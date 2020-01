Östermalmin räjähdyksestä epäilty pidätettiin – miehellä Bandidos-kytkyjä

Epäilty on tuomittu aiemmin useista väkivaltarikoksista.

Tukholman Östermalmissa tapahtuneesta asuintaloräjähdyksestä epäilty 35-vuotias mies on vangittu käräjäoikeudesta. Miehellä on taustallaan useita tuomioita väkivaltarikoksista. Aftonbladetin mukaan hänellä on yhteyksiä liivijengi Bandidosiin.

Östermalmin räjähdys tapahtui 13. tammikuuta yöllä ja aiheutti suuria aineellisia vahinkoja.

Ruotsissa on viime aikoina tapahtunut useita asuintaloräjähdyksiä. Useimmat niistä ovat kuitenkin olleet lähiöissä, ei Östermalmin kaltaisissa vauraissa kaupunginosissa.