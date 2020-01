Nyt australialaisia koettelevat golfpallon kokoiset rakeet ja ”tomuhirviöt” – viranomaiset muistuttavat: ”Maastopalokausi kaikkea muuta kuin ohi”

Myrskyjen tuomat sateet ovat helpottaneet Australian maastopalotilannetta, mutta tulta lietsovan kuuman ja tuulisen sään ennustetaan palaavan jo loppuviikolla.

Meteorologien ”vakaviksi ja vaarallisiksi” kuvailemat myrskyt ovat moukaroineet Australiassa Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioita, jotka ovat kärsineet maastopaloista syyskuusta lähtien. Mukanaan ne ovat tuoneet äärimmäisiä sääilmiöitä.

Maanantaina Canberrassa, Melbournessa ja myöhemmin myös Sydneyssä satoi golfpallon kokoisia rakeita, jotka murskasivat muun muassa autojen ikkunoita sekä romahduttivat supermarketin katon. BBC:n mukaan pelastusviranomaiset saivat raemyrskyjen myötä satoja hätäsoittoja.

Kuvaa Canberran raemyrskystä on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Don Arthur esitteli ottamassaan kuvassa Canberrassa parlamenttitalon edustalle pudonnutta raetta.

Melbournen keskusta-alueella asuva Krystian Seibert kertoi Herald Sun -lehdelle rakeiden olleen niin isoja, että ne ”silppusivat puita” hänen kotikadullaan. Hän vertasi rakeiden ääntä pallojen putoiluun flipperissä.

Uudessa Etelä-Walesissa sisämaan kaupunkeihin on viime päivinä vyörynyt lisäksi tomumyrskyjä, jotka ovat seurausta aluetta pitkään riivanneesta kuivuudesta ja heikentävät merkittävästi hengitysilman laatua. Paikalliset ovat julkaisseet niistä sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia ja videoita, kuten myös raemyrskyistä.

– Näistä hirviöistä on tullut ikävä kyllä uusi normimme, ja ne ovat ihan yhtä syövyttäviä henkiselle hyvinvoinnillemme ja mielenterveydellemme kuin maisemallekin. Tämä on valtavaa. Meillä on ollut niitä jo viisi viikon sisällä, ja ne vain jatkavat vyöyrymistään tänne, kertoi Mullengudgeryssa asuva Marcia Macmillan News.com.au-uutissivustolle.

Macmillanin mukaan kilometrien alueelle ulottuvien tomumyrskyjen todellinen mittakaava ei välity valokuvista.

Marcia Macmillan otti tämän kuvan yhdestä kotiseudulleen viime päivinä osuneista tomumyrskyistä.

Vakavat myrskyvaroitukset ovat edelleen voimassa Victoriassa ja Uudessa Etelä-Walesissa. Myrskyt ovat saaneet aikaan myös henkilövahinkoja. Blue Mountains -vuoristossa 16-vuotias poika päätyi sairaalahoitoon saatuaan palovammoja salamaniskun seurauksena.

Lisäksi 24-vuotias mies vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hän oli loukkaantunut nojatessaan metallikaiteeseen salaman iskettyä lähelle.

Uhkaavan näköisiä myrskypilviä Sydneyn yllä maanantaina.

Maastopalokauden huippu vielä edessä

Vaikka viimeaikaiset sateet ovat tuoneet helpotusta maastopalotilanteeseen, ne ovat myös haitanneet sammutustöitä aiheuttaessaan muun muassa tien tukkineen maanvyörymän. Viranomaiset painottivat, että koko Australiaa ravisuttava maastopalokriisi ei ole vielä ohi.

– Meidän on pysyttävä valppaina. On 20. tammikuuta – maastopalokausi on kaikkea muuta kuin ohi, Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews sanoi lehdistötilaisuudessa BBC:n mukaan.

Maanantaina Victoriassa ja Uudessa Etelä-Walesissa roihusi edelleen yli 80 maastopaloa.

– Emme ole saavuttaneet vielä maastopalokauden huippukohtaa osissa Etelä-Australiaa. Historia on osoittanut meille, että helmikuu on äärimmäisen vaarallinen, maastopaloja ja muita luonnonriskejä kartoittavan tutkimuslaitoksen edustaja Richard Thornton sanoi.

Vapaaehtoisena maastopalojen sammutustöihin osallistuvat palomiehet pitivät taukoa katsellen, kuinka Uuden Etelä-Walesin ”megapalo” lähestyi Tumbarumban kaupunkia reilu viikko sitten.

Hän muistutti alueella olevan niin kuivaa, että maaston kuivuminen sateiden jäljiltä ei vaadi paljoa, kun korkeat lämpötilat ja voimakkaat tuulet palaavat. Sääennusteet lupaavat niiden paluuta myöhemmin tällä viikolla.

Tavallisesti pahimmat maastopalot ovat syttyneet tammikuun lopulla ja helmikuussa, mutta nyt viranomaiset ovat varoittaneet, että niitä saattaa syttyä vielä huhtikuussakin.