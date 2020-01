Tältä näyttää koronaviruksen vuoksi suljetussa Wuhanissa – pääsy kaupungista pois estetty, ihmiset hamstraavat ruokaa supermarketeissa

Kiinan viranomaiset yrittävät estää koronaviruksen leviämistä sulkemalla yhdeksän miljoonan asukkaan Wuhanin kaupungin. Paikan päältä kuvatut videot kertovat kaupungin tämänhetkisistä tunnelmista.

Ainakin 17 ihmisen kuoleman aiheuttaneen koronaviruksen leviäminen on johtanut Kiinassa Wuhanin kaupungin sulkemiseen. Yhdeksän miljoonan asukkaan kaupungin joukkoliikenne on pysäytetty ja myös kaupungista ulos päin suuntautuva pitkän matkan liikenne on keskeytynyt viruksen leviämisen estämiseksi.

Kuvaa Wuhanista on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Yksityisautoilua ei ole toistaiseksi virallisesti kielletty, mutta yksi kaupungin asukkaista kertoi Reutersille, ettei päässyt ajamaan ulos kaupungista, koska vartijat estivät hänen pääsynsä moottoritielle. Viranomaiset ovat neuvoneet wuhanilaisia pysymään kotikaupungissaan.

Matkustaja lähes autiolla rautatieasemalla Wuhanissa 23. tammikuuta 2020.

Paikallisten sosiaalisessa mediassa julkaisemissa kuvissa ja videoilla näkyy muun muassa se, kuinka paikallinen rautatieasema on lähes autioitunut. Aseman portit ovat suljettuina.

Paikallisia on nähty jonottamassa takseja, mutta niitäkään ei ilmeisesti kovin paljoa ole liikkeellä. Supermarketeissa taas on ollut ruuhkaa, sillä paikalliset ovat lähteneet hamstraamaan elintarvikkeita.

Sosiaalisessa mediassa on kritisoitu vihannesten ja muiden elintarvikkeiden hinnan nopeaa nousua.

– Kukaan ei vastusta Wuhanin eristämistä, mutta teidän on annettava Wuhanin asukkaille mahdollisuus syödä ja elää, eräs paikallinen sanoi sosiaalisen median Weibo-palvelussa.

Myös bensa-asemilla on nähty pitkiä jonoja.

Virus havaittiin ensimmäisen kerran vuodenvaihteessa Wuhanissa. Sen tarkka alkuperä on toistaiseksi epäselvä, mutta yhteistä useille alkuvaiheen tartunnoille oli käynti Wuhanin kalatorilla, jossa myytiin myös eläviä villieläimiä laittomasti.

Tori suljettiin pian tartuntojen havaitsemisen jälkeen ja desinfioitiin. Wuhanissa paikalla oleva CNN:n toimittaja David Culver kuvaili tyhjentyneen kalatorin näyttävän aavemaiselta kaikessa hiljaisuudessaan.

– Tämä on niin arkaluontoista, että vain minuuttien kuluttua saapumisestamme ja kuvaamisen aloittamisesta turvallisuusviranomaiset käskivät meidän lopettaa. Kaikkialla Wuhanissa on havaittavissa hermostuneisuutta, ja tunsimme sen heti kun nousimme junaan Pekingissä. Kaikki paikat olivat täynnä, suunnilleen kaikki olivat matkustamassa kotiin kiinalaisen uudenvuoden vuoksi, Culver kertoi uutiskanavan julkaisemalla videolla.

Culverin mukaan kaikki matkustajat joutuivat perillä Wuhanissa tarkastettavaksi, ja muun muassa heidän ruumiinlämpönsä mitattiin.

Lähes 600 ihmisen on kerrottu saaneen koronavirustartunnan eri puolilla Kiinaa. Tällä hetkellä Manner-Kiinassa on jäljellä enää seitsemän aluetta, joissa varmistettuja tartuntoja ei ole ilmennyt.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu myös muualla Kiinassa kuvattuja videoita. Alla olevan videon saatetietojen mukaan sillä näkyy, kuinka Wuhanista Shanghaihin junalla saapunut kuumeinen matkustaja suljettiin saman tien asemalla siirreltävään karanteenikoppiin.