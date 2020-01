Trumpin oikeudenkäynnin pääsyyttäjä Adam Schiff on joutunut presidentin nyrkkeilysäkiksi – nousi kirkkaasti ensimmäisen päivän tähdeksi

Virkarikosoikeudenkäynnin varrella Adam Schiff on saanut tuta Trumpin hyökkäyksiä yksi toisensa jälkeen.

Presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin pääsyyttäjästä Adam Schiffistä on tullut prosessin kuluessa republikaanien ukkosenjohdatin ja Trumpin nyrkkeilysäkki.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti käynnistyi tiistaina toden teolla säännöistä äänestämisen merkeissä. Ensimmäisen päivän näkyvimmäksi hahmoksi nousi edustajainhuoneen nimeämä pääsyyttäjä, kongressiedustaja Adam Schiff, jonka esiintymistä suorassa lähetyksessä kehuttiin laajasti.

Kun Trumpin puolustus keskittyi aluksi vain kommentoimaan lyhyesti oikeudenkäynnin säännöistä syntynyttä erimielisyyttä, Schiff käytti tilaisuuden hyväkseen ja piti vahvan puheenvuoron oikeudenkäynnin reiluuden puolesta.

Hän vaati senaattia pakottamaan Trumpin luovuttamaan salatut asiakirjat oikeudelle ja uusia todistajia esiin. Republikaanit ovat kiivaasti vastustaneet tätä.

– Totuus tulee lopulta esiin – kyse on siitä, tuleeko se ajoissa, Schiff sanoi.

Tällä hän viittasi myös siihen, että demokraattien mukaan historia tuomitsee republikaanisenaattorit, jos he nyt vapauttavat Trumpin kevein ja puutteellisin perustein.

” En edes pysy enää perässäpresidentin Twitter-hyökkäyksissäminua kohtaan. Niitä on vainniin paljon.

Schiff on virkarikostutkinnan myötä tehnyt nousua raskaan sarjan poliitikoiden joukkoon Yhdysvalloissa, vaikka yleensä yksittäiset kongressiedustajat eivät pääse kovin merkittävään rooliin.

Kovinkaan moni tuskin yllättyi, kun edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi valitsi tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajana toimivan Schiffin, 59, johtamaan oikeudenkäynnin syyttäjinä toimivia kongressiedustajia.

Jo alusta asti Schiff kävi kiinni virkarikostutkintaan johtaneisiin syytöksiin ja vaati tiedustelujohdolta tiukasti syytökset esiin nostaneen ilmiantajan raportin julkaisemista kongressille. Kun raportti lopulta julkaistiin, Schiff johti sittemmin käynnistynyttä virkarikostutkintaa edustajainhuoneessa.

Prosessi on ollut erimielisyyksiä täynnä, mutta Washington Postin mukaan Schiff on pitänyt ohjia käsissään ”tiukkapipoisella ja hivenen nörttimäisellä” tyylillään. Lehti mainitsee yhtenä esimerkkinä tilanteen, jossa republikaaniedustaja Matt Gaez tunkeutui suljettuun istuntoon kutsumatta.

– Herra Gaez, viekää lausuntonne lehdistölle. Niistä ei ole täällä teille apua. Joten olkaa hyvä ja poistukaa, Schiff totesi tiukasti kiivaan sananvaihdon aikana.

Matkan varrella Schiff on saanut tuta Trumpin hyökkäyksiä yksi toisensa jälkeen. Trumpilla on tapana keksiä vastustajilleen piikitteleviä ”lempinimiä”, ja jotakin voi ehkä päätellä siitä, että Schiffille niitä on siunautunut presidentin taholta ehkä enemmän kuin kenellekään muulle.

Esimerkkeinä mainittakoon vaikka useimmin kuullut ”Shifty Schiff” (epäluotettava Schiff), ” Liddle’ Adam” (Pikku-Adam) sekä ”Pencil Neck” (kynäniska).

– En edes pysy enää perässä presidentin Twitter-hyökkäyksissä minua kohtaan. Niitä on vain niin paljon, Schiff totesi CNN:n haastattelussa viime marraskuussa.

Trumpilla on tapana keksiä vastustajilleen piikitte leviä ”lempinimiä”, Adam Schiff on saanut niitä ehkä enemmän kuin kukaan muu.

Samassa haastattelussa hän vertasi asemaansa virkasyyteprosessissa hurrikaanin silmässä olemiseen.

– Et koskaan tiedä, milloin astut pois silmästä suoraan myrskytuuleen, hän kuvaili.

Trumpin hyökkäykset kiihtyivät Schiffin muutettua kantaansa virkasyytteen suhteen. Vielä erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtaman Venäjä-tutkinnan aikaan hän ei pitänyt virkasyytettä parhaana tapana puuttua Trumpin tekemisiin, mutta tiedot Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välisestä puhelusta muuttivat hänen mielensä.

Trumpin lisäksi myös muut republikaanit ovat kohdistaneet iskujaan Schiffiin. He ovat syyttäneet Schiffin johtamaa virkasyyteprosessia muun muassa ”neuvostoliittolaisesta tyylistä”. Republikaanien mukaan Schiff pilkkasi Trumpia matkimalla tämän ja Zelenskyin välistä puhelinkeskustelua syyskuussa järjestetyssä kuulemisessa.

– Aion sanoa tämän seitsemän kertaa, joten sinun olisi parasta kuunnella kunnolla. Haluan sinun keksivän lokaa poliittisesta vastustajastani, ymmärrätkö? Paljon sitä, Schiff sanoi lakoniseen tyyliin, Trumpin puheita mukaillen.

Republikaanien hermostuttua Schiff totesi puheidensa olleen ”osittaista parodiaa”. Eikä myöskään Trump sivuuttanut tapahtunutta huomiotta.

– Epäluotettava Schiff on tuplasti korruptoitunut poliitikko. Hän otti sanani puhelinkeskustelusta, eivätkä ne olleet kovin hyviä. Hän muutti ne täysin, Trump sanoi tuolloin.

Virkasyyteprosessin on sanottu tehneen Schiffistä ”Trumpin nyrkkeilysäkin” sekä ”republikaanien ukkosenjohdattimen”. Hän ei ole itsekään salaillut presidenttiä kohtaan tuntemaansa halveksuntaa, vaan on kutsunut tätä haastattelussa muun muassa ”vakavaksi riskiksi demokratiallemme”.

Kuivasta tyylistään huolimatta Schiffillä on huumorintaju, joskin rutikuiva sellainen, miehen ystävät kuvailivat New York Timesille viime marraskuussa. Se pääsee harvemmin esille Washingtonissa, jossa Schiff on vaalinut huolella julkisuuskuvaansa Trumpin tyylillisenä vastakohtana eli hillittynä, varautuneena ja harkitsevaisena hahmona.

Valmistuttuaan Harvardin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta Schiff työskenteli liittovaltion apulaissyyttäjänä Kaliforniassa. Virassaan hän toimi voitokkaasti syyttäjänä muun muassa oikeudenkäynnissä, jossa syytettyjen penkillä oli venäläisille salaisia tietoja luovuttanut FBI-agentti.

Istuttuaan jonkin aikaa Kalifornian osavaltion senaatissa, Schiff nousi osavaltiosta kongressin edustajainhuoneeseen vuonna 2001. Vaaleissa hän sattui syrjäyttämään kongressista James Roganin, joka oli johtamassa presidentti Bill Clintonin virkarikosoikeudenkäyntiin johtanutta kampanjaa.

Ensimmäiset vuotensa edustajainhuoneessa Schiff vietti matalalla profiililla. Tunnetumpi hänen nimestään tuli vuonna 2014.

Tuolloin Schiff oli yhtenä demokraattijäsenenä republikaanien johtamassa komiteassa, joka tutki Yhdysvaltain konsulaattiin Libyan Bengasissa tehtyä hyökkäystä.

– Hänessä on koko paketti. Hän tietää tarkoituksensa. Hän tietää asiansa. Hän ajattelee aina strategisesti ja saa yhteyden ihmisiin kunnioittavalla tavalla, Pelosi kuvaili Schiffiä New York Timesin haastattelussa viime marraskuussa.

Vaikka Pelosin tekemä valinta oikeudenkäynnin pääsyyttäjäksi ei ollut yllätys, Schiff tuskin tiesi, mihin päätyisi liittyessään edustajainhuoneen tiedusteluvaliokuntaan vuonna 2008.

– Hän halusi mennä tiedusteluvaliokuntaan pääasiassa kahdesta syystä: Ensimmäinen syy oli valiokunnan puolueettomuus ja toinen se, että siellä olisi hiljaista. Usein kysyn häneltä: ”Miten meni, kaveri?” Schiffin läheinen ystävä, demokraattiedustaja Steve Israel kertoi CNN:lle.