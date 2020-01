Haavisto Isis-naisten mahdollisista oikeudenkäynneistä Syyriassa: Suomi ei hyväksy kuolemanrangaistuksia

Kurdipoliitikko kertoi aiemmin tänään Ylelle, että kurdit olisivat valmiita tuomaan itse oikeuden eteen niin ulkomaalaiset Isis-taistelijat kuin al-Holin leirin naisiakin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) suhtautuu kiinnostuksella Koillis-Syyrian kurdihallinnon ajatukseen järjestää ulkomaalaisille Isis-taistelijoille ja al-Holin leirin naisille oikeudenkäyntejä Syyriassa ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta.

– Tämä on heidän uutta suunnitteluaan, ja totta kai kuulemme mielellämme, mitä he ajattelevat, Haavisto sanoo STT:lle.

Yle kertoi kurdien ajatuksesta aiemmin tänään. Ylen haastatteleman kurdipoliitikon Abdulkarim Omarin mukaan oikeudenkäynnit toteutettaisiin yhteistyössä syytettyjen henkilöiden lähtömaiden kanssa. Käytännössä asia tuskin etenee suomalaisten osalta, jos Suomi ei siihen suostu.

Haaviston mukaan kurdihallinto ei ole toistaiseksi lähestynyt Suomea suoraan uuden ehdotuksensa tiimoilta. Itsehallintoalueeksi julistautuneen Koillis-Syyrian ulkosuhteista vastaava Omar kuitenkin saapuu Helsinkiin ensi viikolla, ja Haavisto uskoo, että asiasta keskustellaan silloin enemmän.

Omar tapaa Suomen-vierailullaan niin ulkoministerin kuin useita virkamiehiäkin.

Paljon avoimia kysymyksiä

Haaviston mukaan kurdien ehdotuksessa on monta kysymysmerkkiä. Suomen näkökulmasta oleellinen on ainakin kysymys siitä, minkä lainsäädännön pohjalta oikeutta käytäisiin. Koillis-Syyria on muodollisesti osa Syyriaa, eikä Syyria ole tunnustanut kurdien autonomiaa.

– Kokonaistilanne on juridisesti haastava, Haavisto toteaa.

Ulkoministeri painottaa myös, että Suomella on kynnyskysymyksensä yhteistyölle. Haavisto kertoo Suomen jo aiemmin tehneen selväksi, ettei hyväksymistä irtoa sellaisille oikeudenkäynneille, joissa mahdollisena rangaistuksena olisi kuolemanrangaistus.

Toisaalta Haavisto huomauttaa, että Syyriassa järjestettävissä oikeudenkäynneissä olisi etunsa. Hän korostaa, että etenkin vierastaistelijoiden osalta alueella on parempaa tietoa siitä, millaisiin asioihin taistelijat ovat mahdollisesti syyllistyneet. Myös todistajia olisi helpompi tuoda oikeudenkäynteihin Syyrian kamaralla.

Al-Holin suomalaisten tilanteesta odotellaan lisätietoa

Ylen mukaan al-Holin leirin naisista syytteet saattaisivat odottaa mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä tai niitä, jotka ovat todistettavasti olleet mukana Isisin elimissä, kuten moraalipoliisissa. Haavistolla ei toistaiseksi ole tietoa siitä, joutuisiko leirillä olevia suomalaisnaisia syytetyksi.

– Nämä tilanteet on yksilökohtaisesti käytävä läpi, hän sanoo.

– Mitään massatuomioita ei tietenkään voi olla.

Haaviston mukaan Suomella ei ole tällä hetkellä välittömiä suunnitelmia tuoda enempää lapsia al-Holin leiriltä. Ministerin mukaan lasten terveystilannetta seurataan kuitenkin päivittäin.