Puolitoistavuotiaan pikkutytön kuolemaan risteilylaivalla johtaneesta turmasta on julkaistu uutta valvontakameramateriaalia.

18 kuukauden ikäinen Chloe Wiegand putosi Freedom of the Seas -aluksen 11. kannen avoimesta ikkunasta alla olevalle laiturille Puerto Ricon pääkaupungissa San Juanissa heinäkuussa.

Royal Caribbean -laivayhtiön valvontakameran videossa näkyy hetkeä ennen turmaa, että tyttö on hänen isoisänsä sylissä.

Tytön perheen asianajajan mukaan perhe oli lasten leikkialueella, jota ympäröivät kirkkaat lasipaneelit. Pikkutytön isoisä Salvatore ”Sam” Anello oli nostanut tytön kaiteelle luullen, että tytön takana oli lasia. Ikkuna oli kuitenkin avoinna ja lapsi putosi.

Videolla ilmeisesti näkyy, kuinka Anello oli nojannut ulos avoimesta ikkunasta ennen kuin nosti tytön ylös ja piteli häntä ikkuna-aukon edessä. Pian tämän jälkeen Chloe on päässyt irti isoisän käsistä.

Perhe oli nostanut joulukuussa kanteen laivayhtiötä vastaan. Kanteen mukaan lapsi oli yrittänyt nojata ikkunaan, joka kuitenkin oli avoinna. Anellolla ei ollut tietoa, että jotkin ikkunoista voivat olla auki, kanteessa todetaan.

Laivayhtiön vastineessa syytetään isoisän toimineen ”vastuuttomasti” ja lapsen kuoleman olleen Anellon syytä.

– Kyseessä on aikuinen henkilö, jonka toiminnan valvontakameran tallenne kyseenalaistamatta todistaa: (1) hän käveli ikkunan luo, jonka tiesi olevan avoinna; (2) nojasi ylävartalollaan ulos ikkunasta useiden sekuntien ajan; (3) ojentautui alas ja nosti Chloen; ja (4) piteli tyttöä ulkona avoimesta ikkunasta 34 sekunnin ajan ennen kuin menetti otteensa ja Chloe putosi ulos, laivayhtiö vastineessa todetaan.

Perheen asianajaja on ilmaissut perheen ihmetyksen siitä, miksi videonauhoitus on päässyt julkisuuteen. Puerto Ricon syyttäjäviraston mukaan heillä ei ole varmuutta, miten video on päässyt julki, mutta toteavat sen vahvistavan isoisää vastaan nostetun syytteen huolimattomuudesta aiheutuneesta kuolemantuottamuksesta, kertoo CNN.

Anelloa uhkaa enimmillään 3 vuoden vankeustuomio, mikäli hänet todetaan syylliseksi.

M/S Freedom of the Seas -alus on rakennettu Turussa Aker Yardsin Pernon telakalla. Alus oli valmistuessaan maailman suurin matkustajalaiva. Hyttejä laivassa on 4 370.

Risteilyalus lähtee Puerto Ricosta ja se seilaa eteläisellä Karibianmerellä.