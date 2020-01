Trump kuvaili dramaattisesti iranilaiskomentajan viimeisiä hetkiä – ”Sir, heillä on minuutti elinaikaa”

Presidentti Donald Trump kertoi kannattajilleen tarkempia yksityiskohtia siitä, miten Yhdysvallat surmasi iranilaiskenraali Qassem Suleimanin Irakissa tammikuun alussa.

Donald Trump puhui republikaanien vaalirahoittajien tilaisuudessa perjantaina Mar-a-Lagon golfklubillaan Floridassa. Paikalle ei päästetty toimittajia, mutta CNN sai Trumpin puheesta tehdyn nauhoituksen.

Trump kertoi seuranneensa Suleimanin surmaoperaatiota suorana Valkoisen talon tilannehuoneessa 3. tammikuuta. Suleimani surmattiin lähellä Bagdadin lentokenttää kun hänen autosaattueeseen ammuttiin ohjuksia.

– He ovat yhdessä sir, kuvaili Trump kuinka hänelle kerrottiin kohteesta.

– Sir, heillä on 2 minuuttia ja 11 sekuntia. Ei tunteita. Kaksi minuuttia ja 11 sekuntia elinaikaa, sir. He ovat autossa, panssaroidussa ajoneuvossa. Sir, heillä on arviolta minuutti elinaikaa, sir. 30 sekuntia. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan...

– Ja sitten yhtäkkiä, boom, kuvaili Trump.

Jutun päävideolla 3.1.2020 tehty uutinen Suleimanin surmasta.

Trumpin hallinto perusteli Suleimanin surmaamista tämän aiheuttamalla ”välittömällä” uhalla amerikkalaisille. Trump tai hänen avustajansa eivät ole julkisesti kertoneet, mistä uhasta oli kyse.

CNN:n saamalla nauhalla Trump ei mainitse Suleimanin aiheuttamasta uhasta. Sen sijaan Trump kertoi Suleimanin ”puhuneen pahoja asioita maastamme” ennen iskua, mikä johti Trumpin valtuuttamaan operaation.

– Kuinka paljon enemmän paskaa meidän olisi pitänyt kuunnella? Trump totesi perjantaina.