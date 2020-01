Rakenteilla ollut Hard Rock -hotelli romahti lokakuussa New Orleansissa – tuuli paljasti makaaberin näyn raunioissa reilut 3 kuukautta myöhemmin

Kaupungin viranomaisiin ja rakennusurakoitsijaan on kohdistunut raivoa. Pormestari kehotti ihmisiä välttämään paikalta otettujen kuvien jakamista sosiaalisessa mediassa.

Rakenteilla ollut Hard Rock -ketjun hotelli romahti Yhdysvaltain New Orleansissa viime lokakuussa. Osittain sortunut 18-kerroksinen rakennus on edelleen pystyssä kaupungin historiallisen ranskalaisen korttelin reunamilla, ja sitä on pidetty kaupunkikuvaa häiritsevänä rumiluksena etenkin nyt, kun kaupunkilaiset valmistautuvat helmikuussa pidettävään, maailmankuuluun Mardi Gras -karnevaaliin.

Jotakin vielä rujompaa paljastui kuitenkin kaupunkilaisille aiemmin tällä viikolla, kun tuuli puhalsi yhden rakennusta suojaavista pressuista pois paikoiltaan. Sen alta paljastui lokakuun työmaaonnettomuudessa surmansa saaneen rakennusmiehen ruumis.

CNN:n mukaan viranomaiset eivät ole edelleenkään saaneet haettua rakennuksesta pois kahden työmiehen, Jose Ponce Arreolan, 63, sekä Quinnyon Wimberlyn, 36, ruumiita. Vaatimukset miesten pois hakemiseksi ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun toinen ruumiista paljastui pressun alta.

Ohikulkijoiden ottamat kuvat vääntyneiden teräspalkkien keskeltä pilkistävistä vainajan jaloista lähtivät nopeasti leviämään Twitterissä. New Orleansin pormestari LaToya Cantrell kiiruhti vaatimaan yleisöltä, ettei kuvia levitettäisi edelleen.

– Tehdään tämä selväksi: Siinä tilassa olevien uhrien kuvien ottaminen ja jakaminen on vastuutonta. Sitä ei voi puolustella, eikä se ole sitä, mitä me olemme New Orleansin asukkaina. Kehotamme uutisvälineitä, asukkaita ja sosiaalisen median käyttäjiä välttämään tekemästä mitään sellaista, joka tekee tästä traagisesta tilanteesta tarpeettomasti pahemman, pormestarin viraston julkaisemassa tiedotteessa sanottiin.

Keskeneräinen Hard Rock Hotel kuvattuna lokakuussa romahduksen jälkeen.

Myös palopäällikkö Tim McConnell pyysi ihmisiä kunnioittamaan uhrien perheitä.

– Olemme olleet heihin yhteydessä tästä, kuten olemme olleet koko ajan romahduksen jälkeen. Jos joku ajattelee, että tällaisten kuvien jakamisella saa huomiota tälle, minun mielestäni se on tuomittavaa. Kyse on, tiedättehän, kunnioituksen puutteesta ja... Vielä kerran, pyydän kaikkia vastustamaan kiusausta. On ihmisiä, jotka kärsivät, McConnell sanoi lehdistötilaisuudessa.

”Kuinka voisin tuntea karnevaalihenkeä”

Kaupunki on perustellut ruumiiden hakemisen viivästymistä rakennuksen epävakaalla kunnolla. Alun perin ruumiiden noutamista lykättiin, koska voimakkaat tuulet liikuttelivat kahta rakennustyömaalla ollutta nosturia, mikä herätti huolta siitä, että koko rakennus romahtaisi.

Lokakuun loppupuolella nosturit kuitenkin kaadettiin hallitusti räjähteiden avulla. Tuolloin kerrottiin, että kahden vainajan etsintöjä jatkettaisiin pian, mutta toisin kävi.

Kaupungin viranomaiset ovat kiistelleet siitä, tulisiko rakennus romahduttaa kokonaan vai purkaa pala palalta. Viime viikolla kerrottiin, että talo romahdutettaisiin maaliskuussa, minkä jälkeen rakennustyömiesten jäänteet saataisiin viranomaisten haltuun.

– Olen vakuuttanut perheille, että saamme haettua heidän jäänteensä, ja että se on seuraava askel, pormestari Cantrell sanoi.

New York Timesin mukaan palomiehet saivat keskiviikkona vietyä raunioihin keltaisen pressun, joka verhoaa nyt aiemmin paljastunutta ruumista. McConnellin mukaan useat rakennusta peittävistä pressuista olivat repeytyneet tuulessa, ja palomiehet käyttivät aiempaa vahvempia köysiä.

Romun vuoksi poissa käytöstä ovat reitit, joita hotellia rakentaneet työmiehet käyttivät rakennusvaiheessa.

– Henkien menettämisen riskiä ei oteta – tai edes loukkaantumisen riskiä – ruumiiden hakemisen vuoksi. Se ei vain ole hyväksyttävää kenenkään mielestä, McConnell sanoi New York Timesin mukaan.

Lehden mukaan ruumiiden jättäminen rakennukseen on herättänyt kaupunkilaisissa häpeää ja vihaa sekä kaupunkia että rakennusurakoitsijaa kohtaan. Kun toinen niistä paljastui kovalla tuulella, kadulle kerääntyi nopeasti joukko ihmisiä, joiden tunnelmat olivat synkät.

– Kuinka voisin tuntea karnevaalihenkeä Mardi Grasissa? Miten voin kulkea paraatin perässä tämän kulman ohi tietäen, mitä roikkuu kaupungin yllä? kysyi Tracy Riley, 48.