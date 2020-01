Hän on Isisin uusi johtaja – päästä luvattu miljoonien palkkio

Terroristijärjestö Isisin uuden johtajan oikea nimi on tiedustelulähteiden mukaan Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Isisin uuden johtajan taustat on saatu selville.

Terroristijärjestö Isisin uuden johtajan oikea nimi on tiedustelulähteiden mukaan Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, kertoo Guardian.

Al-Salbi nimitettiin järjestön johtoon vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain erikoisjoukot olivat surmanneet hänen edeltäjänsä Abu Bakr al-Baghdadin lokakuussa Syyriassa. Isis oli tuolloin ilmoittanut seuraajan nimeksi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

Kolmen kuukauden aikana Lähi-idän ja länsimaiden tiedustelupalvelut ovat rakentaneet profiilia uudesta Isis-johtajasta. Al-Salbi on yksi Isisin perustajajäsenistä ja hän johti Irakin jesidivähemmistöön kohdistuneita raakuuksia.

Al-Salbi on yksi harvoja jäljellä olevia ei-arabijohtajia Isisin riveissä. Hän on syntyjään turkmeeni Irakin Tal Afarin kaupungista. Hänet on tunnettu myös taistelijanimillä Haji Abdullah ja Abdullah Qardash.

Al-Salbi opiskeli sharialakia Mosulin yliopistossa. Oppineisuus auttoi häntä ylenemään Isisin riveissä, jossa hän määritteli järjestön uskonnollisia sääntöjä.

Al-Salbi jäi Yhdysvaltain joukkojen vangiksi 2004 ja hänet vietiin Camp Buccan vankileiriin, jossa tutustui al-Baghdadiin. Al-Salbilla arvellaan olevan ainakin yksi poika.

Al-Salbin veli asuu Turkissa edustaen turkmeenin Irakinrintama -nimistä puoluetta. Al-Salbin arvellaan pitäneen yhteyttä veljeensä ennen kuin nousi Isisin johtajaksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriö oli jo ennen al-Baghdadin surmaa asettanut al-Salbin päästä 5 miljoonan dollarin palkkion. Tiedustelupalveluilla ei ole varmuutta al-Salbin nykyisestä olinpaikasta, mutta hänen ei uskota olevan Syyrian Idlibin maakunnassa, josta al-Baghdadi napattiin. Al-Salbin arvellaan mieluummin piilottelevan Mosulin länsipuolen pikkupaikkakunnilla Irakissa.

Isis on menettänyt kaikki merkittävät alueensa Syyriassa ja Irakissa, mutta sen uskotaan järjestäytyvän uudelleen. Irakin kurdijoukot ovat varoittaneet jo viime kesästä lähtien, että Isis on lisännyt iskujaan maan keski- ja pohjoisosissa.