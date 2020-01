Hämmästyttävät kuvat kertovat Kiinan tarmosta koronaviruksen edessä: Uskoisitko, että tässä on 1000-paikkainen sairaala 10 päivän päästä?

Esimerkkinä on Sars-viruksen aikaan rakennettu sairaala.

Koronaviruksen riivaamassa Wuhanin kaupungissa on ryhdytty hurjaan rakennushankkeeseen. Kaupunkiin pystytetään uusi 1000-paikkainen sairaala, johon ensimmäiset potilaat on tarkoitus ottaa maanantaina 3. helmikuuta.

Ylläolevalla videolla nähdään, miltä rakennustyömaalla näytti perjantaina.

Guardianin mukaan Kiinan valtionmediassa kerrottiin, että uuden sairaalan tontille saapui torstai-iltana 35 kaivinkonetta ja 10 puskutraktoria. Perjantaina koneet olivat täydessä touhussa maansiirtotöissä.

Sairaala kootaan esivalmistetuista rakennuksista Wuhanin ulkopuolelle paikallisten työläisten lomakeskuksen liepeille. Tontin pinta-ala on 25 000 neliömetriä.

Kiina menetteli samaan tapaan myös Sars-virusepidemian aikana 2003. Tuolloin 7 000 työntekijää rakensi Pekingiin sairaalan alle viikossa. Sairaala suljettiin kaksi kuukautta sen valmistumisen jälkeen, kun Sars-virus todettiin kukistetuksi.

Kiinassa 41 ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena. Tartuntoja on havaittu yli tuhat ympäri maailman. Tartunnoista ylivoimaisesti suurin osa on todettu Hubein provinssissa, jonka pääkaupunki Wuhan on.