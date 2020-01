Al-Holin tilanne synkkenee – humanitääristen ongelmien lisäksi yksi merkittävä vaara: ”Äärimmäisen häijyjä”

371 lasta kuoli viime vuonna al-Holin leirillä.

Syyrian koillisosissa sijaitsevalla al-Holin leirillä kuoli viime vuoden aikana ainakin 517 ihmistä, joista 371 oli lapsia.

Asiasta torstaina kertoneen kurdien Punaisen ristin mukaan lasten yleisimmät kuolinsyyt olivat aliravitsemus, vastasyntyneiden heikko terveydenhuolto sekä hypotermia.

Al-Holin leirillä olevilla markkinoilla riitti kuhinaa tiistaina.

– Tilanne on traaginen ja taakka on valtava, leirillä oleva Punaisen ristin tiedottaja Dalal Ismail kertoi AFP:lle.

Ismailin mukaan surmansa saaneiden lasten joukossa oli myös ulkomaalaisia. Syyrian kurdihallinnon ylläpitämillä leireillä on edelleen noin 68 000 ihmistä, joista 12 000 on muita kuin Syyrian tai Irakin kansalaisia. Valtaosa heistä on sijoitettuna al-Holiin.

Leirin ulkomaalaiset ovat enimmäkseen terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä, ja heidän joukossaan tiedetään olevan myös 11 suomalaisnaista, joilla on noin 30 lasta. Suomi kotiutti al-Holista kaksi orvoiksi jäänyttä lasta joulun alla, eikä mahdollisista uusista kotiuttamisista ole kerrottu julkisuuteen.

YK:n Syyria-tutkintakomissio vaati torstaina valtioita kotiuttamaan ainakin kansalaistensa alaikäiset lapset. Komission mukaan erityisesti henkilöpapereiden puute asettaa lapset ”erityisen vaaralliseen tilanteeseen”.

Leirin asukkaat ovat käytännössä täysin riippuvaisia humanitäärisestä avusta.

– Tämä vaarantaa heidän oikeutensa kansalaisuuteen, hankaloittaa perheiden yhdistämisprosessia sekä asettaa heidät yhä enemmän alttiiksi hyväksikäytölle ja kaltoin kohtelulle, komission raportissa kerrottiin.

Leirin asukkaat ovat käytännössä täysin riippuvaisia humanitäärisestä avusta. Leirillä työskentelevän kurdiviranomaisen Jaber Mustafan mukaan avustusjärjestöiltä tuleva tuki ei kuitenkaan riitä, vaan etenkin lääkkeitä ja ruokaa tarvittaisiin enemmän.

Kurdihallinto varoitti aiemmin tällä viikolla, että al-Holin humanitäärinen tilanne voi heikentyä entisestään sen jälkeen kun YK:n turvallisuusneuvosto päätti äänestyksellä rajoittaa avustuskuljetuksia estämällä niiden kulun Irakista Syyriaan Yaroubiyan rajanylityspaikan kautta.

Naiset työnsivät lapsia kärryillä al-Holin leirillä tiistaina.

Kurdihallinnon humanitääristen asioiden johtaja Abdel Kader Mouwahad kertoi AFP:lle, että Yaroubiyan sulkeminen on keskeyttänyt ”60–70-prosenttisesti” lääkeavun kuljettamisen al-Holiin. Lääkkeiden ja ruoan puutteen lisäksi olosuhteita vaikeuttaa talvi, joka on joillekin perheille jo toinen leirillä telttamajoituksessa vietetty.

– Kylmyys on purevaa ja sade tulvii telttoihimme. Hänen tilansa pahenee, kun panen lämmittimen päälle, eikä meillä ole lääkkeitä, kertoi nuori äiti Amina Hussein AFP:lle viitaten 1,5-vuoden ikäiseen, astmasta kärsivään poikaansa.

Ankarat olosuhteet eivät kuitenkaan ole ainoa uhka etenkään niille leirillä oleville, jotka ovat halukkaita irtautumaan Isisin ideologiasta. Vaikka järjestö menetti viime keväänä käydyssä Baghuzin taistelussa ”kalifaattinsa” viimeiset merkittävät aluevaltaukset, monet sen taistelijoiden perheenjäsenistä pitävät edelleen kiinni ajatusmaailmasta ja uskovat Isisin uuteen nousuun.

Dominoivat naisekstremistit ovat äärimmäisen häijyjä.

Jo aiemmin on kerrottu, kuinka osa leirin ulkomaalaisista jihadistinaisista on nostanut itsensä leirin hierarkian ylimmälle tasolle ja perustanut uskonnollisen Hisbah-poliisin, jonka ryhmät rankaisevat järjestön sääntöjä rikkovia tai niistä irtautumista yrittäviä naisia.

– Dominoivat naisekstremistit ovat äärimmäisen häijyjä ja he liikkuvat jatkuvasti ympäri leiriä, seuraten kaikkea tarkasti, kurdien Punaisen ristin edustaja Azad Dudeki kertoi viime lokakuussa alueen tapahtumia seuraavalle Diyaruna-uutissivustolle.

Keskiviikkona kurdihallinnon Hawar-uutistoimisto kertoi Turkin kansalaisen ja hänen kahden lapsensa loukkaantuneen seitsemän telttaa tuhonneessa tulipalossa. Palon sytyttämisestä epäillään leirin kovan linjan jihadisteja.

Päivää aiemmin leiriltä oli löytynyt murhattuna nainen, jonka on kerrottu kieltäytyneen noudattamasta Isisin ideologiaa ja seuraamasta Hisbahin sääntöjä. Hänen uskotaan päätyneen Isisin kannattajien surmaamaksi, kuten myös edellisellä viikolla kuolleena löytyneen irakilaispakolaisen, joka oli surmattu vasaralla kidutuksen jälkeen.

Irakilaisnaisen tiedetään ajautuneen ennen kuolemaansa useita kertoja sanallisiin yhteenottoihin Hisbah-naisten kanssa. Vastaavista kuolemista on leiriltä raportoitu aiemminkin.

Leirin turvallisuudesta vastaavat joukot tutkivat kuolemia ja tuhopolttoja, mutta syyllisten saattaminen vastuuseen on hankalaa, koska esimerkiksi uhkauksia esittäneet ja telttoja sytyttäneet naiset ovat verhoutuneet kasvot peittäviin niqab-asuihin.