Suomen koronavirusepäilyt nousivat heti otsikoihin Pohjoismaissa

Muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on uutisoitu asiasta.

Suomen koronavirusepäilyt nousivat nopeasti otsikoihin muissa Pohjoismaissa.

Perjantaiaamuna kerrottiin, että kaksi Wuhanista Norjan kautta Suomeen saapunutta kiinalaisturistia on hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi.

Esimerkiksi ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi tapauksesta näyttävästi etusivullaan. Lehden mukaan asiantuntijat ovat todenneet, että on vain ajan kysymys, milloin koronavirus saapuu Eurooppaan.

– Kaksi epäiltyä virustapausta on raportoitu Suomen Lapissa, Aftonbladet kirjoittaa.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo verkkosivujen otsikossaan, että turistit olivat tulleet Suomeen Norjan kautta. Uutisessa siteerataan Svenska Ylen juttua.

– Kiinalaiset turistit ovat olleet Lapissa muutaman päivän ja hakeutuivat lääkäriin Ivalossa. (Infektioylilääkäri Markku) Broas kertoo, että he matkustivat tullessaan Norjan kautta. He tulivat Wuhanista, mistä uusi koronavirus on lähtöisin, NRK:n jutussa todetaan.

Suomen koronavirusepäilyt noteerasi myös muun muassa Tanskan yleisradioyhtiö DR verkkosivuillaan. Uutisessa kerrotaan, että ”mystinen” virus on tarttunut tähän mennessä yhteensä yli 800 ihmiseen useassa maassa.