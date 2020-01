Kommentti: Historiasta tuli poliittinen ase – Venäjän ja Puolan johtajien ruma riita varjostaa Auschwitz-muistojuhlia

Kansallismieliset tulkinnat eivät kerro totuutta toisen maailmansodan julmista tapahtumista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kymmenet maailman johtajat kokoontuivat torstaina Jerusalemiin muistelemaan Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirin vapautusta 75 vuotta sitten. Paitsi Puolan presidentti Andrzej Duda, jonka paikka tässä arvovaltaisessa seurassa jäi tyhjäksi.

Duda suuttui, sillä hän ei saanut pitää tilaisuudessa muistopuhetta – olihan Auschwitz miehitetyssä Puolassa, ja natsi-Saksa tappoi kolme miljoonaa Puolan juutalaista. Keskitysleirien saaristossa, miehitysvallan alla ja orjatyössä sai lisäksi surmansa arviolta 1,9 miljoonaa ei-juutalaista puolalaista. Puola oli yksi sodan pahimmin runtelemista maista.

Puolaa hallitsee nationalistinen Laki ja oikeus -puolue, joka käy raivoisaa kamppailua maansa puhdistamiseksi holokaustin tahroista. Puolalaisia suututtaa sekin, että presidentti Vladimir Putin ja Venäjän tiedotusmylly esittivät joulu- ja tammikuussa toisen maailmansodan historiasta tulkintoja, jotka sisältävät väärää tietoa, disinformaatiota. Nämä syötöt ovat osa venäläistä revisionismia, uushistoriaa, vaihtoehtoisia faktoja, tai miksi niitä haluaa kutsuakin.

Johtajien kiistat holokaustista ja toisesta maailmansodasta ulottuvat syvälle kipeään historiaan. Ne ovat poliittisia: osapuolet käyttävät omia historiantulkintojaan aseena. Ja kumpikin on tulkinnoissaan väärässä. On turha yrittää maalata historiaa mustavalkoiseksi. Toisen maailmansodan historia on rumaa, ristiriitaista, kaoottista ja harmaata.

Dudan mukaan Putin vääristelee historiaa väittämällä, että Puola oli osasyyllinen toisen maailmansodan syttymiseen. Venäjän puolustusministeriö julkaisi 17. tammikuuta sodanaikaisia arkistoasiakirjoja väitteiden tueksi. Päivää ei valittu sattumalta. Tammikuun 17. päivänä 1945 puna-armeija marssi Varsovaan.

Yad Vashem on sekä holokaustin muistomerkki että dokumentaatiokeskus.

Putin nosti tikun nokkaan erityisesti Puolan Berliinin-suurlähettilään Jozef Lipskin, joka asiakirjojen mukaan kaveerasi natsien kanssa Berliinissä 1930-luvun lopussa. Lipski olisi jopa luvannut pystyttää Hitlerille ”kauniin muistomerkin” Varsovaan, jos tämä karkottaa kaikki juutalaiset Afrikkaan.

– Paskiainen, antisemiittisika. Muuten häntä ei voi kuvailla, Putin sanoi Lipskistä.

Väite Puolan juonittelusta Saksan kanssa on esitetty ennenkin, ja se liittyy Stalinin ja Hitlerin välisen hyökkäämättömyyssopimuksen vähättelyyn sodan syttymisen syynä. Elokuussa 1939 allekirjoitettu Molotovin-Ribbentropin sopimus oli pirun ja belsebubin liitto, joka piirsi Eurooppaan diktaattorien etupiirien rajat ja paloitteli Puolan: ota sinä länsi ja minä otan idän. Se antoi Hitlerille mahdollisuuden hyökätä Puolaan.

Erityisenä kiistanaiheena on Varsovan kansannousu syksyllä 1944. Silloin Puolan vastarintaliikkeen asevoima, kotiarmeija, kävi saksalaisjoukkojen kimppuun karkottaakseen miehittäjät pääkaupungista. Veikselin toiselle rannalle edennyt puna-armeija ei tehnyt elettäkään puolalaisten auttamiseksi, ja saksalaiset saivat rauhassa kukistaa kansannousun. Varsovan keskusta tuhoutui lähes täydellisesti.

Tammikuun 17. päivänä julkaistujen venäläisasiakirjojen mukaan kansannousu oli ”huonosti suunniteltu” ja poliittisesti motivoitu eikä se saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Puna-armeija antoi niiden mukaan ”kaiken mahdollisen” materiaalisen avun Puolan kotiarmeijalle, ja sen lisäksi vielä tiedustelutietoja ja tykistön tulitukea. Puna-armeijan olisi kuitenkin ollut mahdotonta puuttua tilanteeseen, sillä sen resurssit olivat rajalliset ja joukot raskaiden taistelujen uuvuttamia.

Varsovan kansannousu alkoi elokuussa 1944. Taistelut kaupungissa päättyivät lokakuussa Puolan kotiarmeijan veriseen tappioon.

Tämä tulkinta on historian uudelleen kirjoittamista. Yleisesti hyväksytty käsitys sodan loppunäytöksestä Varsovassa on se, että Stalin halusi odottaa kotiarmeijan tuhoa eikä käskenyt armeijaansa apuun. Kotiarmeija oli Puolan Lontoossa toimineen pakolaishallituksen alainen ja tiukasti kommunisminvastainen asevoima, ja sen tappio oli Neuvostoliiton etu. Sodan jälkeen Puolasta tuli nopeasti kommunistien johtama kansantasavalta, miehitetty satelliittivaltio, jonka uusi hallinto nousi tuhkasta Moskovasta ohjailtujen sortotoimien ja puhdistusten avulla.

Auschwitz on ollut Puolassa kitkerän sisäisen keskustelun kohteena jo vuosikymmenet. Monet puolalaiset katsovat, ettei juutalaisilla ole oikeutta pitää sitä yksinomaan juutalaisten uhrien muistomerkkinä.

Puolalaisten nationalistien suureen kertomukseen ei kuulu se tosiasia, että antisemitismi oli juurtunut syvälle sotaa edeltäneeseen Puolaan, aina hallintoon ja lainsäädäntöön asti. Eikä se, että osa tavallisista puolalaisista ilmaisi tyytyväisyyttään, kun SS kuljetti heidän naapurinsa kaasukammioihin.

Natsi-Saksa tappoi arviolta miljoona ihmistä Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirissä. Uhreista valtaosa oli juutalaisia.

Maata hallitseva konservatiivinen Laki ja oikeus -puolue ei pysty pesemään Puolaa puhtaaksi tästä historiasta, vaikka se sitä yrittääkin. Puola on muun muassa laatinut lain, joka kriminalisoi puheen ”puolalaisista” tuhoamisleireistä ja kieltää mainitsemasta Puolaa osasyyllisenä natsi-Saksan hirmutekoihin.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Puola olisi kärsinyt toisen maailmansodan aikana. Puolalaiset olivat uhreja, mutta heidän joukossaan oli myös tekijöitä. Sankareitakaan ei saa unohtaa. Monet, monet tavalliset puolalaiset taistelivat miehitystä vastaan ja auttoivat juutalaisia piiloutumaan vainoilta.

Eniten tappioita, tuhoa ja siviiliuhreja toisessa maailmansodassa koki Neuvostoliitto, eri arvioiden mukaan 24–26 miljoonaa kuollutta. Mutta että Stalin olisi ollut itse osasyyllinen tähän tuhoon liittoutumalla Hitlerin kanssa... Se on ajatus, joka ei Venäjän nykyisessä ilmapiirissä ole kovin suosittu.

Puola järjestää omat Auschwitzin vapautuksen muistojuhlansa 27. tammikuuta. Putin ei ole menossa sinne. Toukokuussa pidetään Moskovassa suuret voitonjuhlat: 75 vuotta natsi-Saksan tuhosta. Kiistat historian tulkinnoista jatkuvat taatusti vielä näidenkin muistojuhlien jälkeen, jokaisen vuosipäivän alla.