Kiina rakentaa kymmenessä päivässä uuden sairaalan koronaviruspotilaille – vuodepaikkoja tuhat

Kiinalaisen uudenvuoden juhlinta jäissä monissa kaupungeissa, Shanghain Disneyland suljetaan viikonloppuna.

Kiina aikoo rakentaa uuden sairaalan koronaviruspotilaille. Sairaala on tarkoitus rakentaa vain kymmenessä päivässä Wuhaniin, mistä virus lähti leviämään vuodenvaihteessa. Sairaalan on määrä olla käytössä jo 3. helmikuuta.

Työt on jo aloitettu, ja valtiollinen CCTV -kanava näytti perjantaina kuvaa rakennustyömaalta kaivinkoneineen ja pyöräkuormaajineen.

Sairaalassa tulee valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan olemaan tuhat vuodepaikkaa.

Vuonna 2003 Kiina rakensi vajaassa viikossa sairaalan pääkaupunki Pekingin lähelle sars-viruksen vuoksi.

Viranomaiset eristivät perjantaina jo yhdeksännen kaupungin koronaviruksen takia. Hubein maakunnassa sijaitsevassa Jingzhoussa on noin 6,4 miljoonaa asukasta. Kiinalaisen uudenvuoden kynnyksellä yhteensä yli 32 miljoonan ihmisen liikkumista on rajoitettu.

Virukseen on kuollut ainakin 26 ihmistä. Tartunnan saaneita Kiinassa on yli 800. Valtaosa tautiin menehtyneistä on kuollut juuri Hubein maakunnassa, missä sijaitsevasta Wuhanin kaupungista tauti lähti leviämään vuodenvaihteessa.

Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin. Torstaina kerrottiin, että tartuntoja on havaittu myös Saudi-Arabiassa, Singaporessa ja Vietnamissa.

Viruksen leviäminen vaikuttaa matkailuun ja kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan. Pekingissä sijaitseva Kielletty kaupunki suljetaan koronaviruksen takia lauantaista lähtien toistaiseksi. Museon mukaan tarkoitus on estää tartuntojen leviäminen ihmisjoukoissa.

Pekingin viranomaiset ilmoittivat lisäksi peruvansa kaikki suuret uudenvuoden kokoontumiset pääkaupungissa. Kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan liittyy tiiviisti temppelien alueelle kokoontuminen, ja niille kerääntyy usein kymmeniätuhansia ihmisiä.

Myös Shanghain Disneyland-huvipuisto sulkee viikonloppunaovensa toistaiseksi viruksen vuoksi.