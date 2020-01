Kiina jäädyttää ryhmämatkat ulkomaille

Juuri nyt

Kotimaan ryhmämatkat jäädytettiin perjantaina.

Kiinan valtionmedian mukaan maa jäädyttää kiinalaisten ryhmämatkat sekä kotimaassa että ulkomailla, AFP uutisoi.

Tarkoituksena on pyrkiä hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Vuoden alussa Wuhanista löydettyyn uuteen virustyyppiin on sairastunut yhteensä lähes 1 400 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 41 ihmistä.

AFP:n mukaan ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat keskeytetään maanantaista alkaen. Kiinalaiset matkatoimistot eivät saa varata hotelleja tai lentoja. Kotimaan ryhmämatkat jäädytettiin jo perjantaina.

Valtion omistama People’s Daily uutisoi aiemmin lauantaina, että Peking aikoo jäädyttää kaupungin rajat ylittävän bussi- ja taksiliikenteen viruksen leviämisen estämiseksi.

