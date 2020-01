Kreikka sai maan historian ensimmäisen naispresidentin

Selvä enemmistö kansanedustajista kannatti valintaa.

Kreikan parlamentti on valinnut maan historian ensimmäisen naispresidentin. Selvä enemmistö kansanedustajista yli puoluerajojen kannatti Ekaterini Sakellaropouloun valintaa.

Valinta on Kreikassa siinäkin mielessä poikkeuksellinen, että Sakellaropoulou ei kuulu mihinkään puolueeseen toisin kuin presidenteiksi valitut yleensä. Kreikan presidentti on muodollisesti valtionpäämies ja asevoimien ylipäällikkö, mutta hänen asemansa on paljolti seremoniallinen.

63-vuotias Sakellaropoulou on erikoistunut muun muassa ympäristökysymyksiin ja perustuslakiin. Tähän saakka hän on toiminut Kreikan korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä. Siinäkin tehtävässä hän oli ensimmäinen nainen.

Presidentti Prokopis Pavlopoulosin presidenttikausi päättyy maaliskuussa. Uusi presidentti vannoo virkavalansa 13. maaliskuuta.