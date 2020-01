Kiinan mysteerivirus levisi Yhdysvaltoihin

WHO järjestää huomenna tilanteen takia hätäkokouksen.

Yhdysvalloissa on havaittu ensimmäinen Kiinasta peräisin oleva koronavirustartunta, kertoo The New York Times.

Ainakin kuusi kuolonuhria vaatinut ja satoja sairastuttanut mystinen keuhkoinfektio löytyi Washingtonin osavaltiossa henkilöltä, joka oli jonkin aikaa sitten matkustanut Kiinan Wuhaniin.

Keuhkokuumeen vuoksi sairaalaan toimitetulta potilaalta löydettiin kyseistä virusta. Hänen tilaansa kuvataan kohtuullisen vakavaksi.

Ilmeisesti wuhanilaiselta kalatorilta alkanut tartunta vaikuttaa tarttuvan myös ihmisestä toiseen, vaikka ei tiedetä kuinka helposti.

Tähän mennessä virusta on löydetty Kiinassa Wuhanin lisäksi Pekingistä, Shanghaista ja Shenzenistä sekä Thaimaasta, Japanista, Taiwanista ja Etelä-Koreasta.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää huomenna kokouksen, jossa se päättää julistetaanko viruksen vuoksi kansainvälisen kansanterveyden hätätila.

Työntekijä suojapuvussa wuhanilaisella kalatorilla.

Koronavirus painoi maailman pörssit selvään laskuun - myös Finnair kärsii

Koronavirusepidemian uhka painoi tiistaina pörssit ympäri maailman selvään laskuun.

Hongkongin pörssin yleisindeksi laski tiistaina yli kaksi prosenttia. Singaporessa, Soulissa ja Manilassa yleisindeksit laskivat yli prosentin. Tokiossa pudotusta mitattiin 0,9 prosenttia.

Pörssikauppaa käytiin miinusmerkkisesti myös Euroopassa. Helsingin pörssissä yleisindeksi painui noin 0,7 prosenttia miinukselle.

Myös Wall Streetin pörssikurssit avautuivat laskussa, mikä katkaisi uusia ennätyksiä takoneiden Dow Jones- ja S&P 500 -indeksien voittokulun.

Markkinoiden huolen syynä on Kiinassa levinnyt koronavirus, johon oli maan viranomaisten mukaan tiistaihin mennessä kuollut kuusi ja sairastanut yli 300 ihmistä. Epidemiapelot kasvoivat maanantaina, kun Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi, että koronavirus leviää ihmisestä ihmiseen.

Koronavirus muistuttaa vuosien 2002–03 sars-virusta, joka tappoi yli 600 ihmistä Kiinassa ja Hongkongissa. Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan.

Analyytikko Stephen Innesin mukaan virusuutiset voivat painaa etenkin lentoyhtiöiden ja muihin matkailuun liittyvien yhtiöiden kursseja. Helsingin pörssissä tapahtui juuri näin, sillä Finnairin osake kuului pörssin suurimpiin laskijoihin reilun kolmen prosentin pudotuksellaan. Yhtiö lentää runsaasti Aasiaan.

Viruksen ohella Hongkongin pörssiä varjosti huoli erityishallintoalueen tulevaisuudesta. Hongkongissa on jo kuukausia protestoitu Kiinan tiukentunutta otetta vastaan. Luottoluokituslaitos Moody's laski maanantaina Hongkongin luottoluokitusta alueen epäselvän tilanteen takia.