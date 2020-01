Kuusi kuollut ampumisessa Saksassa – lehti: ampuja ja uhrit samasta perheestä

Saksan poliisin mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni.

Kuusi ihmistä on kuollut ampumisessa Rot am Seessä, Saksassa eteläosassa, Baden-Württembergin osavaltiossa, kertoo saksalaismedia. Epäilty ampuja on pidätetty.

Rems-Zeitung kertoo, että ampumisesta tuli ilmoitus kello 12.45 paikallista aikaa.

Aalenin poliisi kertoo Twitter-tilillään, että rakennuksessa on useita loukkaantuneita ja useita henkilöitä on kuollut. Yksi epäilty on pidätetty.

Tiedossa ei poliisin mukaan ole, että ampujia olisi ollut useampi kuin yksi.

Poliisi ei kerro teon motiiveista, mutta uskoo, että ampuja ja uhrit tunsivat toisensa.

Bild-lehden mukaan ampuja ja uhrit olisivat olleet saman perheen jäseniä. Lehden mukaan ampuja oli vuonna 1983 syntynyt mies.

Lähde: Reuters, Rems-Zeitung, STT