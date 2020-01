Tutkimus: Kiinan koronavirus lähtöisin myrkkykäärmeistä

Tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että Kiinassa leviävä koronavirus on alun perin lähtöisin käärmeistä. Virusta levittäviä myrkkykäärmelajeja ovat kiinankraitti (vas. yllä) ja kobra.

Eräiden tutkijoiden mielestä Kiinassa leviävä koronavirus on alun perin lähtöisin käärmeistä.

Keskiviikkona Journal of Medical Virology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että geenianalyysien mukaan käärmeet ovat todennäköisin alkuperälähde virukselle. Kaikki eivät tue väitettä, jota tarvitsee vielä lisätutkimuksia. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja BBC.

Virusta levittäviä myrkkykäärmelajeja ovat kiinankraitti ja kobra. Kobrien lailla kraitit ovat ihmiselle vaarallisia erittäin voimakkaan myrkkynsä vuoksi.

Useat tartunnoista on yhdistetty Wuhanin kalatoriin, joka on ollut suljettuna 1. tammikuuta lähtien. Kalojen lisäksi torilla myytiin eläviä eläimiä kuten lintuja, jäniksiä ja käärmeitä. Tämä herätti huolen siitä, että virus on levinnyt ihmisiin eläimistä, aivan kuten sarsin ja mersin kohdalla.

Kiinalaistutkijat ovat pystyneet eristämään viruksen geenikoodin tartunnan saaneilta otetuista näytteistä. WHO on antanut virukselle nimen 2019-nCoV. Se kuuluu samaan virusperheeseen kuin aiemmin tunnetut sars- ja mers-virukset, joiden tartuntoihin on kuollut satoja ihmisiä edellisten 17 vuoden aikana.

Tarkemman analyysin jälkeen tutkijat päättelivät uuden viruksen olevan lähtöisin käärmeistä. Ne ovat saaneet tartunnan lepakoilta, joita käärmeet saalistavat. Tiedossa ei tosin ole, miten virus on voinut sopeutua sekä vaihto- että tasalämpöiseen eläimeen.

– Pelkän geneettisen tiedon perusteella ei vielä voi olla varma uuden koronaviruksen alkuperästä. Koronaviruksia esiintyy useissa eri eläinlajeissa, myös matelijoissa kuten käärmeissä. Viruksen alkuperästä täytyy vielä saada lisää tietoa, totesi THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen STT:lle.

Tutkijoiden mukaan käärmeet ovat saaneet tartunnan lepakoilta, joita ne saalistavat.

Viruksen on uskottu tarttuvan huonosti ihmisestä ihmiseen, mutta tätä ei ole suljettu pois. Wuhanin terveysviranomaiset ovat kertoneet pariskunnasta, joka sai tartunnan. Pariskunnan mies, joka työskenteli Nanhuan kalatorilla, oli sairastunut ensin. Nainen sanoi, ettei hän ollut käynyt torilla, mutta silti myös hän sairastui. Myös muutamat muut tartunnan saaneista ovat kiistäneet, että he millään tavoin olisivat olleet kalatorin kanssa tekemisissä.