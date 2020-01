Trumpin puolustus ryhtyi vastaiskuun valtakunnanoikeudessa – tässä ovat presidentin luottomiehet

Presidentin puolustus aloitti lauantaina valtakunnanoikeudessa avauslausuntonsa.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä pääsee lauantaina ääneen presidentin puolustus. Asianajajien ryhmää johtaa Valkoisen talon asianajaja Pat Cipollone ja häntä avustaa tehtävässä Trumpin henkilökohtainen asianajaja Jay Sekulow.

Cipollone aloitti avauslausunnon sanomalla puolustuksen keskittyvän kahteen asiaan, The Guardian kertoo.

– Tulette huomaamaan, ettei presidentti tehnyt mitään väärää, Cipollone linjasi ensimmäisen asian ennen kuin jatkoi toiseen:

– He eivät pelkästään pyydä teitä kumoamaan viime vaalien tuloksen vaan, kuten olen sanonut aiemmin, he pyytävät teitä pyyhkimään Trumpin nimen äänestyslipuilta vaaleissa, jotka tapahtuvat noin yhdeksän kuukauden kuluttua.

Sekulow keskittyi omassa puheenvuorossaan asioihin, joita syyttäjinä toimivat edustajainhuoneen demokraattiedustajat eivät ottaneet puheeksi omassa, lähes 24 tuntia kestäneessä avauslausunnossaan.

Puolustuksen lausuntoa jatketaan ensi maanantaina.

10 lapsen isä, joka karttaa julkisuutta

53-vuotias Cipollone, jonka vanhemmat ovat italialaisia maahanmuuttajia, kasvoi New Yorkin Bronxissa. Hän on harras katolisen kirkon jäsen ja 10 lapsen isä, New York Times kertoo.

Trumpiin Cipollone tutustui vuonna 2016, kun hän auttoi tulevaa presidenttiä vaaliväittelyissä tämän vaalikampanjan aikana. Kaksikko tuli heti toimeen keskenään.

Politicon mukaan Cipollonea haastateltiin apulaisoikeusministerin pestiin, mutta paikka meni Rod Rosenteinille. Cipollone auttoi kuitenkin valmistelemaan Jeff Sessionsia oikeusministerin nimityskuulemisiin ja osoitti tuolloin kyvykkyytensä Politicon lähteen mukaan.

Valkoisen talon asianajajana Cipollonea on kritisoitu siitä, ettei hän ammu alas presidentin kiistanalaisimpia ehdotuksia, oli kyse sitten kansallisen hätätilan julistaminen etelärajalle Meksikosta tulevien siirtolaisten takia tai tullitariffien määrääminen Meksikolle.

Pat Cipollone on tuttu näky Oval Oggicessa. Kuvassa hän puhuu oikeusministeri William Barrin kanssa marraskuussa 2019.

Vaikka mies toimii mediassa jo vuosien ajan paistatelleen Trumpin neuvonantajana, ei Cipollonea juuri julkisuudessa nähdä. Ystävät kertovat, että Cipollone ei koskaan ole nauttinut huomion keskipisteenä olemisesta.

– Hän ajattelee nopeasti. Hänen ei tarvitse olla huomion keskipisteenä eikä hän halua olla huomion keskipisteenä. Hänellä ei ole tarvetta ottaa kunniaa mistään, Cipollonen ystävä ja entinen työkaveri Jonathan Missner kuvaili CNN:lle.

Pat Cipollone puhui yhdessä oikeusministeri William Barrin kanssa Trumpin ja Ukrainan presidentin välisen puhelun julkaisemisen puolesta. Valkoinen talo julkaisi muistion puhelusta, johon presidentin virkasyyte pitkälti pohjautuu.

Cipollone ei kuitenkaan välttele myrskyn silmää. Lokakuussa asianajaja allekirjoitti kahdeksansivuisen kirjeen, jossa esitettiin argumentti sen puolesta, ettei Valkoinen talo tekisi mitään yhteistyötä virkasyytetutkinnan kanssa. Kirje herätti ihmetystä muun muassa Valkoisen talon entisten asianajajien keskuudessa ja Cipollonen entiset koulukaverit ilmaisivat julkisessa kirjeessä pettymyksensä miehen linjaukseen.

Lisäksi hän herätti kohua jo viime tiistaina, kun senaatissa puitiin valtakunnanoikeuden sääntöjä. Cipollone väitti, ettei republikaaniedustajia olisi päästetty virkasyytetutkinnan suljettujen ovien takana tapahtuneisiin kuulemisiin. Virheelliseen väitteeseen tartuttiin sosiaalisessa mediassa ja asianajajaa syytettiin valehtelijaksi.

Pat Cipollone sätti demokraatteja tiistaisessa istunnossa.

Demokraatit ovat myös väittäneet, että Cipollone on keskeinen todistaja Trumpin virkasyytevyyhdissä. Miehen väitetään olleen perillä useista syytteiden taustalla olevista tapahtumista ja joissain jopa henkilökohtaisesti läsnä.

Omaa radio-ohjelmaa juontava presidentin tukija

Toisin kuin kulissien takana mieluummin pysyttelevä Cipollone, Jay Sekulow, 63, on tottunut olemaan parrasvaloissa.

Jay Sekulow puhuu medialle valtakunnan oikeuden kolmantena päivänä.

New Yorkin Brooklynissä syntynyt Sekulow vietti lapsuutensa pitkälti Long Islandilla ja Atlantassa, New York Times on uutisoinut. Atlantassa oikeustieteellisessä opiskellut Sekulow työskenteli valmistumisensa jälkeen paitsi lakimiehenä myös historiallisten rakennusten korjausurakoissa.

Urakkabisnes kuitenkin lopahti, kun Sekulowia hänen isäänsä, veljeään ja muita yrityskumppaneita syytettiin petoksesta ja yritys joutui konkurssiin. Tämän jälkeen Sekulow on toiminut asianajajana.

Konservatiivinen Sekulow on keskittynyt asianajajana uskonnonvapauskiistoihin. Hän on esimerkiksi voittanut oikeusjutun, jossa juutalaisjärjestö vaati oikeutta jakaa lentolehtisiä lentokentällä.

Ukraina-skandaalin keskiössä oleva Trumpin asianajaja Rudy Giuliani yhdessä Jay Sekulowin kanssa maaliskuussa 2019.

Trumpin asianajajaksi Sekulow päätyi presidentin entisen neuvonantajan Stephen Bannonin suosituksesta. Sekulow nimitettiin Trumpin henkilökohtaiseksi asianajajaksi muutama kuukausi sen jälkeen, kun liikemies oli vannonut virkavalansa presidenttinä. Sekulow oli kuitenkin tuntenut Trumpin jo useiden vuosien ajan, sillä kaksikko oli osallistunut useisiin samoihin tilaisuuksiin.

Ensimmäinen näytönpaikka presidentin palveluksessa tuli, kun Trumpin kampanjan Venäjä-kytköksistä käynnistettiin tutkinta.

Sekulow puolusti asiakastaan kiihkeästi julkisuudessa ja omassa radio-ohjelmassaan, jota on juontanut vuodesta 1997, CNN kertoo.

Sekulowilta puuttuu pitkä kokemus oikeudenkäynneistä. Hänen etunaan on kuitenkin se, että hän on kuulunut Trumpin lähipiiriin lähes tämän koko presidenttiyden ajan.

Jay Sekulow on toinen Trumpin johtavista puolustusasianajajista.