Demokraattien Schumer kumosi mahdollisuuden republikaanien ja demokraattien ”todistajavaihdosta”

Trumpin oikeudenkäynnin toinen päivä päättyi Suomen aikaan aamuyöllä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkui keskiviikkona, jolloin ääneen pääsivät edustajainhuoneen syyttäjät. Käsittely jatkui pitkälle aamuyöhön Suomen aikaan.

Demokraattisenaattori Chuck Schumer kommentoi keskiviikon käsittelyn jälkeen, että paineet uusien todistajien ja salattujen asiakirjojen esiintuomiseksi kasvavat päivä päivältä. Republikaanit ovat kiivaasti vastustaneet toivetta.

– Saan toivoa siitä, että kansa haluaa reilua oikeudenkäyntiä.

Reilu käsittely taataan Schumerin mukaan ainoastaan todistajien, kuten John Boltonin, lisäksi paljastamalla pyydetyt dokumentit.

Yhdysvaltalaismediassa on spekuloitu myös mahdollisella ”todistajavaihdolla”, missä republikaanit kutsuisivat oikeudenkäyntiin haluamiaan todistajia ja vastineeksi entisen varapresidentin Joe Bidenin poika Hunter Biden nähtäisiin todistajanpenkillä.

Keskiviikkona Schumer kuitenkin kumosi arvailut vaihtokaupasta:

– Luulen, että se vaihtoehto on poissuljettu. Ensinnäkin republikaaneilla on oikeus kutsua todistajaksi ketä he haluavat. He eivät ole halunneet tehdä niin, joten vaihtokauppa ei ole mahdollinen, hän sanoi keskiviikkona senaatin tauolla.

Schumer sanoi aiemmin, että ne ainoat todistajat, joilla on suoran käden tietoa Trumpin toimista Ukrainaan liittyen, tulisi kutsua todistajiksi.

Senaatti kokoontuu valtakunnanoikeuden istuntoon tiistaista lähtien joka päivä sunnuntaita lukuun ottamatta, kunnes Trump on vapautettu tai tuomittu.

Oikeudenkäynnin johtajana toimii korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts.