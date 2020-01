Koronavirukseen kuolleiden määrä pomppasi jo 41:een

Wuhanissa yritetään saada valmiiksi uusi tuhatpaikkainen sairaala kymmenessä päivässä.

Kiina on vahvistanut 15 uutta kuolemantapausta Wuhanissa, jossa tappava koronavirus riehuu. Virus on nyt vaatinut yhteensä 41 kuolonuhria ja tarttunut yli tuhanteen ihmiseen ympäri maailman.

Hubein provinssin terveyskomissio kertoi varhain lauantaiaamuna julkaistussa tiedotteessa, että perjantain loppuun mennessä oli havaittu 180 uutta tartuntaa. Provinsissa on nyt ollut yhteensä 752 varmistettua koronaviruspotilasta.

Kaikki 15 uutta kuolemantapausta tapahtuivat provinssin pääkaupungissa Wuhanissa, joka on ollut epidemian keskipisteenä. Kaupunki on käytännössä katsoen karanteenissa.

Lähes kaikki lennot Wuhanin lentokentältä on peruttu, ja kaupungista ulos johtavat tiet on suljettu. Vastaavat toimet on ulotettu yli kymmeneen muuhun kaupunkiin Wuhanin lähellä viruksen leviämisen estämiseksi.

Wuhanissa apteekkien varastot ovat tyhjenemässä ja sairaalat täyttyneet hermostuneista asukkaista. Kiinan valtionmedia kertoi, että kaupunki kiirehtii saamana valmiiksi tuhatpaikkaisen sairaalan kymmenessä päivässä.

Ylivoimaisesti suurin osa koronavirustapauksista ja kaikki 41 kuolemaa ovat olleet Kiinassa, mutta virusta on tavattu myös Thaimaassa, Vietnamissa, Singaporessa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Nepalissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.