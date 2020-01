Nyt se iski: Gloria-myrsky peittää Espanjaa lumeen – suomalainen Julia kertoo, miten vesi nousee rannikolla

Espanjan suosittuja lomarantoja koettelee poikkeuksellisen voimakas talvimyrsky.

Sunnuntaina voimistunut myrsky ottaa lisää kierroksia illan ja yön aikana. Etenkin Valencian ja Alicanten alueille on luvassa rankkoja sateita, joista osa tulee ylänköalueilla lumena. Paikalliset ovat jo julkaisseet sosiaalisessa mediassa videoita ja kuvia Välimeren rannikolla harvemmin nähtävistä lumisateista.

Gloriaksi nimetty myrsky riehuu Espanjan Välimeren rannikolla jopa tiistaihin saakka.

Espanjan ilmatieteen laitos Aemet varoittaa, että suomalaisten suosimilla Costa Blancan lomarannoilla aaltojen korkeus yltää jopa 8 metriin. Valencian rannikolle ennustetaan 6 metrin aaltoja. Kovimmillaan myrsky riehuu illasta aamuviiteen saakka.

Jutun päävideolla lukijan lähettämää kuvaa Espanjan Valenciasta.

Lumimyrykkä on jo iskenyt ainakin Castellónin alueelle Valenciassa. BBC Weatherin mukaan lunta saattaa paikoin kertyä eniten vuosikausiin.

Oletko paikan päällä myrskyalueella? Kerro meille tapahtumista tai lähetä kuva WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 tai uutiset@iltasanomat.fi.

Myös Beleaareille, kuten Mallorcalle sataa rankasti vettä. Viranomaiset ovat tehneet valmisteluja tulvien varalta.

Sunnuntaina rankkasade oli kastellut Valencian kaupunkia jo koko päivän, kertoo siellä vaihto-opiskelijana oleva Julia Salo.

– Rannalla vesi oli paikoin noussut nilkkojen korkeudelle saakka. Jos sateet jatkuvat vielä useita päiviä, niin kaduilla tulvii varmasti, kertoi viime syksynä myös kovan myrskyn Valenciassa kokenut Salo.

– Tuuli on valtavaa. Pääsy rannoille on estetty aaltojen vuoksi. Espanjan isoimmalla rannalla Malva-Rosalla veden pinta on noussut jo uimavalvojien tornien juurelle.

– Tulihan tämä myrsky vähän yllätyksenä. Viime syksynä koulut ja yliopisto suljettiin myrskyn vuoksi. Saa nähdä, miten tällä kertaa, pohti Salo, jolla pitäisi olla tentti tiistaina.

Alicanten kansainvälinen lentokenttä suljettiin sunnuntaina puoliltapäivin voimistuvan myrskyn vuoksi. Vasta neljä päivää sitten kenttä jouduttiin viimeksi sulkemaan kattopalon vuoksi.

Lue lisää: Suomalaispariskunta kohtasi hätkähdyttävän näyn Alicanten lentoaseman baarissa

Viranomaiset ovat asettaneet punaisen varoituksen Alicanten alueelle ja Baleaareille.

Sunnuntaina illalla Espanjan liikennevirasto julkisti koko maata koskevan liikennevaroituksen myrskyn vuoksi. Levanten ja Castilla-La Manchan alueilla oleskelevia kehotetaan kokonaan välttämään ajamista rankan lumisateen vuoksi.