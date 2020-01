Yhdysvalloissa vahvistettiin toinen koronavirustartunta

Yhdysvaltain viranomaiset vahvistivat perjantaina, että maasta on löydetty toinen koronavirustapaus.

Tartunta vahvistettiin Chicagossa. Lisäksi Yhdysvalloissa on tutkinnassa 63:a mahdollista tartuntaa.

Nyt havaittu tartunta löytyi henkilöltä, joka oli hiljattain käynyt Wuhanissa Kiinassa. 60-vuotias nainen ei ole käyttänyt julkista liikennettä eikä ollut sairaana matkustaessaan Kiinassa, kertoivat Chicagon terveysviranomaiset perjantaina.

Yhdysvalloissa on tutkittu 63:a muuta mahdollista tartuntatapausta yhteensä 22 osavaltiossa. Testatuista tapauksista 11 on osoittautunut negatiiviksi. Terveysviranomaisten mukaan riski viruksen leviämisestä Yhdysvalloissa on toistaiseksi vähäinen.

Perjantaina Nepalin viranomaiset vahvistivat ensimmäisen virustapauksen. Tartunnan saanut on Kiinassa opiskellut nepalilainen, joka oli palannut kotimaahansa.

Britanniassa on testattu 14 epäiltyä koronavirustapausta, mutta yksikään niistä ei ollut positiivinen, kerrottiin perjantaina hallituksen hätäistunnon jälkeen. Kaikki 14 epäiltyä olivat vierailleet Wuhanissa.

Kiinassa virukseen on kuollut 26 ihmistä ja se on havaittu yli 800 henkilöltä.