Luulenpa, että tämä on sinun tippisi. Olet ansainnut sen! hän kirjoitti siivoojalle.

Italialainen kollega kirjoitti vielä kolmannen lapun, jossa hän ilmoitti olevansa Giorgion kanssa samaa mieltä.

24 tuntia myöhemmin seteli oli edelleen pöydällä. Kukaan ei ollut edes koskenut siihen. Setelin viereen ilmestyi kuitenkin neljäs lappu.

– Kiitos tyypit, mutta en voi vastaanottaa tätä, siivooja kirjoitti ja piirsi viestin perään hymiön.

Twitterissä moni on vakuuttanut, että kyseessä on varsin tavallinen toimintatapa Suomessa. Useat suomalaiset kertovat vastaavanlaisia kokemuksia, joissa raha on palautettu omistajalleen – olipa sitten kyse viidestä eurosta tai tuhannesta eurosta.

Il Messaggero kirjoittaakin, että tapaus osoitti sen, että rehellisyyttä on edelleen olemassa.