Koronavirus levisi Eurooppaan: Kaksi vahvistettua tartuntaa Ranskassa

Toinen tartunnan saaneista on hoidettavana Pellegrinin sairaalassa Bordeauxissa. Arkistokuva.

Ranskan terveysministeri kertoi perjantaina illalla kahdesta varmistetusta koronavirustartunnasta.

Terveysministeri Agnes Buzynin mukaan ensimmäinen vahvistettu virustapaus löydettiin Bordeaux’ssa ja toinen Pariisin lähistöltä. Bordeaux'n potilas on kertonut matkustaneensa Kiinasta Hollannin kautta ja olleensa Kiinassa yhteydessä wuhanilaisiin. 48-vuotias mies on kotoisin Kiinasta ja on ollut torstaista lähtien eristyksessä sairaalassa.

Pariisin potilaan matkustusreitistä ei ole vielä varmaa tietoa. Hänen tiedetään matkustelleen Kiinassa, mutta tiedossa ei ole, vierailiko hän Wuhanissa.

Buzyn sanoi pitävänsä todennäköisenä, että Euroopassa on muitakin tartunnan saaneita. Hän kehotti Kiinassa matkustaneita ja tartuntaa epäileviä soittamaan terveydenhoitoon, jos oireita ilmenee.

– Älkää menkö terveyskeskuksiin. Jos tartuntaa epäillään, tulee soittaa terveydenhoitoon, jotta potilaat saadaan pidettyä eristyksissä, ministeri neuvoi.

Ranskalaistutkijoiden tuoreen arvion mukaan Kiinan Wuhanista lähtenyt virus leviää myös Eurooppaan 70 prosentin todennäköisyydellä. Ranskan lääketieteellisen tutkimuslaitoksen Insermin analyysi perustuu lentoreitteihin Euroopan ja Kiinan välillä.

Kiinassa viranomaiset jatkoivat perjantaina kovaotteisia toimiaan koronaviruksen pysäyttämiseksi. Maassa on eristetty jo 13 kaupunkia viruksen vuoksi ja matkustusrajoitukset laajenivat koskemaan yli 41:tä miljoonaa ihmistä.

Vahvistettuja kuolonuhreja on 26, ja tartunnan saaneita Kiinassa yli 800, joista 177:n kerrottiin olevan vakavasti sairaita. Epäiltyjä tartuntoja oli yli tuhat.