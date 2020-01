Miksi senaattori joi maitoa salissa, kuka kehui vastustajaa? – IS listasi Trumpin oikeudenkäynnin alkupäivien kovat ja kevyet puheenaiheet

Valtakunnanoikeuden tiukat säännöt ovat tehneet raportoinnista toimittajille vaikeaa, joten käyttöön otettiin vanhat keinot.

Kaksi käsittelypäivää, joista ensimmäinen kiistelyä säännöistä ja toinen syyttäjien alkupuheenvuoron aloitus.

Yllä olevalla videolla ote pääsyyttäjä Adam Schiffin puheenvuorosta.

Yhdysvaltain senaatissa käynnistynyt presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti on alkumetreillä sujunut tutun käsikirjoituksen mukaan. Osapuolet syyttelevät toisiaan, eikä liikahdusta suuntaan tai toiseen ole tapahtunut.

Mitä kahdesta ensimmäisestä istuntopäivästä on jäänyt käteen? IS listaa seuraavassa kolme seikkaa, jotka ovat tähän mennessä nousseet Yhdysvalloissa puheenaiheeksi. Mistä kiistellään, kuka nousi esiin ja mitä tapahtuu piilossa kameroilta?

Juttu jatkuu alla olevan tiivistelmän jälkeen.

Kaikki kiteytyy uusiin todistajiin

Oikeudenkäynnin sääntökiista ja ensimmäiset puheenvuorot tiivistyivät siihen, pitäisikö senaatin kutsua uusia todistajia ja vaatia Trumpin hallintoa luovuttamaan panttaamansa Ukraina-asiakirjat.

Republikaanien enemmistö hylkäsi vaatimuksen. Siihen palataan ensi viikolla, kunhan syyttäjät ja puolustus ovat saaneet esittää kantansa ja senaattorit kysymyksensä osapuolille.

Tämä on ainoa yleiskuva, joka oikeudesta välitetään. Paikoillaan istuvia senaattoreita ei saa kuvata.

Esiin on nostettu seuraavia seikkoja:

Pääsyyttäjänä toimiva demokraattiedustaja Adam Schiff painotti, että oikeudenkäynti ei ole reilu, jos kaikkea ei ole kaivettu esiin. Hän esitti, että republikaanit saattavat silloin syyllistyä itsekin peittelyyn ja joutuvat maksamaan siitä myöhemmin kovan poliittisen hinnan. Todisteiden julkistamiseksi on käynnissä erillisiä oikeusprosesseja.

– Totuus tulee esiin. Kyse on siitä, tuleeko se ajoissa, Schiff sanoi.

Mielipidemittausten mukaan enemmistö amerikkalaisista haluaisi kuulla lisätodisteita. Syyttäjäpuoli yrittääkin lisätä painetta erityisesti niille republikaanisenaattoreille, jotka pyrkivät jatkokaudelle ensi marraskuun vaaleissa.

He saattavat äänestäjiä miellyttääkseen taipua lisätodisteluun.

Demokraattien puheenvuoroista on käynyt rivien välistä ilmi, että he eivät kuvittele saavansa Trumpia tuomituksi, koska siihen tarvittaisiin 20 republikaanisenaattorin loikkaus heidän puolelleen.

Sen sijaan lisätodistelun sallimiseksi demokraatit tarvitsevat vain neljä republikaaniääntä. Kyseessä olisi iso poliittinen voitto demokraateille.

Schiff vs. Cipollone

Valtakunnanoikeuden tähti on ensimmäisinä päivinä ollut Schiff, jonka on kehuttu esiintyneen vakuuttavasti ja selkeästi, kun hän on listannut syytteitä.

Kongressiedustaja Adam Schiff toimii syyttäjien johtajana.

Tätä mieltä eivät ole ainoastaan demokraatit.

Trumpin vankkana tukijana tunnettu Etelä-Carolinan republikaanisenaattori Lindsay Graham kuvattiin syyttäjäpuolen avauspäivän jälkeen keskiviikkona kättelemässä Schiffiä salin ulkopuolella.

– Hyvää työtä, taitavasti puhuttu, Grahamin kuultiin sanovan.

Julkisesti, eli republikaanitukijoidensa suuntaan Grahamilla oli toinen ääni kellossa.

– Rehellisesti, kun Adam Schiff luennoi senaatille reiluudesta ja oikeudenmukaisesta prosessista, kuulostaa kuin tuhopolttaja puhuisi palontorjunnasta, Graham twiittasi.

Schiffin kilpeen tuli keskiviikkona kuitenkin myös pieni tahra, kun hän jäi kiinni virheestä. Schiff oli viestissään puoluetoverilleen viime viikolla esitellyt Trumpin asianajajan Rudy Giulianin liikekumppanin Lev Parnasin tarjoamia uusia todisteita. Niistä kävi ilmi, että Parnas oli yrittänyt järjestää tapaamista Herra Z:n kanssa, minkä Schiff tulkitsi tarkoittavan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyia. Tosiasiassa kyseessä oli tiettävästi Burisma-kaasuyhtiön johtaja Mykola Zlotshevsky. Trumpin tukijat syyttivät Schiffiä tahallisesta väärintulkinnasta.

Schiffin kömmähdys jäi kuitenkin sen varjoon, että Trumpin puolustus näytti syyllistyneen valtakunnanoikeuden ensimmäisenä päivänä suoranaiseen valheeseen ja epätarkkuuksiin, mitä on arvosteltu rajusti Yhdysvalloissa.

Puolustusta johtava Valkoisen talon asianajaja Pat Cipollone syytti demokraattien estäneen republikaaniedustajien pääsyn edustajainhuoneen virkarikostutkinnan kuulemisiin viime vuonna. Kyseessä on moneen kertaan vääräksi todistettu väite. Eri valiokuntien republikaanit saivat olla läsnä yhtä lailla demokraattikollegoidensa kanssa.

Valkoisen talon asianajaja Pat Cipollone johtaa puolustusta.

Presidentin toinen puolustaja, hänen henkilökohtainen asianajajansa Jay Sekulow puolestaan väitti, että Trumpille ei olisi annettu mahdollisuutta esittää kysymyksiä todistajille edustajainhuoneen tutkinnassa. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Demokraatit olivat esittäneet kutsun, mutta Trumpin hallinto jätti noudattamatta sitä.

Erityisesti arvostelijoiden hampaisiin joutui Cipollone, jonka on syytetty osallistuneen Ukraina-skandaalin peittelyyn itsekin. Hänen toiminnastaan on vaadittu jopa tutkintaa Yhdysvaltain asianajajaliiton sääntöjen rikkomisesta.

Puolustus joutuu istumaan hiljaa syyttäjien puheenvuorojen ajan, joten Cipollonesta kuullaan lisää alkaen lauantaina.

Tylsää

Valtakunnanoikeuden historiallisuuteen ja merkittävyyteen nähden puheenaiheeksi on noussut se, että sen seuraaminen on ... yksinkertaisesti tylsää. Tämä näyttäisi pätevän sekä senaattoreihin että katsojiin.

Ensimmäisenä päivänä lähetystä valtakunnanoikeudesta seurasi pääkanavilla yhteensä reilut 11 miljoonaa katsojaa. Se oli vähemmän kuin esimerkiksi edustajainhuoneen virkarikostutkinnan ensimmäisenä julkisena kuulemispäivänä viime marraskuussa, jolloin katsojia oli 13,8 miljoonaa.

Amerikkalaismedia on protestoinut, että tapahtumien seuraaminen on tehty hankalaksi sekä toimittajille että katsojille. Oikeuteen sovelletaan Bill Clintonin virkasyytteen käsittelyn aikaisia sääntöjä vuodelta 1999, mutta tiedonvälitys ja tiedonjano ovat median edustajien mukaan muuttuneet, ja siksi myös sääntöjä olisi pitänyt höllentää. Tähän ei suostuttu.

Istunnoista välitetään vain senaatin virallista kuvaa, jossa esiintyy ainoastaan kulloinenkin puhuja pöntössään. Toisinaan näytetään yleiskuvaa, jossa on oikeuden puheenjohtaja ja syyttäjä- sekä puolustajapuoli.

Yhtäkään valamiestä eli senaattoria ei kuvissa näy. Katsojalla ei siis ole aavistustakaan siitä, miten oikeudenkäynnissä kuultuun reagoidaan. Amerikkalaismedia on lähettänyt paikalle piirtäjiä, jotka ovat onnistuneet jonkin verran taltioimaan tunnelmaa, kuten esimerkiksi lyhyen välikohtauksen yleisölehterillä.

Toimittajat eivät saa viedä senaatin salin lehtereille puhelimiaan eivätkä kameroita, joten he voivat vain jälkikäteen kuvailla näkemäänsä sanallisesti.

Tästä onkin muodostunut nopeasti amerikkalaismediaan uusi juttutyyppi. Tai oikeastaan kyseessä on vanha juttutyyppi ajalta, jolloin kamerat ja puhelimet eivät olleet välittämässä reaaliajassa digitaalisesti tietoa kaikkialta.

”Väriä levottomassa salissa”, kertoi CNN. Konservatiivinen Fox News komppasi: ”Levottomat lainsäätäjät eivät ole pysyä istuimillaan”.

Kumpikin raportoi, kuinka 12-tuntinen ensimmäinen istuntopäivä ja myös pitkäksi venynyt toinen päivä alkoivat vaatia veronsa.

Oikeuden puheenjohtajana toimii korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts.

Myöskään senaattoreilla ei saa olla kännykkää eivätkä he saa puhua. Pitkän linjan ammattipoliitikoille tämä on ollut kova pala nieltäväksi. Pieniä sääntörikkomuksia tapahtuu jatkuvasti, kun joku supattaa jotain toisen korvaan. Kommunikointiin käytetään yleisesti myös pieniä paperilappuja.

Raportoinnin kohteeksi on noussut myös se, kuka lepuutti takapuoltaan seisomalla paikkansa vieressä, ja kuka piti silmiään kiinni niin kauan että näytti jopa torkkuvan. Purkan jauhaminen on yleistä ilmeisesti pilkkimisen estämiseksi.

Senaattori Ben Sassen mukanaan tuomalla karkkipussilla kävi makeannälkäisiä vieraita, ja senaattori Tom Cotton särpi istuimellaan maitoa. Jälkimmäisen ”uutisen” myötä amerikkalaisyleisöä on valistettu senaatin sääntöjen ja käyttäytymiskoodien erikoisuuksista. Alun perin istunnossa oli sallittua nauttia vain vettä, mutta maito päätyi toiseksi juomaksi sallittujen listalle 1960-luvulla, jolloin maito oli yleinen mahahaavan hoitomuoto.

Pitkäveteisyydestä tehtiin myös poliittinen kysymys, kun texasilaissenaattori John Cornyn, yksi Trumpin republikaanitukijoista, totesi, että ei ole ihme, jos senaattorien keskittyminen näyttää herpaantuvan, kun he joutuvat kuuntelemaan demokraattien toistavan ”samoja argumentteja yhä uudestaan ja uudestaan”.

Havaijin demokraattisenaattori Mazie Hirono kuittasi Cornynille takaisin viiltävästi.

– Hän kutsuu sitä toistamiseksi, koska heille on niin tuskallista kuulla, kuinka presidentti kiristi toisen maan presidenttiä, käytti väärin valtaansa ja vastusti kongressia.

Lisäksi Hirono totesi, että demokraateilla ei ole esittää uusia argumentteja sen vuoksi, että republikaanit estävät uusien todisteiden esiin tuomisen.