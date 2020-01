Venäjän uuden pääministerin vaimo on harvinaisen salaperäinen miljonääri Vladlena Mishustina

Venäjän medialla on ollut vaikeuksia löytää jopa valokuvaa Vladlena Mishustinasta, 44, joka ansaitsee moninkertaisesti Mihail-miestään enemmän.

Yllätysnimi Mihail Mishustin, 53, on toiminut nyt jo reilun viikon verran Venäjän pääministerinä, mutta yhä edelleenkään venäläiset eivät tiedä edes miltä hänen miljonäärivaimonsa näyttää tai mistä tämän omaisuus on kertynyt.

Venäjän oppositiomedia on onnistunut kaivamaan esiin joitakin tietoja Mishustinin perheen omaisuusjärjestelyistä, mutta Vladlena Mishustinan tuoreen valokuvan löytäminen on osoittautunut sitäkin vaikeammaksi.

Tällä hetkellä Venäjän mediassa kiertää yksi ainoa vuodelta 2008 peräisin oleva valokuva, jossa Vladlena Mishustinan uskotaan poseeraavan perheen kahden pojan kanssa. Kyseinen kuva on peräisin Odnoklassniki-sivustolta sosiaalisesta mediasta Mihail Mishustinin Natalija-siskon tililtä, josta sen löysi toimittaja Anastasija Gorshkova.

Kuvassa oikealla on Vladlena Mishustina eli pääministeri Mihail Mishustinin vaimo vuonna 2008 otetussa kuvassa. Vasemmalla on Natalija Stenina eli Mihail Mishustinin sisko. Keskellä seisovan naisen oletetaan olevan Mihail Mishustinin Luiza-äiti. Etualalla ovat Mishustinin perheen vanhimmat pojat Aleksei ja Aleksandr.

Gorshkova ihmetteli omassa postauksessaan, kuinka julkisuudessa ei tiedetty viime viikolla vielä edes Mishustinin vaimon etunimeä.

Vaikuttaa siis siltä, että Mishustinin perhe on tehnyt koko joukon onnistuneita toimenpiteitä, joilla se on suojannut itsensä julkisuuden paineilta.

Nyt jo tapauksessa tiedetään, että vaimon etunimi on Vladlena ja hän on syntynyt 2. tammikuuta 1976. Ainoassa varmana pidetyssä valokuvassa hän on kuvattuna reilut kymmenen vuotta sitten yhdessä poikiensa Aleksandrin ja Aleksein kanssa.

Molemmat ovat opiskelleet Le Roseyssä, jota kutsutaan myös "kuninkaiden kouluksi" ja jossa lukukausi maksaa reilusti yli 100 000 euroa.

Venäjän virallisten verotietojen mukaan Mihail Mishustin on ansainnut vuosina 2010-2018 – eli verojohtajana toimiessaan – yhteensä 213 miljoonaa ruplaa, mikä on nykykurssilla laskettuna reilut 3,1 miljoonaa euroa.

Samana aikana hänen vaimonsa on ansainnut kuitenkin peräti 789 miljoonaa ruplaa eli nykykurssilla laskettuna noin 11,6 miljoonaa euroa.

Mihail Mishustin, 53, on toiminut reilun viikon verran Venäjän pääministerinä. Oikealla presidentti Vladimir Putin.

Kommersant-lehden mukaan perheellä on asuintalo Moskovan ulkopuolella sijaitsevassa eliitin huvilakylässä Nikolina gorassa. Lehden tietojen mukaan Mishustin osti talon ansioilla, jotka hän sai 1990-luvun alussa Kansainvälisestä tietokonekerhosta (International Computer Club, ICC). IT-insinöörin taustallaan Mishustin oli ICC:n yksi perustajista 1993 ja myös hänen vaimonsa oli sen toiminnassa mukana aina kerhon alasajoon eli vuoteen 2016 asti.

ICC oli organisaatio, jonka tavoitteena oli houkutella Venäjälle länsimaisia tietotekniikkayhtiöitä ja integroida Venäjän tietojärjestelmiä länsimaisiin järjestelmiin. Oletus on, että perheen perusvaranto on peräisin näiltä ajoilta, sillä ICC auttoi muun muassa Applea, Inteliä ja Motorolaa Venäjän markkinoille.

Vuonna 1998 Mishustin siirtyi ensimmäisen kerran valtionhallintoon, kun hänestä tuli ensin verohallinnon neuvonantaja sittemmin veroministerin sijainen. Vasta tuolloin hänelle tuli velvollisuus julkaista omia verotietojaan.

” Omaisuuden siirtäminen vaimon, lasten ja muiden sukulaisten nimiin on yleinen käytäntö Venäjän johtavien virkamiesten ja poliitikkojen piirissä.

Mishustin palkittiin tuolloin myös Venäjän presidentinhallinnon lahjoittamalla kerrostaloasunnolla. Johtavien virkamiesten palkat olivat Venäjällä tuolloin pieniä, mutta sitä kompensoitiin antamalla heille omistusasunto hyvältä paikalta Moskovasta Trjohgornyi Valilta.

Tällä hetkellä kumpikaan vanhemmista ei omista Nikolina goran huvilaa eikä Trjohgornyi Valin asuntoja, vaan he ovat lahjoittaneet asunnot jo vuonna 2005 pojilleen. Perheen lapset ovat Aleksei (synt 1999), Aleksandr (synt 2000) ja Mihail (synt 2009).

Proekt-sivuston selvityksen mukaan poikien nimet on kuitenkin salattu kiinteistöjen omistusrekistereistä ja heidän omistusosuutensa kohdalla lukee virallisissa papereissa ”Venäjän Federaatio”. Venäjän lakien mukaan omistussuhteen salaaminen on mahdollista, jos se on tarpeen esimerkiksi tuomareiden, oikeusviranomaisten tai valvontaviranomaisten koskemattomuuden turvaamiseksi.

Openmedia-sivuston selvityksen mukaan Mishustinin perhe ja suku omistavat yhteensä 2,6 hehtaaria maata Nikolina goran huvilakylästä nimeltä Cotton Way. Perheelle kuuluu peräti viisi taloa, joiden yhteenlaskettu asuinpinta-ala on yli 2 450 neliömetriä. Omistajien joukossa on Mishustinin ydinperheen lisäksi myös muun muassa hänen siskonsa Natalija Stenina.

Kaikissa näissä kiinteistöissä omistussuhde on häivytetty, mutta venäläiset tutkivat toimittajat ovat jäljittäneet omistajan selaamalla rekisteritietoja taaksepäin. Kiinteistöjen yhteisarvoksi Openmedia arvioi 1,5 miljardia ruplaa eli yli 22 miljoonaa euroa.

Vuonna 2008 Mishustin siirtyi jälleen liikemieheksi parin vuoden jaksolle ennen kuin hänestä tuli Venäjän veroviraston johtaja. Mishustinista tuli UFG-sijoitusyhtiön johtaja Venäjällä.

Readovka-sivuston mukaan Vladlena Mishustinalla oli myös jokin työtehtävä UFG Capital Partners -sijoitusyhtiössä samoihin aikoihin vuodesta 2008 alkaen.

Mishustin lienee tienannut UFG:ssä suuria summia sekä virallisena palkkatulona että muiden palkkiojärjestelmien kautta, mutta noilta ajoilta hänen verotietonsa eivät ole julkisia.

Kommersant-lehden mukaan varmuudella tiedetään vain Mishustinin vuoden 2009 verotettava palkkatulot, koska hän joutui antamaan julkisen veroilmoituksen vuonna 2010 siirtyessään veroviraston johtoon. 2009 hän ansaitsi liki 79 miljoonaa ruplaa eli vajaat 1,2 miljoonaa euroa nykykurssilla laskettuna.

Noustessaan veroviraston johtoon Mishustin joutui sääntöjen mukaan luopumaan liiketoimistaan, joten hän siirsi sijoitukset vaimonsa nimiin. Kommersantin mukaan juuri tästä sai alkunsa Vladlena Mishustinan nopea vaurastuminen.

Vuosina 2013-2014 Vladlena Mishustinan tiedetään esimerkiksi myyneen osakkeita 310 miljoonalla ruplalla eli nykykurssilla laskettuna yli 4,5 miljoonalla eurolla. Hänellä on yhä myös osakevarallisuutta, josta saatavat osinkotulot muodostavat osan hänen julkisesta verotettavasta tulostaan.

Omaisuuden siirtäminen vaimon, lasten ja muiden sukulaisten nimiin on yleinen käytäntö Venäjän johtavien virkamiesten ja poliitikkojen piirissä, sillä heitä itseään koskevat tiukat säännöt esimerkiksi ulkomailla olevien omistusten suhteen.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Korruptionvastaisen säätiön mukaan Vladlena Mishustinan nimissä ei ole tällä hetkellä yhtään yritystä. Navalnyi onkin vaatinut Mishustinin perhettä selvittämään julkisesti, kuinka perheen omaisuusjärjestelyt on tehty.

Proekt-sivuston mukaan Vladlena Mishustinalla on kuitenkin ollut myös oma yritys. Hän omisti kolmasosan latinotanssikoulusta, joka oli rekisteröity 2009 Venäjän rahaeliitin suosimalle Rubljovkan asuinalueelle Moskovan ulkopuolelle. Yhtenä osakkaana tanssistudiossa oli oligarkki Aleksandr Udodovin Natalija-vaimo.

Openmedia-sivuston mukaan Decadance-studio oli kuitenkin tappiollinen, joten se suljettiin 2014.

Mishustinin perheellä on ollut vuosien varrella myös useita autoja. Perheen tuorein veroilmoitus on vuodelta 2018 ja siinä mainitaan kuitenkin enää vain yksi auto: Vladlena Mishustinan omistama Ford Cougar.

Perheen varallisuudesta kertoo jotain sekin, että kaksi vanhinta poikaa Aleksei ja Aleksandr ovat saaneet peruskoulutuksensa yksityiskouluissa Sveitsissä. Molemmat ovat opiskelleet Le Roseyssä, jota kutsutaan myös ”kuninkaiden kouluksi” ja jossa lukukausi maksaa reilusti yli 100 000 euroa.

Tällä hetkellä Aleksei ja Aleksandr opiskelevat Moskovassa Baumanin teknillisessä valtionyliopistossa, toinen erikoistuen tietotekniikkaan ja toinen liiketalouteen. Vuonna 2009 syntynyt nuorin Mihail-poika suorittaa kouluopintojaan Moskovassa.

Siskolla yli 13 miljoonan euron kiinteistöt

Venäjänkielinen BBC on selvittänyt myös Mihail Mishustinin siskon Natalija Steninan, 49, omaisuutta.

Steninalla on BBC:n mukaan yhteensä noin 900 miljoonan ruplan edestä kiinteistöomistuksia Moskovassa ja hieman pääkaupungin ulkopuolella sijaitsevilla eliittialueilla. Ruplan nykykurssilla laskettuna kiinteistöjen arvo on siis yli 13 miljoonaa euroa.

Steninan omistuksessa on muun muassa asunto moskovalaisella eliittialueella, joka tunnetaan nimellä Knightsbridge Private Park. 170 neliömetrin suuruinen asunto on listattu virallisissa papereissa ”Venäjän Federaation” nimiin, mutta BBC:n mukaan todellinen omistaja on Stenina. BBC oli saanut varmistettua asian käyttämällä lähteenään henkilöä, jolla on pääsy Venäjän julkisten rekistereiden taustalla oleviin salattuihin tietoihin. Asunnon arvo euroina on yli 2,6 miljoonaa.

Steninan kerrotaan omistavan myös kaksikerroksisen talon Istran eliittialueelta. Talon nykyarvo on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Venäjän median mukaan Nataljia Stenina työskenteli 2000-luvun alussa Aeroflotilla.

Kolmas Steninan asunto sijaitsee Rubljovkan eliittialueella Moskovan ulkopuolella 1,3 hehtaarin tontilla. Kiinteistöön kuuluu kaksi taloa ja niiden arvoksi arvioidaan yli 5,1 miljoonaa euroa.

Lisäksi Steninan kerrotaan olevan reilun 200 000 euron osuudella osaomistajana Moskovan keskustassa sijaitsevassa talossa, jossa hän pyöritti jossain vaiheessa liikekumppaniensa kanssa myös ravintolaa.

Steninan koko omaisuuden alkuperästä ei ole tietoa, sillä hänen työ- ja yritystaustoistaan on saatavilla hyvin vähän informaatiota. 2000-luvun alussa hänen tiedetään olleen töissä Aeroflotilla, missä myös Mishustinin perheen isä teki aikanaan uraa.

Steninan miehen Sergei Steninin tiedetään työskennelleen puolestaan kiinteistöalalla pienessä firmassa, joka tuotti noin vuosittain voittoa noin 22 000 euroa.

Useat mediat, kuten BBC, Fontanka ja Sobesednik, ovat löytäneet Steninan ja Mihail Mishustinin sekä tämän vaimon liiketoimien taustalta oligarkin nimeltä Aleksandr Udodov.

Udodov on Moskovassa toimivan kiinteistökehitysyhtiön Aforra Groupin perustaja ja Eurasian Pipeline Consortiumin (EPC) hallituksen jäsen. EPC valmistaa öljy- ja kaasuputkistoja mm. Gazpromin ja Transneftin tarpeisiin.

Udodov on sijoittanut myös maatalouteen, kuten herkkusienien tuotantoon. Hänen yhtiönsä hallitsevat nykyisin noin 20 prosenttia Venäjän tuoresienimarkkinoista. Niillä on tärkeä rooli Venäjän politiikassa, jolla pyritään korvaamaan tuontia ulkomailta.

Fontankan selvityksen mukaan Udodov lahjoitti Natalija Steninalle talvella 2008-2009 esimerkiksi 740 neliömetrin suuruisen asuintalon Cotton Wayn huvilakylästä. Omaisuuden siirto tapahtui lahjoituksena ilman korvausvaatimusta. Samassa huvilayhteisössä on myös Mishustinin perheen ja suvun muita kiinteistöjä.

Udodovin Natalija-vaimo oli puolestaan osakkaana Decadance-tanssistudiossa yhdessä Mihail Mishustinin Vladlena-vaimon kanssa.