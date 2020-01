Virkarikosoikeudenkäynti presidentti Trumpia vastaan alkaa tänään illalla.

Mitä nyt: Valtakunnanoikeutena toimiva senaatti äänestää tänään virkarikosoikeudenkäynnin säännöistä. Lue olennaiset taustat jutun lopussa olevasta faktalaatikosta.

Kiistan ydin: Demokraatit haluavat suitsia itsevaltaiseksi syytetyn presidentin toimia ja osoittaa tämän kykenemättömäksi hallitsemaan. Republikaanit pitävät syytteitä ajojahtina ja vuoden 2016 vaalituloksen laittomana kumoamisyrityksenä. Kumpikin osapuoli haluaa oikeudenkäynnistä tukea ensi syksyn vaalitaisteluun.

Mitä tämän päivän jälkeen: Edustajainhuoneen syyttäjät esittävät Yhdysvaltain historian kolmannen virkarikosoikeudenkäynnin perusteet. Presidentin syytetään käyttäneen valta-asemaansa ja veronmaksajien rahoja oman hyödyn tavoitteluun ja vaarantaneen myös kansallisen turvallisuuden.

Syyllistyikö presidentti Donald Trump ”vakaviin rikoksiin ja väärinkäytöksiin”, kun hän viime kesänä väitetysti pidätti sotilasavun Ukrainalle ja vaati maalta poliittisen vastustajansa tutkimista? Täyttyivätkö Yhdysvaltain perustuslain määrittelemät perusteet presidentin viraltapanemiseksi?

Tätä setvitään Yhdysvaltain senaatin järjestämässä valtakunnanoikeudessa, joka alkaa tiistai-iltana Suomen aikaa. Kyseessä on historiallisesti vasta kolmas virkarikosoikeudenkäynti presidenttiä vastaan.

Tapahtuman merkittävyyteen nähden on erikoista kuinka vähän oikeudenkäynnistä tiedetään sen aattona. IS listaa seuraavassa faktat ja kysymykset Trumpin oikeudenkäynnistä.

Mitä ensiksi tapahtuu?

Oikeudenkäynti alkaa tiistai-iltana kello 20 Suomen aikaa. Senaatti kokoontuu valtakunnanoikeuden istuntoon siitä lähtien joka päivä sunnuntaita lukuun ottamatta, kunnes Trump on vapautettu tai tuomittu.

Tämä on käytännössä ainoa fakta, joka oikeudenkäynnin kulusta toistaiseksi tiedetään.

Senaatin enemmistöjohtajalla, republikaanisenaattori Mitch McConnellilla on ensimmäisenä rooli oikeudenkäynnin aloittamisessa.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanisenaattori Mitch McConnell tekee esityksen oikeudenkäynnin säännöistä, ja ne hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä. McConnell ei ole etukäteen paljastanut, mitä hän tarkalleen aikoo, joten ensimmäinen yhteenotto virkasyytettä ajavan demokraattipuolueen ja republikaanien välillä voi olla luvassa heti aluksi.

On mahdollista, että heti tulee eteen myös esitys syytteiden hylkäämisestä. Sen ei kuitenkaan uskota menevän läpi. Demokraatit saattavat myös heti vaatia oikeuteen lisätodisteita. Tämä kysymys voidaan kuitenkin siirtää myöhemmäksi.

Oikeuden puheenjohtajana toimii muodollisesti korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts.

Oikeuden puheenjohtajana toimii muodollisesti korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts, mutta hänen ehdotuksensa voidaan äänestää nurin. Käytännössä valta on McConnellilla, kunhan hän vain saa 51 senaattoria taakseen. Republikaaneilla on nykykokoonpanossa 53–47 -enemmistö senaatissa.

Syyttäjät ääneen

Mikäli oikeudenkäynnissä noudatetaan Bill Clintonin vuoden 1999 virkarikosoikeudenkäynnin sääntöjä – kuten McConnell on sanonut haluavansa – ensiksi ääneen pääsevät virkasyytteen nostaneen edustajainhuoneen nimeämät syyttäjät. Heitä johtaa kongressiedustaja Adam Schiff.

Syyttäjiä johtaa demokraattikongressiedustaja Adam Schiff.

Jos Clinton-oikeudenkäynnin mallia noudatetaan, syyttäjillä on käytössään 24 tuntia neljän päivän aikana, jolloin he esittivät perustelunsa syytteisiin vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn estämisestä.

Schiffin johtamien demokraattien perustelut tiedetään: Heidän mielestään presidentti yritti saada vieraan valtion sekaantumaan Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja kaivamaan perusteetta lokaa demokraattien presidenttiehdokkaasta Joe Bidenista. Samalla Trumpin syytetään pelanneen kansallisella turvallisuudella ja ylittäneen valtaoikeutensa, kaikki tämä vain omaa etua tavoitellakseen. Ja kun kongressi alkoi tutkia, Trump kielsi todistajia todistamasta ja panttasi asiakirjoja.

Puolustus vastaa

Sitten on puolustuksen vuoro. Aikarajoitteet ovat samat. On myös spekuloitu, typistetäänkö sekä syyttäjien että puolustuksen puheenvuoroja niin, että aikaa ei olisi neljä päivää, vaan esimerkiksi vain kaksi.

Sekä Valkoisen talon että republikaanien tiedetään haluavan lyhyttä oikeudenkäyntiä. Se voisi kuitenkin tarkoittaa pitkiä istuntopäiviä, jotka venyvät jopa seuraavan vuorokauden puolelle.

Valkoisen talon neuvonantaja, asianajaja Pat Cipollone johtaa puolustusta.

Puolustusta johtaa Valkoisen talon neuvonantaja, asianajaja Pat Cipollone. Viime hetkellä Trump nimesi tiimiinsä myös kaksi korkean profiilin kasvoa, Clintonin virkarikostutkintaa johtaneen erikoissyyttäjä Kenneth Starrin ja emeritusprofessori Alan Derschowitzin. He takaavat mediahuomiota Trumpille, mutta ovat myös kiistanlaisia henkilöitä. Kumpikin ehti esimerkiksi avustaa seksuaalirikoksista epäiltyä miljonääri Jeffrey Epsteinia, joka kuoli viime vuonna vankilassa.

Puolustuksen argumentit tiedetään: Trumpin tekemisiä ei kiistetä kuin osaltaan, mutta syytteet kyllä. Puolustuksen mukaan kyseessä on poliittinen ajojahti ja yritys mitätöidä vuoden 2016 vaalien tulos. Maan ulkopolitiikkaa johtava presidentti on puolustuksen mukaan toiminut täysin valtaoikeuksiensa rajoissa. Perustuslain hengen mukainen syytekynnys ei Derschowitzin mukaan ollut lähelläkään ylittyä.

Senaattorit hiljaa

Senaattorit joutuvat olemaan hiljaa istunnon aikana eivätkä he saa käyttää kännykkää. Heidän vuoronsa koittaa syyttäjien ja puolustuksen jälkeen. Clintonin tapauksessa senaattorit saivat 16 tuntia kysymysten esittämiseen kirjallisesti. Vastaukset annettiin kuitenkin suullisesti.

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kamppailevat muun muassa Joe Biden, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren ja Bernie Sanders.

Hiljaa oleminen on ainakin kolmelle senaattorille huono asia. Bernie Sanders, Elizabeth Warren ja Amy Klobuchar eivät pääse vaalikentälle kamppailemaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta juuri ennen esivaalien alkua eivätkä saa näkyvyyttä edes televisiossa.

Kutsutaanko todistajia?

Tämän hetken arvion mukaan vasta alkuvaiheen jälkeen päätetään, pitääkö valtakunnanoikeudessa kuulla todistajia ja nähdä lisää asiakirjoja. Republikaanien pääjoukon mukaan ei, demokraattien mukaan kyllä ehdottomasti. Vaa’ankielenä ovat muutamat republikaanisenaattorit, jotka yritetään houkutella mukaan päättämään todistelun sallimisesta.

Edustajainhuone joutui päättämään syytteistä vaillinaisten todisteiden perusteella, koska Valkoinen talo kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä. Käynnissä on useampi oikeusprosessi todistajien kuulemiseksi ja asiakirjojen saamiseksi. Niiden odotetaan ennakkotapauksina etenevän aina korkeimpaan oikeuteen asti.

Demokraattien mukaan syytteet oli pakko nostaa nopeasti, koska Trumpin ei voinut vain antaa jatkaa lakien rikkomista. Republikaanien mukaan on demokraattien vika, jos asiassa on kiirehditty.

Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton haluttaisiin todistamaan.

Todistamaan haluttaisiin ainakin Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton, joka on vihjannut, että hänellä on lisätietoa. Jos todistelut sallitaan, republikaanit ovat väläyttäneet Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin kutsumista. Hän on koko skandaalin ytimessä oltuaan ukrainalaisen kaasuyhtiön palveluksessa.

Kuinka kauan kestää?

Mikäli lisätodistelua ei sallita, kaikki voi olla ohi kahdessa viikossa. Mikäli sallitaan, oikeudenkäynti voi venyä yli kuukauteen. Clintonin tapauksessa todistajia kuultiin ja valtakunnanoikeutta käytiin tuolloin viisi viikkoa.

Jos Trumpin hallinto hangoittelisi lisätodistajia vastaan, seurauksena on lisäviivytys ja jopa kuukausien käsittely.

Lopputulos tiedetään

Kaikki tämä päättyy aikanaan Trumpin vapauttamiseen. Tuomioon tarvittaisiin kahden kolmasosan enemmistö, eli demokraattien pitäisi saada tuekseen 20 republikaania, jotta tuomion kannalla olisi tarvittavat 67 senaattoria. Näin ei uskota missään olosuhteissa tapahtuvan.