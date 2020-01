Kommentti: Trumpin oikeudenkäynnistä on tulossa farssi

Virkarikosoikeudenkäynti presidentti Trumpia vastaan alkaa tänään illalla. IS seuraa kello 20 alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä ja näyttää suoraa lähetystä.

Kolmatta kertaa Yhdysvaltain historiassa presidentti joutuu valtakunnanoikeuteen. Siihen nähden olisi ollut kohtuullista, että poliitikot olisivat edes yrittäneet teeskennellä, että prosessilla olisi jotain tekemistä oikeuden kanssa.

Vai miltä kuulostaisi, jos normaalissa oikeusprosessissa tapahtuisi näin:

Syyttäjät eivät ole ehtineet tutkia tapausta perin pohjin. Eivätkä lopulta edes halunneet. Kun syytetty alkoi hangoitella vastaan tutkinnassa, syyttäjät päättivät kiirehtiä eteenpäin, koska pian pitää keskittyä vaaleihin.

Syytetyn määräyksestä todistajat kieltäytyivät todistamasta tutkinnassa ja asiakirjatodisteet salattiin. Tästä kiistasta on meneillään useampi erillinen oikeusprosessi.

Puolustus myöntää, että syytetty on tehnyt kutakuinkin niin kuin todisteet kertovat. Moni riippumaton taho on määritellyt, että hän syyllistyi laittomuuksiin. Puolustus on kuitenkin painottanut, että syytetty on käytännössä lakien yläpuolella.

Syytetty valehtelee ja muuntelee totuutta tapahtumista jatkuvasti. Niin myös monet hänen puolustajansa. He voivat tehdä niin, koska mikään tutkintaan liittyvä vala ei sido heitä. He luonnollisesti kieltäytyvät todistamasta.

On mahdollista, että varsinaiseen oikeudenkäyntiin ei kutsuta lainkaan todistajia, vaikka syytteiden nostamisen jälkeen on saatu runsaasti uusia tietoja ja yksi keskeinen henkilö on kertonut haluavansa todistaa.

Oikeudenkäynnin kulusta päättävä tosiasiallinen puheenjohtaja on julkisesti ilmoittanut olevansa puolueellinen ja aikovansa vapauttaa syytetyn.

Ja hän haluaa tehdä sen nopeasti. Siksi oikeudenkäynti halutaan survoa tiukkoihin aikarajoihin, jolloin oikeutta käydään mahdollisesti yöhön asti, eikä kukaan enää jaksa seurata.

Toimittajat kyllä jaksaisivat, mutta heille taas on asetettu rajoituksia, jotka vaikeuttavat raportointia niille, jotka haluaisivat tietoa tapahtumista saman tien.

Syytetty saa kyllä jakaa oman näkökantansa Twitterissä reaaliajassa. Hänen ei tarvitse olla paikalla oikeudessa.

Myös suuri osa valamiehistä on ilmoittanut jo etukäteen vapauttavansa syytetyn, joten oikeastaan kaikki odottavat vain milloin se tapahtuu.

Syytetty on kätyrinsä välityksellä ilmoittanut määräajan, johon mennessä hän haluaa tulla vapautetuksi. Päivämäärä on 4.2., jolloin syytetyn on määrä pitää puhe oikeudenkäyntipaikassa.

On totta, että Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti ei ole varsinainen rikosoikeudenkäynti vaan poliittinen prosessi.

Siitä näyttää tulevan myös oikeuden irvikuva ja farssi.