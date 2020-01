Koronavirus pysäytti miljoonakaupungin – tämä kaikki taudista tiedetään

Tauti: Koronavirus, jota on nyt ensimmäistä kertaa havaittu ihmisillä, on tappanut Kiinassa jo 17 ihmistä.

Kiinassa Wuhanin yhdeksän miljoonan asukkaan kaupunki pysähtyy koronaviruksen takia. Kaupungin joukkoliikenne on määrätty pysäytettäväksi eikä lauttoja, lentokoneita tai kaukojunia päästetä lähtemään torstaiaamusta alkaen.

Ihmisiä on myös kehotettu pysymään kaupungissa ja kaupunkiin matkustamista on vältettävä.

Aiemmin tuntematon koronavirus on tappanut 17 ihmistä Kiinassa, viranomaiset kertoivat tiistaina AFP:n mukaan. Kiinan lisäksi virusta on vahvistetusti löydetty ihmisiltä Taiwanissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteensä tautiin on vahvistettu sairastuneen vajaa 450 ihmistä. Asiantuntijoiden mukaan sairastuneiden lukumäärä on kuitenkin todennäköisesti suurempi.

Kiinalaisen uudenvuoden on pelätty lisäävän tartuntoja, sillä silloin miljoonat kiinalaiset matkustavat, BBC kertoo. Juhlinta alkaa perjantaina.

Kiinan kansallisen terveyskomission varaministeri Li Bin varoitti, että uudenvuoden juhlinnat voivat ”lisätä sairauden leviämisen riskiä ja vaikeuttaa sen ehkäisemistä ja kontrolloimista”.

IS listasi, mitä viruksesta tiedetään.

Kalatori yhteinen tekijä

Virus havaittiin vuodenvaihteen jälkeen Wuhanin kaupungissa. Viranomaiset kertoivat, että uudentyyppinen koronavirus oli tarttunut ainakin 59 ihmiseen. Osan sairastuneista kerrottiin olevan kriittisessä tilassa.

Virus on sittemmin saanut nimen 2019-nCoV. Kyseistä virusta ei ole aiemmin havaittu ihmisissä ja sen uskotaan siirtyneen ihmisiin eläimistä.

Viruksen uskotaan siirtyneen eläimistä ihmisiin. Viranomaiset eivät tiedä, mikä eläin on ollut kyseessä. Arkistokuva Wuhanin torilta.

Yhteistä useille alkuvaiheen tartuntatapauksille oli käynti Wuhanin kalatorilla, jossa myytiin myös eläviä villieläimiä laittomasti. Tori suljettiin pian tartuntojen havaitsemisen jälkeen ja desinfioitiin. Viruksen tarkka alkuperä on kuitenkin epäselvä.

Sarsin sukulainen

Virus on sukua satoja tappaneille sars- ja mers-viruksille. Kiinan Guangdongin alueelta marraskuussa 2002 alkaneessa sars-epidemiassa sairastui yhteensä reilu 8000 ihmistä pääosin Aasiassa. Sairastuneista kuoli 774. Epidemia laantui vuoden 2003 alkupuolella. Sars tarttui pisaratartuntana ja kosketusteitse.

Mersin (Lähi-idän hengitysoireyhtymä) ensimmäinen tapaus tunnistettiin Jordaniassa vuonna 2012. Tautitapauksia on ilmoitettu WHO:lle reilu 2500. Suurin osa tapauksista on todettu Saudi-Arabissa. Tautiin on kuollut reilu 850 ihmistä.

Tauti leviää hengitysteitse

Vaikka taudin uskotaan siirtyneen ihmisiin eläimistä, leviää virus myös ihmisten keskuudessa. Kiinalaisviranomaisten mukaan tartunta tapahtuu pääosin hengitysteitse eli käytännössä esimerkiksi, kun ihmiset yskivät ja aivastelevat.

Lääkintähenkilökunta on pukeutunut suojapukuihin Wuhanissa.

Viranomaisten mukaan on myös mahdollista, että virus muuttuu ja leviää edelleen.

Lievempi kuin sars

Toistaiseksi uusi koronavirus ei vaikuta aiheuttavan yhtä voimakkaita oireita kuin sen sukulainen sars. Asiantuntijoiden mukaan myös kuolleiden määrä on vielä suhteellisen matala.

Toisaalta, jos oireet eivät ole vakavat, tartunnan saaneet ihmiset saattavat matkustella ja levittää virusta eteenpäin.

– Wuhan on suuri liikennekeskus ja, koska matkustaminen on suuri osa nopeasti lähestyvää kiinalaista uuttavuotta, huolen tason tulee olla korkea, terveyden parantamiseen tähtäävää tutkimusta rahoittavan Wellcome Trustin johtaja, tutkija Jeremy Farrar sanoo.

Maailma reagoi virukseen

Kiinan lähimaissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa on otettu käyttöön Wuhanista tulevien matkustajien tarkastukset. Lentokentillä mitataan muun muassa matkustajien lämpö.

Pohjois-Sumatralla Kualanamon kansainvälisellä lentokentällä seurataan saapuvien matkustajien lämpötilaa.

Maailman terveysjärjestö WHO päättää torstaina, aikooko se julistaa kansainvälisen hätätilan koronaviruksen takia.