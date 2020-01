Malagassa herättiin poikkeukselliseen sääilmiöön – ”Katseltiin ikkunasta, kun ihmiset kulkivat kuin kuulalaakereilla”

Hiekkarannat ja kadut saivat valkoisen peitteen Espanjan Aurinkorannikolla Malagassa torstaiaamuna.

Eri puolilla Espanjaa laajoja tuhoja aiheuttanut Gloria-myrsky on vienyt hengen ainakin kahdeksalta ihmiseltä. Kateissa on Reutersin mukaan edelleen Ibizan saarella lomaillut 25-vuotias brittituristi, Palamosissa venettä kiinnittäessään Välimereen pudonnut paikallinen mies sekä kolmas henkilö.

Kymmenissä provinsseissa yli 200 000 ihmistä on ollut paikoin ilman sähköä, ja muun muassa riisipeltoja on tuhoutunut meriveden turvottaessa jokia. Länsirannikolla aallot vyöryivät meren rannalla oleviin liikehuoneistoihin. Korkeimmillaan ne ylsivät ennätykselliseen 13,5 metriin ja rakennusten neljänteen kerrokseen.

Espanjan Aurinkorannikolla herättiin torstaiaamuna poikkeuksellisen säätilan merkeissä.

Gloria on tuonut mukanaan rankkasateita, joista osa on tullut lumena ja rakeina. Etelässä Aurinkorannikolla on toistaiseksi säästytty pahimmilta myrskyn vaikutuksilta, mutta myös siellä herättiin torstaiaamuna poikkeuksellisen säätilan merkeissä.

– Aamuyöstä alkoi satamaan ja sitä kyllä tuli. Kuvat eivät näytä täyttä totuutta. Puolen peukalon kokoisia rakeita tuli taivaan täydeltä, kertoi IS:lle Malagassa lomaileva, vastikään eläkkeelle jäänyt Jouni Ruokojärvi.

Gloria-myrsky on tuonut mukanaan rankkasateita, joista osa on tullut lumena ja rakeina.

Oulun pohjoispuolella sijaitsevasta Kiviniemen kylästä kotoisin olevan Ruokojärven mukaan kookkaat rakeet pudottivat kaupungin isoista puista lehtiä ja oksia.

– Sitten ne muuttuivat sellaiseksi vaahdoksi. Katseltiin ikkunasta, kun ihmiset kulkivat kuin kuulalaakereilla. Nehän vetelivät siellä ympäriinsä ihan sikin sokin sekaisin. Ja kun kaikki kulkevat kesärenkailla, niin koko liikenne pysähtyi, koska eiväthän ne raukat päässeet yhtään mihinkään, Ruokojärvi kuvaili.

Hänen mukaansa kaikki olivat parin tunnin ajan ”aivan ihmeissään”.

– Siellä ne raukat taistelivat pikkukengissä menemään. Tietää flunssa-aallon olevan tulossa, kun näki, kuinka märkinä ne porukat kulkivat.

Sateen loputtua paikalle tuli poliiseja, joista yhdellä oli Ruokojärven mukaan mukanaan lapio.

Malagassa tuli rakeita taivaan täydeltä.

– Harjoilla yrittivät jotakin saada aikaiseksi. Meillä päin asuvalle se oli hyvin hauskaa katsottavaa. Tosi mielenkiintoinen pari-kolmetuntinen oli meillä tänä aamuna, Ruokojärvi kertoi.

Hän viettää tammikuuta Malagassa toista vuotta peräkkäin. Vertailun vuoksi hän mainitsi, että viime vuonna koko kuukauden aikana satoi vain tunnin verran vettä yhtenä iltana, ja lämpötila pysytteli koko ajan 16–20 asteen välillä.

Viranomaiset nostivat varoitustason keltaisesta oranssiin

Myös Malagassa osittain asuva suomalais-espanjalainen Juan todisti raesateen aiheuttamaa liikennekaaosta aamulla.

– Liikenne oli sekaisin ja tukossa. Täällähän käytetään autoissa lumiketjuja, mutta eilen Granadassa ei päästy hakemaan vuoristokylistä vanhuksia, vaikka renkaissa oli ketjut. Junaliikennehän jää sitten jumiin moneksi päiväksi, Juan kertoi IS:lle.

Rakeiden jälkeen Malagssa tuli lunta.

Lunta oli maassa jonkin verran.

Hänen mukaansa sää oli Malagassa keskiviikkoaamuna hyvin pilvinen ja taivas tumma. Illalla sade alkoi tihkuna ja kuuroina.

Aamuyöllä rakeita alkoi paukkumaan tuliteriin tupla-ikkunoihin, jotka Juan on juuri vaihdattanut asuntoonsa.

– Sitä kesti ehkä viiteen saakka aamulla, ja sitten tuli lunta.

Yleensä Malagan seudulla satava lumi jää vuoristoon.

Lunta Malagan seudulla tulee normaalistikin talvisin, mutta yleensä se jää vuoristoon.

– Nyt lumi on jo pikku hiljaa häipynyt pois, mutta meri ikään kuin vaahtoaa, Juan kertoi.

Espanjan tapahtumista englanniksi uutisoivan Euro Weekly News -lehden mukaan Espanjan valtion meteorologinen virasto nosti torstaina säätä koskevaa varoitustasoa keltaisesta oranssiin. Virasto varoitti Malagan aluetta koskevasta ”merkittävästä riskistä”, ja sadetta ennustettiin kertyvän kolme senttiä tunnissa.

Malagaan on odotettavissa lisää sateita.

Oranssi säävaroitus pysyy voimassa koko torstain.

– Lisää on tulossa, ja laajempaa myrskyä odotellaan, Juan totesi.